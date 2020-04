Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8558e993-18ac-46d8-975f-801c60c12fc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különleges övezet lett a terület, de már nem az önkormányzaté.","shortLead":"Különleges övezet lett a terület, de már nem az önkormányzaté.","id":"20200423_Az_ellenzeki_Godtol_elvettek_a_Samsunggyar_teruletet_most_milliardokat_kolt_ra_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8558e993-18ac-46d8-975f-801c60c12fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be41fe8-774a-4a06-83d7-b703ac508b2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_Az_ellenzeki_Godtol_elvettek_a_Samsunggyar_teruletet_most_milliardokat_kolt_ra_a_kormany","timestamp":"2020. április. 23. 09:17","title":"Az ellenzéki Gödtől elvették a Samsung-gyár területét, most milliárdokat költ rá a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány elején azt mondta a miniszterelnök: 2560 gép van hazánkban, ehhez szereznek be folyamatosan Kínából.","shortLead":"A koronavírus-járvány elején azt mondta a miniszterelnök: 2560 gép van hazánkban, ehhez szereznek be folyamatosan...","id":"20200422_Nyolcezer_lelegeztetogeppel_szamol_Orban_eddig_700_erkezett_Kinabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778556b7-58cd-44d5-bf7d-109a3db7a474","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Nyolcezer_lelegeztetogeppel_szamol_Orban_eddig_700_erkezett_Kinabol","timestamp":"2020. április. 22. 13:02","title":"Nyolcezer lélegeztetőgéppel számol Orbán, eddig 700 érkezett Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a15026-0490-458c-a8c9-3e2c805127e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hatalmas aulában rendezték be a vizsgahelyszínt Berlinben. ","shortLead":"Egy hatalmas aulában rendezték be a vizsgahelyszínt Berlinben. ","id":"20200423_Nemetorszagban_megkezdodtek_az_erettsegik_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31a15026-0490-458c-a8c9-3e2c805127e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1313b153-5a3e-409e-85da-0358f9e73684","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Nemetorszagban_megkezdodtek_az_erettsegik_fotok","timestamp":"2020. április. 23. 11:11","title":"Érdekes fotók a Németországban már megkezdődött érettségiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02ef595-b01a-49c8-8d67-58e98e7ca1f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Se V8-as benzinmotor, se kompresszor. Csak egy szinte teljesen hangtalan villanymotor.","shortLead":"Se V8-as benzinmotor, se kompresszor. Csak egy szinte teljesen hangtalan villanymotor.","id":"20200423_1400_loeros_elektromos_gyorsulasi_auto_lett_a_ford_mustangbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d02ef595-b01a-49c8-8d67-58e98e7ca1f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847cfb68-0e2f-484d-a0fd-cff470d75fb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200423_1400_loeros_elektromos_gyorsulasi_auto_lett_a_ford_mustangbol","timestamp":"2020. április. 23. 07:59","title":"1400 lóerős elektromos gyorsulási autó lett a Ford Mustangból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e55e684-3bb2-47bd-955d-2eeb5ef29c8e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió Copernicus Klímaváltozási Szolgálata (C3S) a Föld napja alkalmából közölte a 2019-re vonatkozó meteorológiai adatokat. A helyzet nagyon elszomorító.","shortLead":"Az Európai Unió Copernicus Klímaváltozási Szolgálata (C3S) a Föld napja alkalmából közölte a 2019-re vonatkozó...","id":"20200422_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_homerseklet_2019_europa_c3s","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e55e684-3bb2-47bd-955d-2eeb5ef29c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce68cf19-7d5d-4a17-a368-2cedee5b81dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_homerseklet_2019_europa_c3s","timestamp":"2020. április. 22. 19:03","title":"Pokoli meleg volt 2019-ben, soha nem mértek még ennél melegebbet Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszternek kórházi ellátásra volt szüksége. Koronavírusra kétszer is tesztelték, mindkettő negatív lett.","shortLead":"A külügyminiszternek kórházi ellátásra volt szüksége. Koronavírusra kétszer is tesztelték, mindkettő negatív lett.","id":"20200421_szijjarto_peter_tudogyulladas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc527206-002d-4e07-8427-09a95709bf11","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_szijjarto_peter_tudogyulladas","timestamp":"2020. április. 21. 19:56","title":"Februárban tüdőgyulladással kezelték Szijjártó Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05523d3-c6f8-4f3f-8696-39ae28354e72","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Másodszor rendezték volna meg az autósportok közös rendezvényét.","shortLead":"Másodszor rendezték volna meg az autósportok közös rendezvényét.","id":"20200422_Meg_egy_olimpia_elmarad_iden_az_autosportoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d05523d3-c6f8-4f3f-8696-39ae28354e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f3624d-5041-446c-8ada-8734ce3adab1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200422_Meg_egy_olimpia_elmarad_iden_az_autosportoke","timestamp":"2020. április. 22. 09:15","title":"Még egy olimpia elmarad idén: az autósportoké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A G7 szerint lehetséges, hogy többen bukták a pénzüket, ha a kivezetés előtti napokban váltottak bérletet, mert így akartak közlekedni a járvány miatt. A Breezy járgányait sem látni.","shortLead":"A G7 szerint lehetséges, hogy többen bukták a pénzüket, ha a kivezetés előtti napokban váltottak bérletet, mert...","id":"20200422_lime_roller_budapest_breezy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cefa3778-8ae3-4884-9bb1-3efb073dc241","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_lime_roller_budapest_breezy","timestamp":"2020. április. 22. 08:09","title":"Egyik napról a másikra eltűntek a Lime rollerei Budapest utcáiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]