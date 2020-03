Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy villamos berendezéssel van gond. ","shortLead":"Egy villamos berendezéssel van gond. ","id":"20200306_meghibasodas_generator_teljesitmegycsokkentes_paksi_atomeromu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecd2895-a915-4541-b84e-705702d3c26f","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_meghibasodas_generator_teljesitmegycsokkentes_paksi_atomeromu","timestamp":"2020. március. 06. 10:45","title":"Meghibásodás volt a paksi atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fd21bb-3230-433c-a4da-e8c9addcb450","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolc európai luxushotelt vásárolt az ingatlanfejlesztő cég, összesen 192 milliárd forintért. ","shortLead":"Nyolc európai luxushotelt vásárolt az ingatlanfejlesztő cég, összesen 192 milliárd forintért. ","id":"20200304_francia_ingatlanfejleszto_Budapest_New_York_Palota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71fd21bb-3230-433c-a4da-e8c9addcb450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027a4bf5-fa46-4e41-a389-b8408d18b06f","keywords":null,"link":"/kkv/20200304_francia_ingatlanfejleszto_Budapest_New_York_Palota","timestamp":"2020. március. 04. 17:52","title":"Franciák vették meg a budapesti New York Palotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fd46c4-8ab9-4efd-819a-53bcae6818ad","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hét év után először nem érkeznek szerelvények Varsóból és Krakkóból.","shortLead":"Hét év után először nem érkeznek szerelvények Varsóból és Krakkóból.","id":"20200304_lengyel_kulonvonat_cof_marcius_15_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7fd46c4-8ab9-4efd-819a-53bcae6818ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9895f368-a6c2-4adc-a410-a6915095f847","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_lengyel_kulonvonat_cof_marcius_15_koronavirus","timestamp":"2020. március. 04. 13:35","title":"Nem jönnek különvonattal lengyelek március 15-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4260a6f7-d632-4b3f-bc42-fbc039b5432b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Járdányi Pál születésének centenáriumát ünnepli a Zeneakadémia, ahol az '50-es években nem volt hallgató, akit a rendkívül sokoldalú zeneszerző és tanár ne oktatott volna.","shortLead":"Járdányi Pál születésének centenáriumát ünnepli a Zeneakadémia, ahol az '50-es években nem volt hallgató, akit...","id":"202010_koncert__emlekmusor_jardanyi_pal_100","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4260a6f7-d632-4b3f-bc42-fbc039b5432b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a9efe1-e0c5-4d2c-92ce-a46fa4a60bf1","keywords":null,"link":"/360/202010_koncert__emlekmusor_jardanyi_pal_100","timestamp":"2020. március. 05. 14:00","title":"Kodály Zoltán jobbkeze volt, de '56 után főnöke sem tudta megvédeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3817ba48-74c5-4d56-b5e4-e6dfa42c8c98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiadta legújabb videóját civilautós razziájáról a rendőrség.","shortLead":"Kiadta legújabb videóját civilautós razziájáról a rendőrség.","id":"20200306_Horrorkaravan_es_egy_kis_uldozes_is_belefert_a_rendorseg_legujabb_videovalogatasaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3817ba48-74c5-4d56-b5e4-e6dfa42c8c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6182eb62-75bc-465d-a2c2-de71766789e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200306_Horrorkaravan_es_egy_kis_uldozes_is_belefert_a_rendorseg_legujabb_videovalogatasaba","timestamp":"2020. március. 06. 09:48","title":"Horrorkaraván és egy kis „üldözés” is belefért a rendőrség legújabb videóválogatásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54779f02-8d0c-4d08-b240-366b8b758c4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadsereg egy új repülőtípussal pótolná egyik forgalomból kivont gépét. A vonatkozó pályázatra a Boeing is beadott egy látványos tervet.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai hadsereg egy új repülőtípussal pótolná egyik forgalomból kivont gépét. A vonatkozó pályázatra a Boeing is...","id":"20200304_boeing_fara_harci_helikopter_amerikai_hadsereg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54779f02-8d0c-4d08-b240-366b8b758c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67dd868-18a3-4061-89e3-4c56e894c3bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_boeing_fara_harci_helikopter_amerikai_hadsereg","timestamp":"2020. március. 04. 21:09","title":"Megmutatta a Boeing, milyen lehet a jövő katonai helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e9fb92-29bd-4ea9-a37e-ba0a85e99c92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hét múlva már hirdetések is megjelenthetnek az Apple mobilos rendszerén küldött értesítésekben. Az újítást mindenkinél aktiválja az Apple, de kézzel szerencsére kikapcsolható lesz.","shortLead":"Néhány hét múlva már hirdetések is megjelenthetnek az Apple mobilos rendszerén küldött értesítésekben. Az újítást...","id":"20200305_app_store_iranyelv_apple_iphone_push_ertesites_hirdetes_reklam_promocio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00e9fb92-29bd-4ea9-a37e-ba0a85e99c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"430b5225-f9fc-4bd4-a686-02bf7ae88a6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_app_store_iranyelv_apple_iphone_push_ertesites_hirdetes_reklam_promocio","timestamp":"2020. március. 05. 16:03","title":"Ez nem fog tetszeni: reklámok jönnek az iPhone-okon felugró értesítésekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195","c_author":"Schaffhauser Tibor","category":"gazdasag","description":"Az EU feladta a harcot, bukásra kárhoztatjuk magunkat – Greta Thunbergtől a Greenpeace-ig zöld aktivisták ehhez hasonló kritikával illetik az Európai Bizottság március 4-én bemutatott uniós klímatörvény-tervezetét, amely nem határozott meg 2030-as kibocsátási célokat. A bizottságnak emellett szembe kell néznie a progresszív tagállamok kritikájával is, tucatnyi ország vezetői sürgetnek magasabb kibocsátás-csökkentési célokat, és azok mielőbbi elfogadását – a bizottság őszi terveivel szemben – legkésőbb júniusban szükségesnek tartják. De jöhet kritika a lemaradó országoktól is, amelyeknek a klímatörvény a későbbiekben alighanem legtöbb politikai vitát kiváltó pontja fáj majd, mely szerint a bizottság felhatalmazást kapna, hogy kötelezően követendő ajánlásokat szabjon a később meghatározott célok teljesítésében elmaradó tagállamok számára. A kétsebességes Európa szelleme a klímavédelemben is egyre láthatóbb. Elemzés.","shortLead":"Az EU feladta a harcot, bukásra kárhoztatjuk magunkat – Greta Thunbergtől a Greenpeace-ig zöld aktivisták ehhez hasonló...","id":"20200305_Miert_kritizalja_mindenki_az_unios_klimatorvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2778b68d-52b3-4fb1-b457-aa36a4327282","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Miert_kritizalja_mindenki_az_unios_klimatorvenyt","timestamp":"2020. március. 05. 14:49","title":"Miért kritizálja mindenki az uniós klímatörvényt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]