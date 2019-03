Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09bad4b2-e65d-4240-acd2-5a78bc5b4629","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai polgárháború idejéből való katonai erődítmény maradványait találták meg a régészek a San Franciscó-i öbölben fekvő Alcatraz sziget híres börtöne alatt.","shortLead":"Az amerikai polgárháború idejéből való katonai erődítmény maradványait találták meg a régészek a San Franciscó-i...","id":"20190309_alcatraz_alatt_polgarhaborus_katonai_eroditmeny_maradvanyai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09bad4b2-e65d-4240-acd2-5a78bc5b4629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec11f66-8b12-4805-a83a-3d2f59c9727b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190309_alcatraz_alatt_polgarhaborus_katonai_eroditmeny_maradvanyai","timestamp":"2019. március. 09. 08:03","title":"Feltárult az Alcatraz titka: alagutakat, lőszerraktárt találtak a börtön alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Széllökésekre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Széllökésekre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20190309_Eros_szellel_jon_egy_hidegfront","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a0c841-ae12-4e03-8942-3b593f434c77","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Eros_szellel_jon_egy_hidegfront","timestamp":"2019. március. 09. 15:52","title":"Erős széllel jön egy hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Ti választottatok meg minket, mi vagyunk a törvény, úgyhogy coki, lábhoz. Ha azt mondjuk, hogy mostantól 2x2 az 6, és erre törvényt hozunk, akkor az iskolában ezt fogjátok tanítani. Vélemény.","shortLead":"Ti választottatok meg minket, mi vagyunk a törvény, úgyhogy coki, lábhoz. Ha azt mondjuk, hogy mostantól 2x2 az 6, és...","id":"20190309_Gyarmathy_Eva_Mennyi_is_az_a_2x2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d07c1a-81af-45e5-9699-7d7c9749f5f8","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Gyarmathy_Eva_Mennyi_is_az_a_2x2","timestamp":"2019. március. 09. 08:10","title":"Gyarmathy Éva: Mennyi is az a 2x2?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik amerikai cég különös ötlettel (és kapcsolódó alkalmazással) állt elő. Okostelefonnal készített felvételekkel váltaná ki a fogorvosi ellenőrzést.","shortLead":"Az egyik amerikai cég különös ötlettel (és kapcsolódó alkalmazással) állt elő. Okostelefonnal készített felvételekkel...","id":"20190308_toothpic_alkalmazas_szelfik_a_fogakrol_foto_a_fogorvosnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edf421f-da99-4199-bf83-2f66a3bed195","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_toothpic_alkalmazas_szelfik_a_fogakrol_foto_a_fogorvosnak","timestamp":"2019. március. 08. 18:03","title":"Jó nekik: Amerikában fogorvoshoz sem kell menni, elég néhány fotót küldeni neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc34e707-9b6b-40b4-98ca-911e5deb101b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy napilap szerint a rendőrség gumilövedékeket is bevetett a több tízezernyi tüntető ellen.\r

","shortLead":"Egy napilap szerint a rendőrség gumilövedékeket is bevetett a több tízezernyi tüntető ellen.\r

","id":"20190308_Konnygazzal_oszlattak_fel_a_nonapi_tuntetest_Isztambulban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc34e707-9b6b-40b4-98ca-911e5deb101b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f388c96-f7b5-4d3d-8d88-54b0ccf7ebe1","keywords":null,"link":"/vilag/20190308_Konnygazzal_oszlattak_fel_a_nonapi_tuntetest_Isztambulban","timestamp":"2019. március. 08. 21:49","title":"Könnygázzal oszlatták fel a nőnapi tüntetést Isztambulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1708f11-e4f8-4568-8026-562668bb4030","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A francia Bourges vendégeként pénteken a női kosárlabda Euroliga negyeddöntőjének második mérkőzésén óriási csatában nyertek. ","shortLead":"A francia Bourges vendégeként pénteken a női kosárlabda Euroliga negyeddöntőjének második mérkőzésén óriási csatában...","id":"20190308_Bejutott_a_Final_Fourba_a_Sopron_az_Euroligaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1708f11-e4f8-4568-8026-562668bb4030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cc8411-e5b1-4129-9838-22c988ddfe8e","keywords":null,"link":"/sport/20190308_Bejutott_a_Final_Fourba_a_Sopron_az_Euroligaban","timestamp":"2019. március. 08. 22:07","title":"Bejutott a Final Fourba a Sopron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0eba7a-646e-4743-a4b1-98837515fd09","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A merényletben egy gyermek és a biztonsági erők egyik tagja halt meg.\r

","shortLead":"A merényletben egy gyermek és a biztonsági erők egyik tagja halt meg.\r

","id":"20190308_Autoba_rejtett_pokolgep_robbant_Moszulban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c0eba7a-646e-4743-a4b1-98837515fd09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557cf497-aa2a-44a4-a84a-e2486734a4c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190308_Autoba_rejtett_pokolgep_robbant_Moszulban","timestamp":"2019. március. 08. 20:29","title":"Autóba rejtett pokolgép robbant Moszulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5befc9d-4398-4d8d-81fd-9ea30662ff5c","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Mészáros Bélája vagy Mészáros Mátéja lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és serények – a következő hetekben őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok...","id":"20190308_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_7_Miller_David","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5befc9d-4398-4d8d-81fd-9ea30662ff5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11721e41-d542-405f-a7de-92d9369f8512","keywords":null,"link":"/kultura/20190308_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_7_Miller_David","timestamp":"2019. március. 08. 20:00","title":"Miller Dávid: Magamat lesütött szemmel nézem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]