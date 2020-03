Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

New York, New Jersey és Connecticut nem lesz karanténban, helyette szigorú utazási korlátozásokat vezetnek be - jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap éjjel a Twitteren. karanténnal Kínai kutatók eredményei szerint a Csinghaj-tibeti-fennsíkon 5200 éve élt ősi populációnak része van a modern tibetiek genetika örökségében. A Duna House Holding Nyrt. igazgatósága eredeti terveivel ellentétben nem javasolja osztalék kifizetését a Covid-19 járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben - közölte az ingatlanközvetítő és -fejlesztő társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján. Csak hogy legyen elég munkaerő a mezőgazdaságban. Szombaton pedig 27 tonnányi védőfelszerelés érkezik, szintén Kínából. Több mint 3 millió maszk érkezik Kínából Magyarországra vasárnap A sportszergyártó a koronavírus-járvány miatt ideiglenesen profilt vált. A New Balance cipők helyett maszkokat gyárt Az év biztos, 2021-ben, de azon belül egyelőre nincs pontos időpont. Három héten belül eldöntik, mikor lesz az olimpia Egy hétig antibiotikumokkal és a klorokin maláriaellenes szerrel kezelték. Felépült egy 95 éves svájci nő a koronavírus-fertőzésből