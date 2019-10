Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc787dd4-e8c6-4241-b11f-0e6ef73cf9ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szombati Helyi Hírlapnak erős kötődése volt a város volt polgármesteréhez.","shortLead":"A Szombati Helyi Hírlapnak erős kötődése volt a város volt polgármesteréhez.","id":"20191021_Honapokig_nem_volt_mediaengedelye_de_csak_most_szunik_meg_a_szombathelyi_propagandalap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc787dd4-e8c6-4241-b11f-0e6ef73cf9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24f6614-bb8d-430e-83b8-a715d3c73bf6","keywords":null,"link":"/kultura/20191021_Honapokig_nem_volt_mediaengedelye_de_csak_most_szunik_meg_a_szombathelyi_propagandalap","timestamp":"2019. október. 21. 13:45","title":"Hónapokig nem volt médiaengedélye, de csak most szűnik meg a szombathelyi propagandalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b958fc-1a62-4d51-a7a6-880e9704970e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bujdosó János, a hazai alter színtér ismert alakja zenekarával legújabb albumán is markánsan reflektál közállapotainkra.","shortLead":"Bujdosó János, a hazai alter színtér ismert alakja zenekarával legújabb albumán is markánsan reflektál közállapotainkra.","id":"201942_lemez__miert_hagytuk_bujdoso_trio_national_amnesia_institute","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2b958fc-1a62-4d51-a7a6-880e9704970e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720e6af3-7ac1-4b9a-8b33-a0e689ebc9c4","keywords":null,"link":"/360/201942_lemez__miert_hagytuk_bujdoso_trio_national_amnesia_institute","timestamp":"2019. október. 20. 13:00","title":"Létrejött a Nemzeti Amnézia Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b1d7f7-1e36-4464-8cd0-f8a9447bdbe7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először találtak zsírszövetet túlsúlyos és elhízott emberek tüdejében ausztrál kutatók. Azt találták, hogy a testtömegindexszel (BMI) együtt növekedett a zsír mennyisége a mintákban. Az eredmények segíthetnek megmagyarázni, miért emelkedik az asztma kialakulásának kockázata a túlsúlyos embereknél","shortLead":"Először találtak zsírszövetet túlsúlyos és elhízott emberek tüdejében ausztrál kutatók. Azt találták...","id":"20191020_elhizas_tulsulyos_emberek_asztma_kialakulasanak_kockazata_zsirszovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05b1d7f7-1e36-4464-8cd0-f8a9447bdbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12ed92a-81ee-4183-a658-dea0b70091f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_elhizas_tulsulyos_emberek_asztma_kialakulasanak_kockazata_zsirszovet","timestamp":"2019. október. 20. 13:03","title":"Megvizsgálták 52 túlsúlyos ember tüdejét, az eredmény sok mindent megmagyaráz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkovics László és az Emmi kapná meg az egészségügyi szakképzés területét, ami különösen sértő lenne az onkológus Kásler Miklósra nézve, írja a Népszava.\r

\r

","shortLead":"Palkovics László és az Emmi kapná meg az egészségügyi szakképzés területét, ami különösen sértő lenne az onkológus...","id":"20191021_Ujabb_pofon_Kaslernek__elvesztheti_az_egeszsegugyi_szakkepesitest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e83ea91-7da2-4721-9a5b-f520a06920d5","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Ujabb_pofon_Kaslernek__elvesztheti_az_egeszsegugyi_szakkepesitest","timestamp":"2019. október. 21. 07:23","title":"Újabb pofon Káslernek – elvesztheti az egészségügyi szakképzés területét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópálya Budapest felé vezető oldalán forgalomkorlátozásra kell számítani.","shortLead":"Az autópálya Budapest felé vezető oldalán forgalomkorlátozásra kell számítani.","id":"20191021_Tomegkarambol_tortent_az_M3ason_Bagnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60069bfa-6ca9-4d80-8b9a-eece55e807ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Tomegkarambol_tortent_az_M3ason_Bagnal","timestamp":"2019. október. 21. 07:09","title":"Tömegkarambol történt az M3-ason Bagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be665934-0b73-4c03-bbf2-8c5a6083aecb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dargay Attila a magyar animációs film egyik legnagyobb alakja volt.\r

\r

","shortLead":"Dargay Attila a magyar animációs film egyik legnagyobb alakja volt.\r

\r

","id":"20191020_Tiz_eve_nincs_velunk_a_Gusztav_es_a_Vuk_alkotoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be665934-0b73-4c03-bbf2-8c5a6083aecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b97c1f8-6efb-46d6-be1d-dfed69d0b88a","keywords":null,"link":"/kultura/20191020_Tiz_eve_nincs_velunk_a_Gusztav_es_a_Vuk_alkotoja","timestamp":"2019. október. 20. 08:40","title":"Tíz éve nincs velünk a Gusztáv és a Vuk alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c59b5eb-a189-4f69-8b57-518e22241030","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A banki azonosítás csak azoknak előírás, akik 2017. június 26 előtt kötöttek bankszámlaszerződést.","shortLead":"A banki azonosítás csak azoknak előírás, akik 2017. június 26 előtt kötöttek bankszámlaszerződést.","id":"20191020_A_honap_vegeig_van_ido_a_banki_adategyeztetesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c59b5eb-a189-4f69-8b57-518e22241030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c6006d-80b5-4873-beb7-9b67256105d4","keywords":null,"link":"/kkv/20191020_A_honap_vegeig_van_ido_a_banki_adategyeztetesre","timestamp":"2019. október. 20. 13:03","title":"A hónap végéig van idő a banki adategyeztetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sajtószabadságot ünneplik és magyarázzák a képhamisítást - a képet állítólag így kapták valahonnan. ","shortLead":"A sajtószabadságot ünneplik és magyarázzák a képhamisítást - a képet állítólag így kapták valahonnan. ","id":"20191020_Uj_szelek_fujnak_az_ellenzeki_gyozelem_utan_a_kephamisitasba_keveredett_bajai_lapnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f19c926-bd35-4a49-ba53-e03f4cca57cf","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Uj_szelek_fujnak_az_ellenzeki_gyozelem_utan_a_kephamisitasba_keveredett_bajai_lapnal","timestamp":"2019. október. 20. 10:54","title":"Új szelek fújnak az ellenzéki győzelem után a képhamisításba keveredett bajai lapnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]