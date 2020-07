Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk egy hónap lehet még hátra a Samsung Galaxy Note20 Ultra bemutatójáig, így várható volt, hogy előbb-utóbb előkerül majd egy-két kiszivárgott kép a készülékről. Erre egészen mostanáig kellett várni.","shortLead":"Szűk egy hónap lehet még hátra a Samsung Galaxy Note20 Ultra bemutatójáig, így várható volt, hogy előbb-utóbb előkerül...","id":"20200707_samsung_galaxy_note20_ultra_kiszivargott_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35db00a9-0859-42b7-b8e5-87ab7b7b6968","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_samsung_galaxy_note20_ultra_kiszivargott_foto","timestamp":"2020. július. 07. 17:03","title":"Kiszivárgott fotókon a még be sem mutatott Samsung Galaxy Note20 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67d2701-3ffe-4e9c-9c44-a2d276b892e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az utazási korlátozások miatt nem lenne teljes a mezőny.\r

","shortLead":"Az utazási korlátozások miatt nem lenne teljes a mezőny.\r

","id":"20200707_Szekesfehervari_ottusa_Eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e67d2701-3ffe-4e9c-9c44-a2d276b892e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7a4d25-32c0-4e63-b348-5c11e411429f","keywords":null,"link":"/sport/20200707_Szekesfehervari_ottusa_Eb","timestamp":"2020. július. 07. 21:24","title":"Az utolsó pillanatig kivártak, végül törölték a székesfehérvári öttusa Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5dbd0f-6231-4522-9c0b-d59cd7ef4d75","c_author":"HVG","category":"360","description":"Amerikai molekuláris biológusoknak egérkísérletekben sikerült újonnan képződő neuronokkal helyettesíteniük azokat az idegsejteket, amelyek neurodegeneratív betegségeknél az agy bizonyos régiójában elpusztulnak. Ilyen módon enyhítették a Parkinson-kór jellegzetes szimptómáit (a súlyos mozgászavarokat, a lelassult mozgást, a bizonytalan járást, a remegést). ","shortLead":"Amerikai molekuláris biológusoknak egérkísérletekben sikerült újonnan képződő neuronokkal helyettesíteniük azokat...","id":"202027_uj_parkinsonkezelesi_strategia_sejtszerepcsere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d5dbd0f-6231-4522-9c0b-d59cd7ef4d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a906e0-bb1b-4374-b93d-6b4406bf34f4","keywords":null,"link":"/360/202027_uj_parkinsonkezelesi_strategia_sejtszerepcsere","timestamp":"2020. július. 07. 10:00","title":"Egerekben már működik a sejtszerepcsere, amely enyhítheti a Parkinson-kór tüneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először a Facebook tulajdonában lévő WhatsApp, majd az egész Facebook döntött úgy, nem teljesíti a hatóság felhasználókra vonatkozó adatigénylését.","shortLead":"Először a Facebook tulajdonában lévő WhatsApp, majd az egész Facebook döntött úgy, nem teljesíti a hatóság...","id":"20200706_facebook_adatigenyles_kina_hongkong","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8498cd32-8ccc-43bc-b8f5-c219b7a651a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_facebook_adatigenyles_kina_hongkong","timestamp":"2020. július. 06. 20:52","title":"Behúzta a féket a Facebook, nem adja ki a hongkongi felhasználók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d223f13-2753-49da-b550-1970b25d3752","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A betegség orvosi segítség nélkül 24 órán belül halálos lehet.","shortLead":"A betegség orvosi segítség nélkül 24 órán belül halálos lehet.","id":"20200707_bubopestis_betegseg_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d223f13-2753-49da-b550-1970b25d3752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9b2b3c-502e-4046-acd4-45456b58e9b8","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_bubopestis_betegseg_kina","timestamp":"2020. július. 07. 09:53","title":"Bubópestis miatt egészségügyi készültség van egy kínai városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0bf667-2539-40bd-ad7d-0506681011aa","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Az Arena4 indulásával már öt cég tíz csatornája verseng egymással Magyarországon a sportesemények közvetítési jogaiért - már azokért, amelyeket nem visz el a hozzájuk képest szinte korlátlan mennyiségű pénzből gazdálkodó MTVA. Kérdés, elbír-e ennyi tévét a piac. ","shortLead":"Az Arena4 indulásával már öt cég tíz csatornája verseng egymással Magyarországon a sportesemények közvetítési jogaiért...","id":"20200706_sport_kozvetites_teve_arena4_jogdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d0bf667-2539-40bd-ad7d-0506681011aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3df411e-6402-4e68-8b75-f5e714c6db60","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_sport_kozvetites_teve_arena4_jogdij","timestamp":"2020. július. 06. 19:30","title":"A legkeményebb magyar sport: csatornák öldöklő versenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d904df9-3fc6-4929-bdf0-49fe7567a4f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 58 éves színész, Etan Hunt újabb küldetéséhez gyakorol, most, hogy végre megkapta az engedély a stáb a film forgatásához.","shortLead":"Az 58 éves színész, Etan Hunt újabb küldetéséhez gyakorol, most, hogy végre megkapta az engedély a stáb a film...","id":"20200706_Tom_Cruise__krosszmotorozik_a_Mission_Impossible_7_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d904df9-3fc6-4929-bdf0-49fe7567a4f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a67ba26-631b-4365-8860-b99aa4a5bd84","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_Tom_Cruise__krosszmotorozik_a_Mission_Impossible_7_miatt","timestamp":"2020. július. 07. 04:20","title":"Lelkesen csinálja a házi feladatát Tom Cruise – krosszmotorozik a Mission Impossible 7 miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Így tesznek a szlovén határszakaszon is.","shortLead":"Így tesznek a szlovén határszakaszon is.","id":"20200708_Ausztria_megkettozi_az_ellenorzest_a_magyar_hataron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c9897c-c5c9-4161-bab5-177078276323","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_Ausztria_megkettozi_az_ellenorzest_a_magyar_hataron","timestamp":"2020. július. 08. 10:35","title":"Ausztria megkettőzi az ellenőrzést a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]