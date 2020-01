Napról-napra nő egy új típusú vírus áldozatainak száma. A betegek tüdőgyulladást kapnak, és már nem csak a gyengék esnek áldozatául, hanem belehal erős szervezetű fiatal és a betegség gócpontjában dolgozó orvos is. A kutatók az idővel versenyt futva jönnek rá, hogy a vírus kitörési helye egy piac, ahol fertőzött kígyóhúst is árultak. Lezárják a piacot, aztán karantént vonnak a tízmilliós város köré. Egyre több helyen regisztrálnak fertőzést, majd a betegség túllép az országhatáron, eljut Európába, Ausztráliába, Amerikába. És még csak most kezdődik a java, mert vakcina, ellenszer nincs, és itt a kínai újév, amely a legnagyobb népmozgást jelenti a Földön.

Ez nem egy hollywoodi film cselekménye, hanem a kínai koronavírus történetének bő egy hetes összefoglalója. Azt, hogy a történet ennyire ismerős, azért is lehet, mert annyiszor megihlették már a filmeseket a világjárványok.

Az alábbiakban összeszedtünk egy kis listát az elmúlt 30 év terméséből arra az esetre, ha a hírektől még nem verte ki eléggé a frász.

Vírus (1995)

A járványokról szóló filmek egyik alapdarabja a Vírus, amelyben Dustin Hoffman üldözi az ebolaszerű, vérzéses náthával járó betegséget terjesztő kismajmot. A filmben minden megvan, ami a járványokról szóló katasztrófafilmek sajátja: bizonytalan eredetű, szörnyű betegség; egy Sherlock Holmes-színvonalú orvos, aki sikeresen nyomoz; karantén a város körül, amelyben kedves emberek halnak meg; fenyegető hadsereg - szimpatikus és erőszakos katonai vezetőkkel; a saját életüket veszélyeztetve is keményen dolgozó orvoskutatók. Érdekesség, hogy a film bemutatása idején tört ki az ebolajárvány Zairében.

Egy járvány globális terjedéséről szól Steven Soderbergh 2011-es Fertőzés című filmje, ami tulajdonképpen aktuálisabb most, mint a Vírus - de nekünk ez utóbbi a régi nagy kedvencünk.

És a zenekar játszik tovább (1993)

Máig aktuális társadalmi kérdéseket feszegetett az És a zenekar játszik tovább, amely a 1976-tól 1985-ig követi a járványszerűen terjedő AIDS és az ezzel kapcsolatos kutatások történetét. Az Egyesült Államok meleg közösségében a hetvenes évek közepétől ismeretlen eredetű betegség pusztított, amelynek számos híresség is áldozatául esett - majd egyre többen produkálták a tüneteket a nem meleg lakosság körében is. A film bemutatja, hogyan találtak rá a kutatók a HIV-vírusra, és azt is, hogy az AIDS terjedését sokkal jobban vissza lehetett volna fogni, ha a politikusok nem tartanak annyira attól, hogy beszéljenek róla.

12 majom (1995)

Ne maradhat ki Terry Gilliam klasszikusa sem, amelyben nem egy véletlen baleset, hanem tudatos terrorcselekmény miatt hal meg az emberiség 99 százaléka. A 12 majomban Bruce Willist küldik vissza a múltba - azaz a film bemutatásának jelébe, a kilencvenes évekbe -, hogy kiderítse, mi történt, mielőtt egy járvány kipusztította szinte az egész emberiséget. Willis figurája pár évvel korábban érkezik, elmegyógyintézetbe zárják, ahol váratlan információs adalékokat kap, hogy megfejthesse a 12 Majom Hadseregének rejtélyét. A film nyomasztó és szürreális, így tökéletesen alkalmas arra, hogy megteremtse a paranoid hangulatot. És van benne egy őrült Brad Pitt is.

Z világháború (2013)

Ha már Brad Pitt, érdemes kitérni a legújabb kori zombifilmekre is, amelyek egyik közös jellemzője, hogy a zombiság valamilyen járvány formájában, harapással terjed. Ebből indult ki Danny Boyle kultfilmje, a 28 nappal később is, amely sokat tett azért, hogy a zombikat ne lassan bóklászó figurákként, hanem gyors ragadozókként képzeljük el.

A részben Magyarországon is forgatott Z világháborúban egy kínai laborból szabadul el a vírus, amely a föld lakosságát napokon belül agresszív és gyors zombikká változtatja. Brad Pitt a filmben egy volt ENSZ-munkatársat alakít, aki a Föld különböző pontjaira utazva próbál rájönni, mi lehet ez a kórokozó, és mi az ellenszere. A film Max Brooks regényéből készült, amelyben a főhős kevésbé irányítója, mint inkább krónikása az eseményeknek, és az ő szemszögéből figyelhetjük meg, hogy a különböző társadalmak hogyan reagálnak a zombiapokalipszisre.

Aki vevő a zombis filmekre, azok szeretheti a Kiéhezetteket is. Ebben egy különleges gomba kerül az emberi szervezetbe, amely átveszi az irányítást az idegrendszer felett. A fertőzöttek hamar kivetkőznek emberi mivoltukból, és csupán emberhúst esznek. A kutatók viszont vizsgálnak egy csapat gyereket, akik ugyan fertőzöttek, de megőrizték emberségüket, sőt kimagasló az intelligánciájuk. A gombás zombijárvány parafaktora, hogy egyébként létezik olyan gombafaj, ami kvázi zombikká változtatja a hangyákat, amiken élősködik.

Fekete halál (2011)

Aki inkább a történelmi filmekben tanulmányozná a járványokat, azoknak valók például a pestisjárványokról szóló filmek. A pestis a középkor brutális kaszásaként vonult be az európai történelembe, és több hullámban pusztított. Egyik csúcspontja a fekete halálként emlegetett, 1347-52 közötti járvány volt, amikor becslések szerint Európa lakosságának 30-60 százaléka odaveszett - ez 75-200 millió embert jelent. A kor felfogása szerint a betegséget Isten büntetésének tartották, például az eretnek tanok követői miatt. Itt veszi fel a fonalat a 2011-es Fekete halál, amiben Sean Bean és Eddie Redmayne ered egy titokzatos közösség nyomába, akik között állítólag a pestis nem szedi az áldozatait.

+1: Pandemic (2020)

Az utolsó darab annyiban kilóg a sorból, hogy egy dokumentumfilmes sorozatról van szó. A Pandemicet a Netflix okosan az influenzajárvány idejére időzítette - és akkor még sejtelmük sem volt, mennyire belenyúlnak ezzel a “tutiba”. Most a nézők a koronavírus terjedésével párhuzamosan követheik, mit tanultak a kutatók a múlt olyan brutális világjárványaiból, mint az 1918-19-es spanyolnátha. Modern és gyors világunkban hogyan terjed egy kórokozó, mi egy világjárvány várható forgatókönyve, mik egy globális krízis kezelési módszerei, a siker támogatói és buktatói.