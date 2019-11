Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ea01eb0-81a6-4fb6-b0c2-34ba886d3281","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország nem teljesítette a költségvetési ajánlásokat a brüsszeli testület szerint.","shortLead":"Magyarország nem teljesítette a költségvetési ajánlásokat a brüsszeli testület szerint.","id":"20191120_Europai_Bizottsag_koltsegvetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ea01eb0-81a6-4fb6-b0c2-34ba886d3281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e32e7c-f80e-42b0-ba7e-46e01f4e92e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_Europai_Bizottsag_koltsegvetes","timestamp":"2019. november. 20. 13:55","title":"Elvesztette a türelmét az Európai Bizottság a magyar kormánnyal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829a7f86-4217-4aad-b131-8e236120dc23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező azt írja, minden tisztelete azoké a bátor kolléganőké, akik „végre belátták, hogy ez nem mehet tovább”.","shortLead":"A rendező azt írja, minden tisztelete azoké a bátor kolléganőké, akik „végre belátták, hogy ez nem mehet tovább”.","id":"20191120_schilling_arpad_gothar_peter_katona_jozsef_szinhaz_zaklatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=829a7f86-4217-4aad-b131-8e236120dc23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd85dbe9-a87d-4692-a669-7d9daa4a66a6","keywords":null,"link":"/kultura/20191120_schilling_arpad_gothar_peter_katona_jozsef_szinhaz_zaklatas","timestamp":"2019. november. 20. 15:48","title":"Schilling Árpád: Aki a színpadon fiatal színésznőket fogdos, és ezt rendezői módszernek nevezi, az aljas ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd09e41-1b87-462f-a8b5-25c0a4ba1e88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi sportos divatterepjárója ugyanolyan gyorsan tud száguldani, mint a Lamborghini Urus. Vagyis 300 km/h felett. ","shortLead":"Az Audi sportos divatterepjárója ugyanolyan gyorsan tud száguldani, mint a Lamborghini Urus. Vagyis 300 km/h felett. ","id":"20191121_600_loeros_monstrumkent_debutalt_az_audi_rs_q8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cd09e41-1b87-462f-a8b5-25c0a4ba1e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4aae0f1-c9fc-47bc-a44e-a5892a54190b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_600_loeros_monstrumkent_debutalt_az_audi_rs_q8","timestamp":"2019. november. 21. 09:21","title":"600 lóerős monstrumként debütált az Audi RS Q8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8222fc-e3ea-438c-bb0c-9bd33dcd2ce4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelenleg törvény tiltja, hogy személyautók esetében pénzt szedjen az önkormányzat a közút használatért.","shortLead":"Jelenleg törvény tiltja, hogy személyautók esetében pénzt szedjen az önkormányzat a közút használatért.","id":"20191120_dugodij_dizel_jarmuvek_korlatozas_budapest_dorosz_david","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d8222fc-e3ea-438c-bb0c-9bd33dcd2ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11104e5-71dd-4d6c-a45b-12cbd9e9681a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_dugodij_dizel_jarmuvek_korlatozas_budapest_dorosz_david","timestamp":"2019. november. 20. 11:11","title":"Jön a dugódíj, a dízelautókat is korlátozhatják Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A férfit hazájában sikkasztás miatt keresték. ","shortLead":"A férfit hazájában sikkasztás miatt keresték. ","id":"20191121_Letartoztattak_egy_orosz_bankart_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91b2352-fe90-447e-a25e-43015be0eb2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Letartoztattak_egy_orosz_bankart_Magyarorszagon","timestamp":"2019. november. 21. 09:14","title":"Letartóztattak egy orosz bankárt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hóhérok már meghirdetett előadásai elmaradnak, de más változásokat is bejelentett a színház.","shortLead":"A Hóhérok már meghirdetett előadásai elmaradnak, de más változásokat is bejelentett a színház.","id":"20191121_gothar_peter_katona_jozsef_szinhaz_musor_hoherok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70901333-2371-4505-ae5f-6e90234dd8ce","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_gothar_peter_katona_jozsef_szinhaz_musor_hoherok","timestamp":"2019. november. 21. 13:58","title":"Leveszi Gothár rendezését a Katona a műsoráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A megválasztott jobbikos polgármester lemondott a parlamenti mandátumáról. ","shortLead":"A megválasztott jobbikos polgármester lemondott a parlamenti mandátumáról. ","id":"20191120_dunaujvaros_idokozi_valasztas_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458ee8b3-b071-4919-874b-9e1d7896588e","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_dunaujvaros_idokozi_valasztas_polgarmester","timestamp":"2019. november. 20. 18:40","title":"Időközi választást kell tartani Dunaújvárosban a jobbikos polgármester parlamenti helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Koszovóba is kiküldenek további 100 magyar katonát, így ott már 500-an lesznek.","shortLead":"Koszovóba is kiküldenek további 100 magyar katonát, így ott már 500-an lesznek.","id":"20191120_Szijjarto_Tovabbi_70_magyar_katonat_kuldenek_ki_Afganisztanba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c94577-ec3b-4a6d-b0d9-5e7da593b929","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Szijjarto_Tovabbi_70_magyar_katonat_kuldenek_ki_Afganisztanba","timestamp":"2019. november. 20. 20:08","title":"Szijjártó: További 70 magyar katonát küldünk ki Afganisztánba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]