Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd0c8be9-1a3a-48c5-9bad-394a5ea55067","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Erről szerződött az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség a kormánnyal.","shortLead":"Erről szerződött az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség a kormánnyal.","id":"20191002_A_Koves_Slomo_vezette_hitkozsegnek_is_alanyi_jogon_jar_az_allami_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd0c8be9-1a3a-48c5-9bad-394a5ea55067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1435e6a-adb9-4045-934d-deb83adc842e","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_A_Koves_Slomo_vezette_hitkozsegnek_is_alanyi_jogon_jar_az_allami_tamogatas","timestamp":"2019. október. 02. 11:49","title":"A Köves Slomó vezette hitközségnek is alanyi jogon jár az állami támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvileg le kéne mondania a parlamenti mandátumáról, ha megválasztanák.","shortLead":"Elvileg le kéne mondania a parlamenti mandátumáról, ha megválasztanák.","id":"20191002_Farkas_Florian_ujra_elindul_az_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_elnoki_posztjaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60fced1-f9ab-43d3-8641-c07f5b2f7e7f","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Farkas_Florian_ujra_elindul_az_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_elnoki_posztjaert","timestamp":"2019. október. 02. 06:23","title":"Farkas Flórián újra elindul az Országos Roma Önkormányzat elnöki posztjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfb93ca-dd9b-4494-add4-a7f2df0c3e34","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fej-fej mellett a főpolgármester és legerősebb kihívója: a biztos választók között statisztikai hibahatáron belülre, 1 százalékra került Karácsony Gergely Tarlós Istvántól a Medián legfrissebb közvélemény-kutatása szerint. Országosan vezet a Fidesz, de Budapesten erősebb az ellenzék.","shortLead":"Fej-fej mellett a főpolgármester és legerősebb kihívója: a biztos választók között statisztikai hibahatáron belülre, 1...","id":"20191002_Median_Utolerte_Tarlost_Karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dfb93ca-dd9b-4494-add4-a7f2df0c3e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66139abc-8475-41fb-af07-dff25abd63dd","keywords":null,"link":"/360/20191002_Median_Utolerte_Tarlost_Karacsony","timestamp":"2019. október. 02. 12:00","title":"Medián: Utolérte Tarlóst Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az Alkotmánybíróság elutasította 52 ellenzéki képviselő beadványát: a Varga Zs. András vezette öt tagú tanács egyetlen pontban sem értett egyet a kezdeményezőkkel.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság elutasította 52 ellenzéki képviselő beadványát: a Varga Zs. András vezette öt tagú tanács egyetlen...","id":"20191003_Ab_nem_alkotmanyserto_a_foldforgalmi_torveny_modositasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cf0825-ec84-4246-8873-15a7613c8317","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_Ab_nem_alkotmanyserto_a_foldforgalmi_torveny_modositasa","timestamp":"2019. október. 03. 17:05","title":"Ab: nem alkotmánysértő a földforgalmi törvény módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f193d4d-3edf-42f9-aa23-e0ab6fb33165","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Háromszáz méterről lőtte telibe a céltáblát.","shortLead":"Háromszáz méterről lőtte telibe a céltáblát.","id":"20191002_Mesterloveszpuskaval_avatott_loteret_Benko_Tibor_honvedelmi_miniszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f193d4d-3edf-42f9-aa23-e0ab6fb33165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97611dcb-afb9-49cb-b1c3-bd7dc105c480","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Mesterloveszpuskaval_avatott_loteret_Benko_Tibor_honvedelmi_miniszter","timestamp":"2019. október. 02. 19:21","title":"Mesterlövészpuskával avatott lőteret Benkő Tibor honvédelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e743ad02-6629-4adf-8b11-c9b545abd7d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elnézést kért, de elég nehezen hozta össze.","shortLead":"Elnézést kért, de elég nehezen hozta össze.","id":"20191003_Joaquin_Phoenix_alaposan_kiakadt_a_Joker_operatorere_aztan_szembesitettek_a_felvetellel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e743ad02-6629-4adf-8b11-c9b545abd7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c59d9b-a63c-40b1-a098-26a1d9ffe13b","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_Joaquin_Phoenix_alaposan_kiakadt_a_Joker_operatorere_aztan_szembesitettek_a_felvetellel","timestamp":"2019. október. 03. 11:35","title":"Joaquin Phoenix kiakadt a Joker operatőrére, aztán szembesítették a felvétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7268fc3f-7e2f-456d-a0ff-5250634bbe65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy omlás közben lezuhanó teherautó három halászhajót is összezúzott.","shortLead":"Egy omlás közben lezuhanó teherautó három halászhajót is összezúzott.","id":"20191002_tajvan_hid_osszeomlott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7268fc3f-7e2f-456d-a0ff-5250634bbe65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6221aa7f-228a-4cee-84d7-0cb72f945877","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_tajvan_hid_osszeomlott","timestamp":"2019. október. 02. 13:51","title":"Itt a videó, ahogy egyszer csak összeomlik egy híd Tajvanon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5cb5800-be23-4b7a-869d-4bdae2a50c45","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Izgalmas szereposztással érkezett az új filmje, a The Gentlemen előzetese.","shortLead":"Izgalmas szereposztással érkezett az új filmje, a The Gentlemen előzetese.","id":"20191003_Guy_Ritchie_vegre_visszatert_a_jol_bevalt_mocskos_alvilaghoz_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5cb5800-be23-4b7a-869d-4bdae2a50c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0e54ce-51eb-4127-bde9-63941d2fbbbd","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_Guy_Ritchie_vegre_visszatert_a_jol_bevalt_mocskos_alvilaghoz_video","timestamp":"2019. október. 03. 12:25","title":"Guy Ritchie végre visszatért a jól bevált mocskos alvilághoz – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]