[{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombat hajnal óta Budapest egyes részein akadozik a Vodafone UPC-től örökölt vezetékes internethálózata.","shortLead":"Szombat hajnal óta Budapest egyes részein akadozik a Vodafone UPC-től örökölt vezetékes internethálózata.","id":"20200516_upc_vodafone_nincs_internet_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05818a11-ff02-4166-9bfb-d2c9e7abb72c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_upc_vodafone_nincs_internet_budapest","timestamp":"2020. május. 16. 12:13","title":"Akadozik az internet Budapest egyes részein a Vodafone UPC-s hálózatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint hiába próbálja a YouTube elejét venni a koronavírussal kapcsolatos félretájékoztatásnak, még mindig sok az olyan videó, amelyben félrevezetik a nézőket.","shortLead":"A jelek szerint hiába próbálja a YouTube elejét venni a koronavírussal kapcsolatos félretájékoztatásnak, még mindig sok...","id":"20200514_youtube_koronavirus_nezettseg_alhirek_felretajekoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde5d4c3-f06d-4080-84c9-c6fcf39af9a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_youtube_koronavirus_nezettseg_alhirek_felretajekoztatas","timestamp":"2020. május. 14. 19:23","title":"Ön is látta YouTube-on? Milliók nézik a félrevezető koronavírusos videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"069baa11-22fc-4e4c-ad90-f487fa712d13","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hell Miksa, korának egyik leghíresebb csillagásza számos fiatal magyar tudós oktatója volt. Legfontosabb megállapítását többen kétségbe vonták – később a mérések őt igazolták.","shortLead":"Hell Miksa, korának egyik leghíresebb csillagásza számos fiatal magyar tudós oktatója volt. Legfontosabb megállapítását...","id":"20200515_maximilian_holl_hell_miksa_1720_nap_fold_tavolsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=069baa11-22fc-4e4c-ad90-f487fa712d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"822757d2-0ed4-4a0e-b591-cbf1977dccda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_maximilian_holl_hell_miksa_1720_nap_fold_tavolsag","timestamp":"2020. május. 15. 09:33","title":"300 éve született Hell Miksa, aki először számította ki helyesen a Nap–Föld távolságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2fde254-5d03-4119-8b2e-b8b6d3900d6b","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A részvényárak mozgásán sokat lehetett keresni – és bukni – az elmúlt hetekben, ám a magyar amatőrök óvatosak lettek. A járvány okozta pánik után a tőzsdézés megszállottjai újra beszámolhatnak sikereikről is az internetes fórumokon, a kudarcaik feldolgozásában viszont továbbra is egyedül maradnak. ","shortLead":"A részvényárak mozgásán sokat lehetett keresni – és bukni – az elmúlt hetekben, ám a magyar amatőrök óvatosak lettek...","id":"202020__amator_tozsdezok__magyar_lelek__remego_kez__a_parkett_ordogei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2fde254-5d03-4119-8b2e-b8b6d3900d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7dd1185-2dcd-49fa-bfb8-d09710d9f1eb","keywords":null,"link":"/360/202020__amator_tozsdezok__magyar_lelek__remego_kez__a_parkett_ordogei","timestamp":"2020. május. 16. 08:15","title":"Van olyan magyar kisbefektető, akinek nyereséget hozott a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cf4d1e-9559-443b-9871-353cb41d3a7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető 2014-es távozásáról eddig nem sok információ volt, most Ördög Nóra árult el részleteket.



