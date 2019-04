Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8bfe3033-f94e-4ea9-a2a0-9e71faf1f3f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékosoknak szánt, úgynevezett gamer telefonok a drágább eszközök közé tartoznak. A Qualcommon most már nem fog múlni, hogy a középkategóriában is megjelenjenek az ilyen mobilok. Három új lapkakészletet is bemutatott a gyártó.","shortLead":"A játékosoknak szánt, úgynevezett gamer telefonok a drágább eszközök közé tartoznak. A Qualcommon most már nem fog...","id":"20190413_uj_qualcomm_lapkakeszletek_snapdragon_730_730g_snapdragon_665_kozepkategorias_gamer_telefonokba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bfe3033-f94e-4ea9-a2a0-9e71faf1f3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a96935a-7c3c-406b-8f24-893096d90c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_uj_qualcomm_lapkakeszletek_snapdragon_730_730g_snapdragon_665_kozepkategorias_gamer_telefonokba","timestamp":"2019. április. 13. 13:03","title":"Jöhetnek az olcsóbb, de ütős telefonok, amiken még a legjobb játékok is futnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41518c9-e43b-4f67-9739-4aa4914180f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar női jégkorong-válogatott 9-0-ra legyőzte az olasz együttest a budapesti divízió I/A világbajnokságon, ezzel nagy lépést tett a világelitbe jutás felé.","shortLead":"A magyar női jégkorong-válogatott 9-0-ra legyőzte az olasz együttest a budapesti divízió I/A világbajnokságon, ezzel...","id":"20190412_magyar_noi_jegkorong_valogatott_olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f41518c9-e43b-4f67-9739-4aa4914180f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf696c75-62a6-4f2a-beda-51e2c4bdae63","keywords":null,"link":"/sport/20190412_magyar_noi_jegkorong_valogatott_olaszorszag","timestamp":"2019. április. 12. 19:32","title":"Kiütéssel győztek a női hokisok a vb-n, közel került a feljutás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44057583-41d9-45ee-9867-889de2560032","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190414_fekete_lyuk_esemenyhorizont_fenykep_pendrive_kihuzasa_figyelmeztetes_wifi_halozatok_elrejtese_fortnite_esport_kinai_agyaghadsereg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44057583-41d9-45ee-9867-889de2560032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1e549f-da49-4ed2-8860-77b9566f3d56","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_fekete_lyuk_esemenyhorizont_fenykep_pendrive_kihuzasa_figyelmeztetes_wifi_halozatok_elrejtese_fortnite_esport_kinai_agyaghadsereg","timestamp":"2019. április. 14. 12:03","title":"Ez történt: a Microsoft megelégelte, hogy mindenki csak úgy kihúzza a pendrive-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c847b598-f0d0-442a-871f-f6251c632c34","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben ketten meghaltak és hárman megsérültek.","shortLead":"A balesetben ketten meghaltak és hárman megsérültek.","id":"20190414_Lezuhant_egy_kisrepulo_a_Mount_Everest_kozeleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c847b598-f0d0-442a-871f-f6251c632c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2585e7-4afe-459b-84c7-b1e6b83fbae1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Lezuhant_egy_kisrepulo_a_Mount_Everest_kozeleben","timestamp":"2019. április. 14. 09:13","title":"Lezuhant egy kisrepülő a Mount Everest közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d75469-6ee4-40ac-9397-a4bf4fe989ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visszamenőlegesen is díjat kell fizetnie a batidai vadászkastély tulajdonosainak az önkormányzati útért, amelyről kiderült, hogy azt jogtalanul kerítették el. A maratoni közgyűlés végén ezt a fideszes képviselők is megszavazták.","shortLead":"Visszamenőlegesen is díjat kell fizetnie a batidai vadászkastély tulajdonosainak az önkormányzati útért, amelyről...","id":"20190413_A_batidai_vadaszkastelybol_lesz_bevetele_a_hodmezovasarhelyi_onkormanyzatnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51d75469-6ee4-40ac-9397-a4bf4fe989ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259ff35b-352b-4973-9a0a-d4e297974a08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_A_batidai_vadaszkastelybol_lesz_bevetele_a_hodmezovasarhelyi_onkormanyzatnak","timestamp":"2019. április. 13. 08:19","title":"A batidai vadászkastélyból lesz bevétele a hódmezővásárhelyi önkormányzatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab212212-ff29-48d6-b11d-e2e13eca1f77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Éjjel-nappal háború.","shortLead":"Éjjel-nappal háború.","id":"20190412_Video_amikor_mar_tenyleg_elethalal_harcca_valik_egy_kozlekedesi_helyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab212212-ff29-48d6-b11d-e2e13eca1f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c82b5a31-7f89-488c-a4b8-cd08b5db8f1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_Video_amikor_mar_tenyleg_elethalal_harcca_valik_egy_kozlekedesi_helyzet","timestamp":"2019. április. 13. 04:56","title":"Videó: amikor tényleg élet-halál harccá válik egy közlekedési helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"196b7d31-d502-4ab5-ae9c-4deaf5fd8de6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Suzuki SX4 megelőzte a korábbi listavezető Vitarát. ","shortLead":"A Suzuki SX4 megelőzte a korábbi listavezető Vitarát. ","id":"20190413_Tronfosztas_a_magyar_autopiacon_mast_imadnak_a_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=196b7d31-d502-4ab5-ae9c-4deaf5fd8de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2199814-15be-4e71-aa8b-d2d507a89383","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Tronfosztas_a_magyar_autopiacon_mast_imadnak_a_magyarok","timestamp":"2019. április. 13. 13:51","title":"Trónfosztás a magyar autópiacon, mást imádnak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti Fészek Kulturális Központról több bejelentés is érkezett a rendőrséghez kábítószerrel kapcsolatos rosszullét miatt az elmúlt hetekben, a rendőrség megerősítette, hogy vasárnap délután nagy erőkkel razziáztak.","shortLead":"A budapesti Fészek Kulturális Központról több bejelentés is érkezett a rendőrséghez kábítószerrel kapcsolatos...","id":"20190414_Olyan_jo_volt_a_szombati_buli_hogy_meg_vasarnap_delutan_is_tiz_rendorauto_all_a_hely_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35db99e-135d-461a-ab0c-9e85debccd79","keywords":null,"link":"/elet/20190414_Olyan_jo_volt_a_szombati_buli_hogy_meg_vasarnap_delutan_is_tiz_rendorauto_all_a_hely_elott","timestamp":"2019. április. 14. 16:23","title":"Tíz rendőrautó áll egy budapesti szórakozóhely előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]