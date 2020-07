Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A védőfelszerelések hiánya és a nem megfelelő járványügyi intézkedések állhatnak a fertőzések mögött.","shortLead":"A védőfelszerelések hiánya és a nem megfelelő járványügyi intézkedések állhatnak a fertőzések mögött.","id":"20200723_Egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus_Afrika_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4b03d9-bd97-4de3-a45e-49ed119b0095","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_Egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus_Afrika_jarvany","timestamp":"2020. július. 23. 17:56","title":"Több mint tízezer egészségügyi dolgozó lett koronavírusos Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy tollvonással megint megcsapolták.","shortLead":"Egy tollvonással megint megcsapolták.","id":"20200724_magyar_kormany_gazdasagvedelmi_alap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cea817-c06b-4002-b1e0-a2d1971b3ae1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_magyar_kormany_gazdasagvedelmi_alap","timestamp":"2020. július. 24. 14:31","title":"A kormány ezúttal 93 milliárdot vett ki a Gazdaságvédelmi Alapból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen jelezték, hogy ott lennének a nő tárgyalásán, hogy tiltakozzanak az eljárás ellen.","shortLead":"Többen jelezték, hogy ott lennének a nő tárgyalásán, hogy tiltakozzanak az eljárás ellen.","id":"20200724_Birosag_Orosz_Bernadett_bantalmazo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86c2667-88ca-45de-94a5-3e06c176aa98","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Birosag_Orosz_Bernadett_bantalmazo","timestamp":"2020. július. 24. 09:39","title":"Előbb kell bíróság elé állnia Orosz Bernadettnek, mint feltételezett bántalmazójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3009837-b027-4ba4-a66c-2bbd0f4f9c7e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sertéspestis és a koronavírus is libikókára tették a sertésárakat, a polcokra kitett hús árában a vevők vélhetően csak az emelkedést tapasztalták, a beszakadó felvásárlási árakat nem. A jó hír az, hogy valószínűleg drágább már nem lesz a sertéshús, igaz, olcsóbb sem.","shortLead":"A sertéspestis és a koronavírus is libikókára tették a sertésárakat, a polcokra kitett hús árában a vevők vélhetően...","id":"20200724_serteshus_covid_asp_sertes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3009837-b027-4ba4-a66c-2bbd0f4f9c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a3096d-45ca-4a50-b230-76543d769e68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_serteshus_covid_asp_sertes","timestamp":"2020. július. 24. 06:17","title":"Két járvány is ráncigálja a sertés árát, de olcsóbb aligha lesz a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c79f1b1-a4b0-4d75-97d1-8ff47a186e87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Folyamatosak a tüntetések a bolgár kormány ellen. ","shortLead":"Folyamatosak a tüntetések a bolgár kormány ellen. ","id":"20200723_Miniszterelnok_maradt_a_pisztoly_es_egy_koteg_penz_mellett_alvo_Bojko_Boriszov","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c79f1b1-a4b0-4d75-97d1-8ff47a186e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff9f1c8-8519-47c7-9acf-1e66e0b6ca50","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_Miniszterelnok_maradt_a_pisztoly_es_egy_koteg_penz_mellett_alvo_Bojko_Boriszov","timestamp":"2020. július. 23. 14:35","title":"Miniszterelnök maradt Bojko Boriszov","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895d87f2-0542-40f2-892d-337736c525cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többen felmondtak az Index szerkesztőségében, miután a lapot birtokló alapítvány elnöke, Bodolai László nemet mondott arra a kérésükre, hogy visszavegyék a szerdán kirúgott főszerkesztőt, Dull Szabolcsot. Ziegler Gábor, az Indamedia társtulajdonosa belső levélben indokolta Dull menesztését.","shortLead":"Többen felmondtak az Index szerkesztőségében, miután a lapot birtokló alapítvány elnöke, Bodolai László nemet mondott...","id":"20200723_index_bodolai_munk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=895d87f2-0542-40f2-892d-337736c525cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217d17ea-1715-4a1e-b95c-7fba904b84f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_index_bodolai_munk","timestamp":"2020. július. 23. 15:55","title":"Patthelyzet az Indexnél, több újságíró benyújtotta a felmondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f65f41c-ea08-446c-aa0d-58b18530f9d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eredményes tender esetén 2021 tavaszán indulhat és 2023-ban érhet véget a munka.","shortLead":"Eredményes tender esetén 2021 tavaszán indulhat és 2023-ban érhet véget a munka.","id":"20200724_bkk_lanchid_felujitasa_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f65f41c-ea08-446c-aa0d-58b18530f9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fbd2e2-fba7-4470-bc3e-3836cf69b53a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_bkk_lanchid_felujitasa_kozbeszerzes","timestamp":"2020. július. 24. 18:52","title":"BKK: Jön a Lánchíd-tender, tavasszal indulhat a felújítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a2c006-f432-44fd-8270-7138298eb87f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban betiltják a vadon élő állatok kereskedelmét is.\r

","shortLead":"Az országban betiltják a vadon élő állatok kereskedelmét is.\r

","id":"20200724_Vadallat_piac_Vietnam_bezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80a2c006-f432-44fd-8270-7138298eb87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4200fc-5125-4410-b20d-be5fafd5c578","keywords":null,"link":"/vilag/20200724_Vadallat_piac_Vietnam_bezaras","timestamp":"2020. július. 24. 11:44","title":"Vadállatokat árusító piacok ezreit zárják be Vietnamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]