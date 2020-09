Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Cseh, horvát és svájci helyekkel bővült a lista, amelyről a német kormány azt kéri, ne utazzon oda, akinek nem muszáj.","shortLead":"Cseh, horvát és svájci helyekkel bővült a lista, amelyről a német kormány azt kéri, ne utazzon oda, akinek nem muszáj.","id":"20200910_Praga_Dubrovnik_jarvany_nemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c570e6-2087-4f9a-bec1-310f8efdeec6","keywords":null,"link":"/vilag/20200910_Praga_Dubrovnik_jarvany_nemet","timestamp":"2020. szeptember. 10. 05:17","title":"Prágát és Dubrovnik környékét is kockázatos helynek minősítette a német külügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kelet-Európában viszont még mindig sokkal többen halnak meg a környezeti hatások miatt, mint a kontinens nyugati felén. ","shortLead":"Kelet-Európában viszont még mindig sokkal többen halnak meg a környezeti hatások miatt, mint a kontinens nyugati felén. ","id":"20200909_A_jarvany_jot_tett_a_levegominosegnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563bc316-83d3-4970-80fb-1c5eacf59c8c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200909_A_jarvany_jot_tett_a_levegominosegnek","timestamp":"2020. szeptember. 09. 12:36","title":"Jelentősen javult a levegő minősége a járvány első hulláma alatt Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94340781-63ab-4304-bcb8-b234cf85ceb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság egészen a B oszlopig megegyezik a nemrégiben hivatalosan is leleplezett Enyaq iV-vel.","shortLead":"Az újdonság egészen a B oszlopig megegyezik a nemrégiben hivatalosan is leleplezett Enyaq iV-vel.","id":"20200910_kemfoton_a_kupesitott_skoda_villanyauto_az_enyaq_gt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94340781-63ab-4304-bcb8-b234cf85ceb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bdd6df9-fc40-499a-a0b4-efc8fb63fa9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200910_kemfoton_a_kupesitott_skoda_villanyauto_az_enyaq_gt","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:21","title":"Kémfotón a kupésított Skoda villanyautó, az Enyaq GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0dcbec8-a617-4974-b630-1d7d741f90b9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrincnek is érdeke, hogy a borsodi parlamenti választókerületben esedékes időközi választás után a Koncz családnál maradjon a parlamenti mandátum – írja e heti számában a HVG. ","shortLead":"Mészáros Lőrincnek is érdeke, hogy a borsodi parlamenti választókerületben esedékes időközi választás után a Koncz...","id":"20200909_Orban_Viktor_a_Koncz_csalad_lekotelezettje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0dcbec8-a617-4974-b630-1d7d741f90b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c1de76-f85a-47dd-9489-6b33ef1f8891","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_Orban_Viktor_a_Koncz_csalad_lekotelezettje","timestamp":"2020. szeptember. 09. 12:53","title":"Orbán Viktor a Koncz család lekötelezettje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfőbb ügyész a Demokratikus Koalíció egyik politikusának kérdésre válaszolta ezt, a „rendelkezésre álló adatok alapján”.","shortLead":"A legfőbb ügyész a Demokratikus Koalíció egyik politikusának kérdésre válaszolta ezt, a „rendelkezésre álló adatok...","id":"20200910_polt_peter_szijjarto_peter_luxusjacht_feljelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e445abc-9ae9-4322-aa88-47ddce747ab3","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_polt_peter_szijjarto_peter_luxusjacht_feljelentes","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:07","title":"Polt szerint Szijjártó luxusjachtozása nem bűncselekmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus 8-a és szeptember 7-e között első számú kibercélponttá vált Fehéroroszország, az Európát ért összes támadás 20 százalékát kapták a nyakukba.","shortLead":"Augusztus 8-a és szeptember 7-e között első számú kibercélponttá vált Fehéroroszország, az Európát ért összes támadás...","id":"20200909_feheroroszorszag_kibertamadas_hackertamadas_diktatura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59a373c-bb69-4ce5-8c2e-6cba9651bf75","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_feheroroszorszag_kibertamadas_hackertamadas_diktatura","timestamp":"2020. szeptember. 09. 12:19","title":"Naponta 70 ezer hackertámadás éri Fehéroroszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a Huawei mobilokat gyártó részlege a processzorok megvonása miatt már így is nehéz helyzetbe került, szeptember 15-től újabb két cég, a Samsung, valamint a szintén dél-koreai SK Hynix is megvonja a kínai vállalattól az alkatrészeit. ","shortLead":"Miközben a Huawei mobilokat gyártó részlege a processzorok megvonása miatt már így is nehéz helyzetbe került...","id":"20200909_huawei_szankciok_samsung_sk_hynix","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1037381c-d01e-4303-9f48-3a7eea1db72a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_huawei_szankciok_samsung_sk_hynix","timestamp":"2020. szeptember. 09. 10:33","title":"Újabb pofon a Huaweinek, elveszik tőlük a memóriachipeket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc5731a-14bf-4dfe-b66b-32b1e2115f97","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Júniusban az SZFE diákjai felkeresték a noÁr néven közösséget építő Molnár Áront, hogy írjon dalt az intézmény védelmében. A maga is az egyetemen végzett színész végigkísérte a nyár folyamán magára találó diákságot, és állítja, ezt a szembenállást nem ők fogják elunni.","shortLead":"Júniusban az SZFE diákjai felkeresték a noÁr néven közösséget építő Molnár Áront, hogy írjon dalt az intézmény...","id":"202037_a_vasgeneracio_mar_most_nyert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fc5731a-14bf-4dfe-b66b-32b1e2115f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c64f2ee-6c7b-4d04-8a20-3c9a36643ad6","keywords":null,"link":"/360/202037_a_vasgeneracio_mar_most_nyert","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:00","title":"NoÁr a művészvilágnak: Már nem elég a Facebookon drukkolni a diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]