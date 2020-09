Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ccca37e-8381-4eb9-99e5-7ab45cadf691","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"360","description":"Az állítólagos baloldali médiafölényről és a Színház és Filmművészeti Egyetem elfoglalásáról, vagy inkább megszüntetéséről. Valamint a rendszerdiskurzusról, az Orbán-korszak korszelleméről, kormányról és (hivatásos) ellenzékéről. Vélemény.","shortLead":"Az állítólagos baloldali médiafölényről és a Színház és Filmművészeti Egyetem elfoglalásáról, vagy inkább...","id":"20200901_TGM_Vakito_vilagossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ccca37e-8381-4eb9-99e5-7ab45cadf691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ac47e7-38b2-4d1d-b867-1eac7427124d","keywords":null,"link":"/360/20200901_TGM_Vakito_vilagossag","timestamp":"2020. szeptember. 01. 15:00","title":"TGM: Vakító világosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0047d7cb-3b78-4319-a5c7-422fd3cfc54a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Alacsony koncentrációban az ózon képes hatástalanítani a koronavírus-részecskéket – mutatták ki kísérleteikben japán kutatók.","shortLead":"Alacsony koncentrációban az ózon képes hatástalanítani a koronavírus-részecskéket – mutatták ki kísérleteikben japán...","id":"20200831_koronavirus_semlegesitese_ozon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0047d7cb-3b78-4319-a5c7-422fd3cfc54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db355703-f460-47a7-8207-bae2be1aed2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_koronavirus_semlegesitese_ozon","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:03","title":"Tudósok kimondták: a koronavírus ellen valóban hatékony az ózon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A belső sávot lezárták Gyálnál az M0-s autóúton egy baleset miatt.","shortLead":"A belső sávot lezárták Gyálnál az M0-s autóúton egy baleset miatt.","id":"20200831_dugo_m0_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b703729-696c-498c-9e8e-2052caa8d9a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_dugo_m0_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 31. 08:38","title":"Több kilométeres dugó van az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41128a01-fce9-496f-9c35-d43554a3cf2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre a győri egyházmegyében vezetik be, hogy nem fognak kezet egymással a misék résztvevői.","shortLead":"Egyelőre a győri egyházmegyében vezetik be, hogy nem fognak kezet egymással a misék résztvevői.","id":"20200831_mise_jarvany_katolikus_kezfogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41128a01-fce9-496f-9c35-d43554a3cf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073db6e5-01b9-4be9-9976-c163f03f8caf","keywords":null,"link":"/elet/20200831_mise_jarvany_katolikus_kezfogas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:27","title":"Megváltozik a járvány miatt a katolikus misék menete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0a6597-ba43-43b8-aabe-2598196e0479","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint szeptemberben mutathatja be a Xiaomi a Mi 10-család legolcsóbb tagját.","shortLead":"A tervek szerint szeptemberben mutathatja be a Xiaomi a Mi 10-család legolcsóbb tagját.","id":"20200901_xiaomi_mi_10_telefon_5g_snapdragon_processzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d0a6597-ba43-43b8-aabe-2598196e0479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be77bf7-f12d-4f1f-9ae3-5f3a40b8e5c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_xiaomi_mi_10_telefon_5g_snapdragon_processzor","timestamp":"2020. szeptember. 01. 15:03","title":"Olcsóbb telefont ad ki a Xiaomi, de 5G lesz benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kísérleti jelleggel fél órával később kezdődik majd a tanítás hat középiskolában.","shortLead":"Kísérleti jelleggel fél órával később kezdődik majd a tanítás hat középiskolában.","id":"20200831_debrecen_iskola_kesobb_kezdodik_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de97687c-adb6-4543-8af8-dc57c6a86655","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_debrecen_iskola_kesobb_kezdodik_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 31. 20:37","title":"Az iskolakezdés eltolásával lassítanák a koronavírust Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a52289e-4857-4ac9-bfe2-07288ff03c35","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Ha diszkriminálja az uniós állampolgárokat a kormány rendelete, azt azonnal vissza kell vonni, üzente az Európai Bizottság. ","shortLead":"Ha diszkriminálja az uniós állampolgárokat a kormány rendelete, azt azonnal vissza kell vonni, üzente az Európai...","id":"20200901_magyar_kormany_Brusszel_hatarzar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a52289e-4857-4ac9-bfe2-07288ff03c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9888ab78-bd0d-481c-b7e3-bace175c18a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_magyar_kormany_Brusszel_hatarzar","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:55","title":"Levélben figyelmeztette a magyar kormányt Brüsszel a határzár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1fac0c5-fa36-4d30-a06a-665523add674","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nincs könnyű dolga a koronavírusnak: figyelnie kell, hogy 500 fő alatt nem fertőzhet, milyen időszak van épp az iskolában, meccsen van-e, illetve magyar vagy külföldi-e az illető, akinek a szervezetében meg szeretne telepedni. A Duma Aktuál kellő iróniával vizsgálja, mire számíthatunk a Covid őszi szezonjában. ","shortLead":"Nincs könnyű dolga a koronavírusnak: figyelnie kell, hogy 500 fő alatt nem fertőzhet, milyen időszak van épp...","id":"20200901_Duma_Aktual_Koronavirus_oszi_kiadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1fac0c5-fa36-4d30-a06a-665523add674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03235ce-51e2-4c34-b803-231a974e9159","keywords":null,"link":"/360/20200901_Duma_Aktual_Koronavirus_oszi_kiadas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:00","title":"Duma Aktuál: A csúsztatott csengetési rend miatt már nincs is szükség oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]