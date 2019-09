Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5a12603-eda1-4d73-81c7-93fdcf57a908","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Tudatos városfejlesztés helyett szinte állandósult metró- és útfelújítások, új fővárosi középületek helyett kormányzati pesztízsberuházások fémjelzik az eddigi Tarlós-korszakot. Nem sok mindennel gyarapodott Budapest a jelenlegi főpolgármester kilenc éve alatt. ","shortLead":"Tudatos városfejlesztés helyett szinte állandósult metró- és útfelújítások, új fővárosi középületek helyett kormányzati...","id":"201939__tarloskorszak__hianyzo_alkotasok__demszkyeffektus__rancfelvarras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5a12603-eda1-4d73-81c7-93fdcf57a908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80c0f53-278d-44ea-93c5-2011438e2021","keywords":null,"link":"/360/201939__tarloskorszak__hianyzo_alkotasok__demszkyeffektus__rancfelvarras","timestamp":"2019. szeptember. 28. 08:15","title":"Tarlós-korszak: urbanisztika helyett állami látványberuházások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96f383e-7c3c-473c-8d5e-a1e36fd96a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lampert Benedek többször elkápráztatta már közönséget legós képeivel, melyeken a figurák változatos helyzetekben elevenednek meg. A fiatal most a holdra szállás 50. évfordulójához (és az űrutazáshoz) kapcsolódva készített újabb fotósorozatot.","shortLead":"Lampert Benedek többször elkápráztatta már közönséget legós képeivel, melyeken a figurák változatos helyzetekben...","id":"20190928_lego_foto_lampert_benedek_holdra_szallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d96f383e-7c3c-473c-8d5e-a1e36fd96a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fce2929-b379-4018-94da-b6d34e7c472d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_lego_foto_lampert_benedek_holdra_szallas","timestamp":"2019. szeptember. 28. 19:03","title":"A legós fotózás mesterét most a holdra szállás ihlette meg – döbbenetes képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e11ce7c5-cbce-48a1-ac87-5551c3db6a69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Marshall-szigetek 99 százaléka tenger.","shortLead":"A Marshall-szigetek 99 százaléka tenger.","id":"20190928_Diplomaciai_kapcsolatot_letesitett_a_magyar_kormany_a_Marshallszigetekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e11ce7c5-cbce-48a1-ac87-5551c3db6a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fc9b11-5635-46cf-a9f6-af8f06cf36de","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Diplomaciai_kapcsolatot_letesitett_a_magyar_kormany_a_Marshallszigetekkel","timestamp":"2019. szeptember. 28. 09:42","title":"Diplomáciai kapcsolatot létesített a magyar kormány a Marshall-szigetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De ettől még megújul a híd, ígéri Tarlós István.","shortLead":"De ettől még megújul a híd, ígéri Tarlós István.","id":"20190928_Visszadobta_Tarlos_a_tularazott_Lanchidtendert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661403db-02a8-4084-894f-bc18b5e23edd","keywords":null,"link":"/kkv/20190928_Visszadobta_Tarlos_a_tularazott_Lanchidtendert","timestamp":"2019. szeptember. 28. 12:02","title":"Visszadobta Tarlós a túlárazott Lánchíd-tendert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a40fde5e-8ac7-4bf5-9642-936c2173ddd5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mobilos játékokkal nemcsak „kockulni” lehet, hanem alkalmasak az agy pillanatnyi állapotának felmérésére is. Ezt egy angol mérnökökből és orvosokból álló kutatócsapat jelentette be a Londonban rendezett UbiComp nemzetközi komputertechnológiai konferencián.","shortLead":"A mobilos játékokkal nemcsak „kockulni” lehet, hanem alkalmasak az agy pillanatnyi állapotának felmérésére is. Ezt...","id":"201939_telefonos_jatekok_diagnozisa_dr_tetris","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a40fde5e-8ac7-4bf5-9642-936c2173ddd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8edf1f0-31f5-4d18-b7b1-82d2ae4d7c7a","keywords":null,"link":"/360/201939_telefonos_jatekok_diagnozisa_dr_tetris","timestamp":"2019. szeptember. 28. 14:00","title":"Sok mindent észrevehetnek az orvosok abból, hogy ki hogyan tetriszezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"590274c5-8d5f-428a-86f7-c4c7f2e82838","c_author":"Babus Endre","category":"360","description":"Selmecbánya most kicsi ékszerdoboz, de volt idő, amikor Magyarország harmadik legnagyobb városa volt, Budát és Pestet is megelőzve.","shortLead":"Selmecbánya most kicsi ékszerdoboz, de volt idő, amikor Magyarország harmadik legnagyobb városa volt, Budát és Pestet...","id":"201939_selmecbanya_egykor_aharmadik_magyar_varos_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=590274c5-8d5f-428a-86f7-c4c7f2e82838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471749ef-0dff-46cb-bdbb-617b84a66e13","keywords":null,"link":"/360/201939_selmecbanya_egykor_aharmadik_magyar_varos_volt","timestamp":"2019. szeptember. 29. 13:30","title":"Az ezüstváros, amely olyan szép, hogy Csontváry is megfestésre méltónak találta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecc56af-98fe-461a-8dc1-8ac1811e7fbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Karácsony Gergelyről kiszivárgott hangfelvételen is élcelődött Orbán Viktor miniszterelnök-újraválasztott pártelnök a Fidesz tisztújító kongresszusán, ahol újra megmagyarázta rendszere lényegét és közölte, ha kell, az olasz államhatár egy részének védelmét is átvesszük, ha kell. ","shortLead":"A Karácsony Gergelyről kiszivárgott hangfelvételen is élcelődött Orbán Viktor miniszterelnök-újraválasztott pártelnök...","id":"20190929_Orban_Viktor_szol_a_Fideszhez_az_onkormanyzati_valasztas_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ecc56af-98fe-461a-8dc1-8ac1811e7fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042c8968-1a50-48df-90cc-51f2705b9782","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Orban_Viktor_szol_a_Fideszhez_az_onkormanyzati_valasztas_elott","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:55","title":"Orbán Viktor az ellenzékről: Nem a csatabárdot, egymást ásnák el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877c77f3-798b-43dd-8f7c-b215d76623a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rendkívül széles, ívelt monitort mutatott be a HP, a kijelzőn akár két eszköz képe is megjeleníthető egyszerre.","shortLead":"Rendkívül széles, ívelt monitort mutatott be a HP, a kijelzőn akár két eszköz képe is megjeleníthető egyszerre.","id":"20190929_hp_s430c_orias_kepernyo_kettos_megjelenitesi_lehetoseggel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=877c77f3-798b-43dd-8f7c-b215d76623a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277e9cec-7477-4036-8619-a8bfb7c3199f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190929_hp_s430c_orias_kepernyo_kettos_megjelenitesi_lehetoseggel","timestamp":"2019. szeptember. 29. 10:03","title":"Nem mindennapi a HP új monitorja, kettős megjelenítésre is képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]