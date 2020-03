Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8f14b52-af30-4452-8a44-4c084128ce57","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha a nézők nem mehetnek operába, az opera a YouTube-on megy hozzájuk.","shortLead":"Ha a nézők nem mehetnek operába, az opera a YouTube-on megy hozzájuk.","id":"20200301_Kozonseg_nelkul_tart_koncertet_a_velencei_operahaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8f14b52-af30-4452-8a44-4c084128ce57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dabf7cd-7b5a-4369-8224-2eb9ad8f13d9","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Kozonseg_nelkul_tart_koncertet_a_velencei_operahaz","timestamp":"2020. március. 01. 14:49","title":"Közönség nélkül tart koncertet a velencei operaház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f4c54b-9725-426f-b61b-2c775c501743","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szegedi Vadaspark fogadta be a hegymászózseniket.","shortLead":"A Szegedi Vadaspark fogadta be a hegymászózseniket.","id":"20200302_Zergek_erkeztek_a_Szegedi_Vadasparkba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15f4c54b-9725-426f-b61b-2c775c501743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7908798e-a91a-413c-a113-5d22ef23804a","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Zergek_erkeztek_a_Szegedi_Vadasparkba","timestamp":"2020. március. 02. 13:53","title":"Már itthon is találkozhatunk zergékkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48c7a30-9484-4fef-aa80-b820f8e7866a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatkozott a német nagyszedán frissített változata, amely némileg módosult karosszériát kapott, ezen túlmenően pedig modernebb motorokat is.","shortLead":"Bemutatkozott a német nagyszedán frissített változata, amely némileg módosult karosszériát kapott, ezen túlmenően pedig...","id":"20200303_A_Mercedes_Eosztaly_is_megkapta_a_frissitest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c48c7a30-9484-4fef-aa80-b820f8e7866a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82d3724-bef8-4d40-9c63-a2019eff5ea4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_A_Mercedes_Eosztaly_is_megkapta_a_frissitest","timestamp":"2020. március. 03. 10:58","title":"Új motorokat és még több okostechnológiát kapott a Mercedes E-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422db9f2-b2ee-4fd7-bd0a-08b2990d228f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az új típusú koronavírus-járvány kezdete óta a legkevesebb napi új esetet jelentették Kínában, ami a helyzet stabilizálódására utal.","shortLead":"Az új típusú koronavírus-járvány kezdete óta a legkevesebb napi új esetet jelentették Kínában, ami a helyzet...","id":"20200303_Egyre_kevesebb_embert_fertoz_meg_a_koronavirus_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=422db9f2-b2ee-4fd7-bd0a-08b2990d228f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d48d70-b5d3-46db-9754-4532ed7f8a7c","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Egyre_kevesebb_embert_fertoz_meg_a_koronavirus_Kinaban","timestamp":"2020. március. 03. 05:36","title":"Egyre kevesebb embert fertőz meg a koronavírus Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17feb7a1-d05a-49ec-a69e-d30cf59bf86b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"2,9-ről 2,4 százalékosra rontotta az OECD a 2020-as globális növekedési előrejelzését.","shortLead":"2,9-ről 2,4 százalékosra rontotta az OECD a 2020-as globális növekedési előrejelzését.","id":"20200302_Evtizedes_melypontra_zuhanhat_a_vilaggazdasag_akkorat_ut_rajta_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17feb7a1-d05a-49ec-a69e-d30cf59bf86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eedb78e9-6a47-410c-a5d6-11ee540fa492","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_Evtizedes_melypontra_zuhanhat_a_vilaggazdasag_akkorat_ut_rajta_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 02. 12:19","title":"Évtizedes mélypontra zuhanhat a világgazdasági növekedés, akkorát üt rajta a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f66913-0c09-4715-b709-74ee32ef1268","c_author":"HVG","category":"360","description":"Most A kis barát jelent meg magyarul, amelyben ott van az írónőnél megszokott kriminális szál.","shortLead":"Most A kis barát jelent meg magyarul, amelyben ott van az írónőnél megszokott kriminális szál.","id":"202009_konyv__elvakito_bosszuvagy_donna_tartt_akis_barat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11f66913-0c09-4715-b709-74ee32ef1268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b189238f-b1d8-4289-ae80-c1fd5ed21bef","keywords":null,"link":"/360/202009_konyv__elvakito_bosszuvagy_donna_tartt_akis_barat","timestamp":"2020. március. 02. 10:00","title":"Donna Tartt lassan ír regényt, de az akkor ütős lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680c22bc-9558-48bf-bd59-0642f273f409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft már rég maga mögött hagyta a windowsos telefonokat, így ha valaki ma okostelefont szeretne, az iPhone-t vagy androidos készüléket választ. Meglepő, hogy egy cég ilyen környezetben gondolja úgy, windowsos telefonnal rukkolna ki.","shortLead":"A Microsoft már rég maga mögött hagyta a windowsos telefonokat, így ha valaki ma okostelefont szeretne, az iPhone-t...","id":"20200302_emperion_nebulus_windowsos_telefon_nativ_android_app_rendszerrel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=680c22bc-9558-48bf-bd59-0642f273f409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbb80d8-eab4-4b7e-8099-88a2810a69ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_emperion_nebulus_windowsos_telefon_nativ_android_app_rendszerrel","timestamp":"2020. március. 02. 13:03","title":"Ezt nem láttuk jönni: új windowsos telefon kerülhet piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422db9f2-b2ee-4fd7-bd0a-08b2990d228f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók egy nemrég diagnosztizált páciens vírusmintáját vetették össze az első amerikai beteg eredményeivel. \r

","shortLead":"Amerikai kutatók egy nemrég diagnosztizált páciens vírusmintáját vetették össze az első amerikai beteg eredményeivel. \r

","id":"20200301_fertozes_koronavirus_Washington_allamban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=422db9f2-b2ee-4fd7-bd0a-08b2990d228f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afda585-73d0-4f9b-90ac-62fadba1227b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200301_fertozes_koronavirus_Washington_allamban","timestamp":"2020. március. 01. 19:59","title":"Hat hétig fertőzhetett észrevétlenül a koronavírus Washington államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]