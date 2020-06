Foci és keresztyénség – erről szólt Orbán Viktor hétvégéje

Van a közösségi médiás jelenlétnek egy érdekes trendje, amelyről sokszor nehéz eldönteni, hogy a felvágás, a menőzés vagy az ismeretterjesztés, esetleg valamiféle értelmes online párbeszéd kezdeményezése a célja. Ez nem más, mint a könyvek posztolása. Most, hogy a járvány lecsengőben van, és a kovászos uborka témája is kifulladt, Orbán Viktor ezt a trendet célozta meg a Facebook-oldalán, rögtön nem is egy, hanem két könyvet posztolva. Egyik sem tűnik könnyű olvasmánynak, de tökéletesen belesimul a miniszterelnök érdeklődési körébe. A könyvek ugyanis a foci és a kereszténység témáját járják ugyanis körbe.

A Labdarúgás és tudomány című kötet a Puskás Akadémia és a Testnevelési Egyetem kiadásában jelent meg, az akadémia honlapja „a jövő könyveként” harangozta be, az pedig minden focirajongó magyar állampolgárt megnyugtathat, hogy „a kiadvány célja, hogy biztos alapot adjon a magyar labdarúgás tudományos igényű fejlesztéséhez.”

A másik könyv méretében kisebb, merítésében azonban sokkal nagyobb. Gaál Botond kötetének íme ugyanis Keresztyén értékek az európai kultúrában, alcímében pedig azt ígéri, hogy „földrészünk szellemi örökségének történeti áttekintését” adja keresztyén szempontból. Szerzője pedig a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszékének nyugalmazott professzora.

A posztból nem derül ki, hogy a miniszterelnök ajánlja-e is a könyveket, ahogy Bill Gates vagy Barack Obama szokta tenni a maga olvasmánylistáival, vagy egyszerűen csak posztolni akart egyet a Facebookon.

