Radnay Csilla Vidnyánszkynak: „Hazudsz kisapám, és úgy fogsz belebukni, ahogy kell”

[{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A webáruház tudtán kívül csaltak, húsz év fegyház is lehet a vége.","shortLead":"A webáruház tudtán kívül csaltak, húsz év fegyház is lehet a vége.","id":"20200903_Otmilliardos_adocsalassal_vadoljak_a_Mallhu_beszallitoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98deaf80-e43d-449c-8c46-ff33a02c8bcd","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_Otmilliardos_adocsalassal_vadoljak_a_Mallhu_beszallitoit","timestamp":"2020. szeptember. 03. 14:28","title":"Ötmilliárdos adócsalással vádolják a Mall.hu beszállítóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira zsúfolt volt szerda reggel egy nagykátáról pestre tartó vonat, hogy rosszul lett rajta egy lány. Az RTL Klub Híradója szerint lehetetlen megtartani a másfél méteres védőtávolságot, a MÁV szerint ilyen előírás már nincs is.","shortLead":"Annyira zsúfolt volt szerda reggel egy nagykátáról pestre tartó vonat, hogy rosszul lett rajta egy lány. Az RTL Klub...","id":"20200904_zsufoltsag_az_elovarosi_vonatkon_mav_rosszullet_tomeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288b8af0-5326-4e8a-a5cd-cb2977426111","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_zsufoltsag_az_elovarosi_vonatkon_mav_rosszullet_tomeg","timestamp":"2020. szeptember. 04. 21:22","title":"Zsúfoltak az elővárosi vonatok a tömegben rosszul is lett egy lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddigi legfurcsább kísérletébe vágna bele a legnagyobb közösségi oldal: pénzt ajánlna azoknak, akik egy időre kiszállnak a Facebookból és az Instagramból. Az ügy politikai okokból fontos.","shortLead":"Eddigi legfurcsább kísérletébe vágna bele a legnagyobb közösségi oldal: pénzt ajánlna azoknak, akik egy időre...","id":"20200904_facebook_penzkereses_valasztas_elnokvalasztas_usa_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c616d5a5-5726-4ca3-acfb-592ca2b97890","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_facebook_penzkereses_valasztas_elnokvalasztas_usa_2020","timestamp":"2020. szeptember. 04. 11:54","title":"A Facebook pénzt adna azoknak, akik az amerikai elnökválasztás előtt befagyasztják a profiljukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5b5cac-8cda-4974-9305-375a0dd7be3a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legöregebb tölgyfája, Demetra, a dél-olaszországi Calabriában áll.","shortLead":"A világ legöregebb tölgyfája, Demetra, a dél-olaszországi Calabriában áll.","id":"20200904_hany_eves_vilag_legoregebb_tolgyfaja_demetra_934","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb5b5cac-8cda-4974-9305-375a0dd7be3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2876c0d5-4dc6-4378-a65f-3abd4ddc5d28","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_hany_eves_vilag_legoregebb_tolgyfaja_demetra_934","timestamp":"2020. szeptember. 04. 11:40","title":"Azt hitték, egy tölgyfa legfeljebb 300 évig él – aztán találtak egy 934 éveset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A teljes lefedettséghez több mint 10 ezer műholdat állít pályára Elon Musk és csapata.","shortLead":"A teljes lefedettséghez több mint 10 ezer műholdat állít pályára Elon Musk és csapata.","id":"20200904_elon_musk_starlink_muhold_sebesseg_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db35dde4-0989-4b56-9a38-7a18fb2860e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_elon_musk_starlink_muhold_sebesseg_internet","timestamp":"2020. szeptember. 04. 09:41","title":"Megint pályára állt egy csomó Starlink-műhold, már 100 Mbps a hálózati sebesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28800db4-c702-4d64-96a1-5cf12f476e11","c_author":"Elek István","category":"360","description":"Talán fordulatot vesz végre a keservesen lassan haladó együttműködési folyamat, ám a demokrata ellenzéki szövetségnek nem elég azt hirdetnie, hogy nem folytatja Fidesz-kormányzást.","shortLead":"Talán fordulatot vesz végre a keservesen lassan haladó együttműködési folyamat, ám a demokrata ellenzéki szövetségnek...","id":"20200904_Elek_Istvan_Az_uj_politikai_evad_ele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28800db4-c702-4d64-96a1-5cf12f476e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec57ebf-c415-4148-a47f-f792e3c9dbb9","keywords":null,"link":"/360/20200904_Elek_Istvan_Az_uj_politikai_evad_ele","timestamp":"2020. szeptember. 04. 17:10","title":"Elek István: Az új politikai évad elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"“Álmatlan éjszakák, dühök és kétségbeesések, óránként megváltoztatott álláspontom ellenére és következtében” – írta a rendező, színművész.","shortLead":"“Álmatlan éjszakák, dühök és kétségbeesések, óránként megváltoztatott álláspontom ellenére és következtében” – írta...","id":"20200904_mate_gabor_szfe_szinmuveszeti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbf3b21-986d-4700-a5a4-8f8314d861a5","keywords":null,"link":"/kultura/20200904_mate_gabor_szfe_szinmuveszeti","timestamp":"2020. szeptember. 04. 06:32","title":"Máté Gábor is távozik a Színművészetiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4011e039-ac94-489a-88f1-1a6ad728a10f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bezuhantak az utasbiztosítások és egyre több a viharkár, viszont ritkábban utazunk és az otthoni munkavégzés miatt azonban kevesebb a betörés: átalakulás előtt áll a biztosítási piac? ","shortLead":"Bezuhantak az utasbiztosítások és egyre több a viharkár, viszont ritkábban utazunk és az otthoni munkavégzés miatt...","id":"20200904_Csak_a_balesetek_evente_600_milliard_forintos_kart_okoznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4011e039-ac94-489a-88f1-1a6ad728a10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14393e1-ea95-49d0-a148-cd2bda243e69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200904_Csak_a_balesetek_evente_600_milliard_forintos_kart_okoznak","timestamp":"2020. szeptember. 04. 12:59","title":"Évente 600 milliárd forintos kárt okoznak a balesetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]