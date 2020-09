Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6eb2121-bf20-41a5-9d33-a9f49f0c076f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Josef Koeberl több mint két és fél órán keresztül ült egy jégkockákkal teli töltött tartályban. ","shortLead":"Josef Koeberl több mint két és fél órán keresztül ült egy jégkockákkal teli töltött tartályban. ","id":"20200906_Egy_osztrak_ferfi_megdontotte_a_jegkockakkal_toltott_tartalyban_tartozkodas_rekordjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6eb2121-bf20-41a5-9d33-a9f49f0c076f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a04f400-82ae-4b48-9bc5-576de19f3b08","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_Egy_osztrak_ferfi_megdontotte_a_jegkockakkal_toltott_tartalyban_tartozkodas_rekordjat","timestamp":"2020. szeptember. 06. 11:14","title":"Egy osztrák férfi megdöntötte a jégkockákkal töltött tartályban tartózkodás rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész pontosan 1 millió 793 ezren töltötték ki a kérdőiveket.","shortLead":"Egész pontosan 1 millió 793 ezren töltötték ki a kérdőiveket.","id":"20200905_Majdnem_ketmillio_embernek_volt_ideje_es_kedve_a_nemzeti_konzultaciora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8b178f-f030-439e-9b08-50e5679e98a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Majdnem_ketmillio_embernek_volt_ideje_es_kedve_a_nemzeti_konzultaciora","timestamp":"2020. szeptember. 05. 12:58","title":"Majdnem kétmillió embernek volt ideje és kedve a nemzeti konzultációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei európai üzletágának egyik vezetője, Walter Ji szerint a Huawei nem, hogy nem tűnik el Európából, de az előttünk álló évtizedben piacvezetővé fog válni.","shortLead":"A Huawei európai üzletágának egyik vezetője, Walter Ji szerint a Huawei nem, hogy nem tűnik el Európából, de...","id":"20200904_huawei_europa_mobilpiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fa889c-9210-4cc6-8b05-a6f1a204c224","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_huawei_europa_mobilpiac","timestamp":"2020. szeptember. 04. 14:13","title":"Huawei: Nem megyünk sehova Európából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058411f5-a9fb-4cc3-a4af-dee68993be1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanári kart tesztelik, az iskolákban pedig átállnak digitális oktatásra.","shortLead":"A tanári kart tesztelik, az iskolákban pedig átállnak digitális oktatásra.","id":"20200904_salgotarjan_iskola_bezaras_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=058411f5-a9fb-4cc3-a4af-dee68993be1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44da29f-469d-44dd-a618-8df7d13cc77f","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_salgotarjan_iskola_bezaras_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 14:27","title":"Bezártak két középiskolát Salgótarjánban egy fertőzött tanár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e711c922-36de-426a-8b6c-a2605bcd0599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legyen szó multinacionális vállalatok adatbázisairól vagy saját számítógépünkön tárolt fotóalbumainkról, az évek alatt összegyűlt digitális tartalmak értékét nehéz lenne túlbecsülni. Elvesztésük egy vállalat számára pénzben és imázsban is nagy károkat okozhat, számunkra pedig – csak a fényképek példájánál maradva – a múltunk egy lenyomatának eltűnéséhez vezethet – hangsúlyozza a Hewlett Packard Enterprise (HPE), amely az egyszerű, úgynevezett 3-2-1 adatvédelmi szabály betartását javasolja. ","shortLead":"Legyen szó multinacionális vállalatok adatbázisairól vagy saját számítógépünkön tárolt fotóalbumainkról, az évek alatt...","id":"20200906_adatvedelmi_szabaly_3_2_1_hpe_adatbiztonsag_biztonsagi_mentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e711c922-36de-426a-8b6c-a2605bcd0599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c0948d-a736-4804-acd3-e4ee32009322","keywords":null,"link":"/tudomany/20200906_adatvedelmi_szabaly_3_2_1_hpe_adatbiztonsag_biztonsagi_mentes","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:03","title":"A 3-2-1 egy egyszerű szabály, amit betartva megóvhatjuk értékes fájljainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6c639d-c3e6-4606-a89f-43016100867c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány kitörésének kezdetekor tiltották be a prostitúciót Észak-Rajna-Vesztfáliában.","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörésének kezdetekor tiltották be a prostitúciót Észak-Rajna-Vesztfáliában.","id":"20200904_Csodbe_ment_Europa_legnagyobb_bordelyhaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e6c639d-c3e6-4606-a89f-43016100867c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1ae97e-0c05-403d-8736-9b73c4dca2ce","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_Csodbe_ment_Europa_legnagyobb_bordelyhaza","timestamp":"2020. szeptember. 04. 13:59","title":"Csődbe ment Európa legnagyobb bordélyháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az alapvető demokratikus jogok elleni durva támadásnak nevezte a legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij megmérgezését Jens Stoltenberg. A NATO-főtitkár nemzetközi fellépést szorgalmazott Oroszország ellen.","shortLead":"Az alapvető demokratikus jogok elleni durva támadásnak nevezte a legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij...","id":"20200905_Nemzetkozi_fellepest_surget_a_NATO_es_az_EU_a_Navalnijugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b75f60-d9d5-4a48-b54e-852bcf46a78f","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Nemzetkozi_fellepest_surget_a_NATO_es_az_EU_a_Navalnijugyben","timestamp":"2020. szeptember. 05. 14:38","title":"Nemzetközi fellépést sürget a NATO és az EU a Navalnij-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc80e15-1943-44bf-9385-04848266bc71","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Orbán Viktor nem Soros György tervében látta először azt, hogy a migráció jó dolog, hanem egy 2012-es uniós tanulmányban. ","shortLead":"Orbán Viktor nem Soros György tervében látta először azt, hogy a migráció jó dolog, hanem egy 2012-es uniós...","id":"20200904_orban_soros_terv_propaganda_migracio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bc80e15-1943-44bf-9385-04848266bc71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f3b537-4af1-4634-8b14-bf469fb5384a","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_orban_soros_terv_propaganda_migracio","timestamp":"2020. szeptember. 04. 14:05","title":"Orbán dicsekvés közben lerántotta a leplet a kormánypropagandáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]