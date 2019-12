Vidnyánszky: demokratikus módon kezelné a kormány a színházak évtizedes problémáit

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d9be681-e08d-4e8d-a38e-39a15e64007e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videóüzenetben adott hangot tiltakozásának a kormány színházakat érintő törvénytervezete ellen számos színész, rendező, többek között Pogány Judit, Gálffi László, Bálint András, Mácsai Pál, Ónodi Eszter, Pintér Béla.



","shortLead":"Videóüzenetben adott hangot tiltakozásának a kormány színházakat érintő törvénytervezete ellen számos színész, rendező...","id":"20191208_Tiltakozni_szakmai_es_lelkiismereti_kerdes__videoban_uzen_Macsai_Pinter_Nagy_Ervin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d9be681-e08d-4e8d-a38e-39a15e64007e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee22582-ce47-412a-9d01-484fbe7a8932","keywords":null,"link":"/elet/20191208_Tiltakozni_szakmai_es_lelkiismereti_kerdes__videoban_uzen_Macsai_Pinter_Nagy_Ervin","timestamp":"2019. december. 08. 10:21","title":"„Tiltakozni szakmai és lelkiismereti kérdés” – videóban üzen Mácsai, Pintér, Nagy Ervin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem is tűnnek rosszaknak ezek a számok.","shortLead":"Nem is tűnnek rosszaknak ezek a számok.","id":"20191207_Ha_a_90est_behuzta_az_otos_lotton_akkor_meg_lehet_milliardos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d82ce3c-5b13-4b3e-8182-93996d320993","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_Ha_a_90est_behuzta_az_otos_lotton_akkor_meg_lehet_milliardos","timestamp":"2019. december. 07. 19:48","title":"Ha a 90-est behúzta az ötös lottón, akkor még lehet milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f888e16-7768-4513-b5a7-c870661fc470","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig soha nem látott szögből vizsgálta a Nap plazmakilövelléseit egy nemzetközi kutatócsoport, melyben magyar tudós is dolgozott. Az úttörőnek számító távcsöves megfigyelés során a kutatók arra keresték a választ, hogy mi okozza a Nap koronájához köthető hőmérsékletemelkedést.","shortLead":"Eddig soha nem látott szögből vizsgálta a Nap plazmakilövelléseit egy nemzetközi kutatócsoport, melyben magyar tudós is...","id":"20191209_nap_plazmakilovellesei_tavcsoves_megfigyeles_elte_erdelyi_robert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f888e16-7768-4513-b5a7-c870661fc470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f515f4c-80cc-4c19-9454-6994198b8167","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_nap_plazmakilovellesei_tavcsoves_megfigyeles_elte_erdelyi_robert","timestamp":"2019. december. 09. 00:03","title":"Olyat láttak a tudósok a Napon, amit korábban még senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191207_Ronaldinhoval_bulizott_Curtis_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1c92eb-e9af-49f6-b085-cab7add592e8","keywords":null,"link":"/elet/20191207_Ronaldinhoval_bulizott_Curtis_foto","timestamp":"2019. december. 07. 15:16","title":"Ronaldinhóval bulizott Curtis (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"726c6f38-51a5-46ad-9545-846e71c55f40","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 34 halálos áldozata van egy újdelhi piac közelében lévő üzemben vasárnapra virradóra kitört tűznek.\r

","shortLead":"Legalább 34 halálos áldozata van egy újdelhi piac közelében lévő üzemben vasárnapra virradóra kitört tűznek.\r

","id":"20191208_Tomeghalal_egy_indiai_gyartuzben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=726c6f38-51a5-46ad-9545-846e71c55f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b2a167-76cc-4c8d-bc91-9e82d56209d1","keywords":null,"link":"/vilag/20191208_Tomeghalal_egy_indiai_gyartuzben","timestamp":"2019. december. 08. 06:45","title":"Tömeghalál egy indiai gyártűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vélhetően rosszul lett a sofőr, ez okozhatta a tragédiát.","shortLead":"Vélhetően rosszul lett a sofőr, ez okozhatta a tragédiát.","id":"20191207_Haznak_utkozott_es_meghalt_egy_autos_Zugloban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1f149a-a974-4449-ab68-f1ee47de3931","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Haznak_utkozott_es_meghalt_egy_autos_Zugloban","timestamp":"2019. december. 07. 21:03","title":"Háznak ütközött és meghalt egy autós Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ecf812-2c91-4c2e-b84d-f1beab46656e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfői hidegfront eltünteti a ködöt és a felhőket.","shortLead":"A hétfői hidegfront eltünteti a ködöt és a felhőket.","id":"20191207_Figyelmeztetest_adtak_ki_az_onos_eso_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01ecf812-2c91-4c2e-b84d-f1beab46656e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10a35c2-ba65-4b3f-ac8d-fadac97b5950","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Figyelmeztetest_adtak_ki_az_onos_eso_miatt","timestamp":"2019. december. 07. 14:24","title":"Figyelmeztetést adtak ki az ónos eső és a köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e04af1-e910-427a-bb64-e993893c480e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191209_Adventi_mesenaptar__december_9","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17e04af1-e910-427a-bb64-e993893c480e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a757404-9748-4f09-b503-5e0fb45ad873","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Adventi_mesenaptar__december_9","timestamp":"2019. december. 09. 08:01","title":"Adventi mesenaptár - december 9.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]