[{"available":true,"c_guid":"5d47186d-8c94-4eaf-968c-00cd80779bed","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Előbb temperamentumára és kihívó járására, különleges szépségére figyelt fel a filmipar, aztán rájöttek, hogy tehetsége is van. Az olasz színésznők közül máig ő szerepelt a legtöbb amerikai filmben. Két Oscar-díjat nyert, ebből az egyiknek az átadójára nem tudott elmenni, mert annyira izgult. Jelenleg rendező fia következő filmjén dolgozik. Boldog születésnapot, Sophia Loren!","shortLead":"Előbb temperamentumára és kihívó járására, különleges szépségére figyelt fel a filmipar, aztán rájöttek, hogy tehetsége...","id":"20190920_Ma_85_eves_Sophia_Loren_es_nem_tud_leallni_a_filmezessel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d47186d-8c94-4eaf-968c-00cd80779bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b378831-8e97-488c-ab9c-d3ce249c4521","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Ma_85_eves_Sophia_Loren_es_nem_tud_leallni_a_filmezessel","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:45","title":"Ma 85 éves Sophia Loren, és nem tud leállni a filmezéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe1c433-3a76-43a6-92c5-4fd4db9c3904","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyáltalán miért éri meg áljelöltként elindulni az önkormányzati választásokon? Mi történik, ha halott ember adatait találják meg az ajánlások között? Minderre választ adunk a hvg360 hírháttér műsorában.","shortLead":"Egyáltalán miért éri meg áljelöltként elindulni az önkormányzati választásokon? Mi történik, ha halott ember adatait...","id":"20190918_Videoban_mondjuk_el_hogyan_ismerheti_fel_az_aljelolteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fe1c433-3a76-43a6-92c5-4fd4db9c3904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d2a075-4335-4635-b62e-e5d42cee1c7a","keywords":null,"link":"/360/20190918_Videoban_mondjuk_el_hogyan_ismerheti_fel_az_aljelolteket","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:00","title":"Videóban mondjuk el, hogyan ismerheti fel az áljelölteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelölt új kampányfilmjében egy zuglói, lebontásra ítélt ház udvarán tűnt fel.","shortLead":"A főpolgármester-jelölt új kampányfilmjében egy zuglói, lebontásra ítélt ház udvarán tűnt fel.","id":"20190918_berki_fidesz_kampany_hary_attila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65391329-a8ab-4f8f-8e90-658a1f4ebf32","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_berki_fidesz_kampany_hary_attila","timestamp":"2019. szeptember. 18. 18:46","title":"A Fidesz volt irodavezetője tűnt fel Berki Krisztián mellett egy kampányfilmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eb499c-61d8-4f71-acca-467e529e9b30","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megbomlott a térség ökoszisztémája az állatok élőhelyének elvesztése és más tényezők miatt.","shortLead":"Megbomlott a térség ökoszisztémája az állatok élőhelyének elvesztése és más tényezők miatt.","id":"20190919_Harommilliard_eszakamerikai_madar_tunt_el_1970_ota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52eb499c-61d8-4f71-acca-467e529e9b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52357e0-556d-44d8-9adb-e1129bb9dbc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_Harommilliard_eszakamerikai_madar_tunt_el_1970_ota","timestamp":"2019. szeptember. 19. 21:47","title":"Hárommilliárd észak-amerikai madár tűnt el 1970 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f187f3f-f4a7-4ff3-b256-99390fbd36ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leemeltek a számlájukról egy vitatott összeget, amelyet nem kellene megfizetniük, ha egyház lenne a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség.","shortLead":"Leemeltek a számlájukról egy vitatott összeget, amelyet nem kellene megfizetniük, ha egyház lenne a Magyarországi...","id":"20190919_magyarorszagi_evangeliumi_testverkozosseg_ivanyi_gabor_alkalmazottak_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f187f3f-f4a7-4ff3-b256-99390fbd36ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2169c3-abc2-4d77-9a1d-518267286c9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_magyarorszagi_evangeliumi_testverkozosseg_ivanyi_gabor_alkalmazottak_fizetes","timestamp":"2019. szeptember. 19. 07:28","title":"Iványi Gáborék nem tudják kifizetni az alkalmazottaik teljes bérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21627a13-7fef-4990-9a26-881129725da8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Még trombitáltak is a gyerekek Boldog István fideszes politikus keddi cserkeszőlői parkolóavatásán. Egy olvasónk arról küldött képet, hogy szerdán már fel is bontották az átadott parkoló egy részét. Utánajártunk a dolognak, és kiderült, a most átadott \"innovatív parkolóból\" még a fák és a lámpák is hiányoznak.\r

\r

","shortLead":"Még trombitáltak is a gyerekek Boldog István fideszes politikus keddi cserkeszőlői parkolóavatásán. Egy olvasónk arról...","id":"20190919_Kiderult_Boldog_Istvan_fideszes_kepviselo_egy_felkesz_parkolot_adott_at_a_gyerekek_gyurujeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21627a13-7fef-4990-9a26-881129725da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efed320c-6fe7-4c4e-8489-1bbe5a870617","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Kiderult_Boldog_Istvan_fideszes_kepviselo_egy_felkesz_parkolot_adott_at_a_gyerekek_gyurujeben","timestamp":"2019. szeptember. 19. 06:45","title":"Kiderült, Boldog István fideszes képviselő egy félkész parkolót adott át a gyerekek gyűrűjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75754ba-90ed-4c0a-aef8-5ea56e2f9a26","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Megfigyelőstátusát tagságra cserélné a kormány a Türk Tanácsban, amely egyébként – a szépen megfogalmazott elvek ellenére – nem több egy „látványszervezetnél”, amely legfeljebb a kulturális kapcsolatok fellendítésében ért el eredményeket. A jelenleg öt országot tömörítő szervezet most Budapesten nyitotta meg első európai képviseletét.","shortLead":"Megfigyelőstátusát tagságra cserélné a kormány a Türk Tanácsban, amely egyébként – a szépen megfogalmazott elvek...","id":"20190919_Turk_Tanacs_europai_kepviselet_megnyito_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b75754ba-90ed-4c0a-aef8-5ea56e2f9a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfc841d-4b73-487c-977b-61b99ab6e659","keywords":null,"link":"/360/20190919_Turk_Tanacs_europai_kepviselet_megnyito_Budapest","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:40","title":"Szövetségbe forrt illiberális köztársaságok – Orbán mondja meg, ki a türk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67181f8-32c1-400c-88cb-33bbe3ca062e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Így már csak 19 demokrata párti politikus \"maradt\" versenyben az elnökjelöltségért.","shortLead":"Így már csak 19 demokrata párti politikus \"maradt\" versenyben az elnökjelöltségért.","id":"20190920_New_York_demokrata_polgarmestere_visszalepett_az_elnokjeloltsegert_folytatott_kuzdelembol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a67181f8-32c1-400c-88cb-33bbe3ca062e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d9c480-e700-4323-ad74-e268d112c174","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_New_York_demokrata_polgarmestere_visszalepett_az_elnokjeloltsegert_folytatott_kuzdelembol","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:08","title":"New York demokrata polgármestere visszalépett az elnökjelöltségért folytatott küzdelemből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]