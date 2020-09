Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az SZFE diákjai nem tárgyalnak Vidnyászkyékkal, csúnyán bezuhant a magyar gazdaság. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az SZFE diákjai nem tárgyalnak Vidnyászkyékkal, csúnyán bezuhant a magyar gazdaság. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200909_Radar360_Szigorodik_a_maszkviselet_titkos_mikrofonok_Miskolcon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe93382-c773-4a7f-81de-a403d04e6a2c","keywords":null,"link":"/360/20200909_Radar360_Szigorodik_a_maszkviselet_titkos_mikrofonok_Miskolcon","timestamp":"2020. szeptember. 09. 07:56","title":"Radar360: Szigorodik a maszkviselet, titkos mikrofonok Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbcdd17-687c-428f-9789-7b78a1bcf207","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többen füstmérgezést kaptak, a lakókat evakuálni kellett Leszboszon, miután leégett a Moria menekülttábor. A tábor nagy része elpusztult, ezrek maradtak fedél nélkül.","shortLead":"Többen füstmérgezést kaptak, a lakókat evakuálni kellett Leszboszon, miután leégett a Moria menekülttábor. A tábor nagy...","id":"20200909_tuzvesz_menekulttabor_leszbosz_gorogorszag_moria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dbcdd17-687c-428f-9789-7b78a1bcf207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49990e82-3f33-4b05-9b71-f2b6f3ed641f","keywords":null,"link":"/vilag/20200909_tuzvesz_menekulttabor_leszbosz_gorogorszag_moria","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:31","title":"Leégett a leszboszi menekülttábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b68d68a4-5d1c-415f-9f78-3056ae9649a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orosz energetika egyik legfontosabb vezetőjét vitték el korrupció gyanújával.","shortLead":"Az orosz energetika egyik legfontosabb vezetőjét vitték el korrupció gyanújával.","id":"20200910_korrupcio_orosz_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b68d68a4-5d1c-415f-9f78-3056ae9649a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd132327-428a-4c61-8d4e-bc9e31c87bae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200910_korrupcio_orosz_letartoztatas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 07:55","title":"Kétmilliárd forintos korrupcióért tartóztattak le egy orosz miniszterhelyettest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b579445-bb35-4870-b8aa-2e6d9ac8c0e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzinmotoros újdonságot nem veti szét az erő, cserébe viszont a korábbiaknál barátságosabb az árcédulája.","shortLead":"A benzinmotoros újdonságot nem veti szét az erő, cserébe viszont a korábbiaknál barátságosabb az árcédulája.","id":"20200910_7_millio_forint_alatti_uj_skoda_octavia_alapmodell_erkezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b579445-bb35-4870-b8aa-2e6d9ac8c0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2595fe80-fdb9-4e33-a999-7c27023fdb51","keywords":null,"link":"/cegauto/20200910_7_millio_forint_alatti_uj_skoda_octavia_alapmodell_erkezett","timestamp":"2020. szeptember. 10. 07:59","title":"7 millió forint alatti új Skoda Octavia alapmodell érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bankoknak fel kell készülniük arra, hogy ha úgy alakul, akkor ne személyesen, hanem írásban tudják a panaszos ügyeket intézni ,és a jelzáloghitelekhez szükséges dokumentumokat is tudják fogadni személyes találkozás nélkül.","shortLead":"A bankoknak fel kell készülniük arra, hogy ha úgy alakul, akkor ne személyesen, hanem írásban tudják a panaszos ügyeket...","id":"20200910_mnb_bankok_masodik_hullam_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232a9c3a-250c-47c5-85fb-7e931590d01d","keywords":null,"link":"/kkv/20200910_mnb_bankok_masodik_hullam_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:42","title":"Arra készíti fel az MNB a bankokat, mi lenne, ha a kormány újabb nyitvatartási korlátozást vezetne be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23242d9a-fb29-4835-92cc-3a8dc2568fda","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Láng Zsolt frakcióvezető szerint a gazdasági szereplők megsegítése kötelező feladata a fővárosi önkormányzatnak.","shortLead":"Láng Zsolt frakcióvezető szerint a gazdasági szereplők megsegítése kötelező feladata a fővárosi önkormányzatnak.","id":"20200909_fidesz_kdnp_jarvany_budapest_segely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23242d9a-fb29-4835-92cc-3a8dc2568fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4ab1e6-d155-4b7a-87c7-4bff510021a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_fidesz_kdnp_jarvany_budapest_segely","timestamp":"2020. szeptember. 09. 16:50","title":"A budapesti Fidesz–KDNP 50 milliárdot adatna a járványkárosult fővárosi cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Portland városa az első, ahol még a magánszemélyeknek is megtiltják, hogy arcfelismerő technológiát használjanak. Azt egyelőre nem tudni, ez mennyiben érinti például az ott élő – amerikai – FaceID-használókat.","shortLead":"Portland városa az első, ahol még a magánszemélyeknek is megtiltják, hogy arcfelismerő technológiát használjanak. Azt...","id":"20200910_arcfelismeres_arcazonosiatas_betiltasa_portland_torveny_hatarozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7fe501-54f1-4a29-90d7-7b9c1ba99532","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_arcfelismeres_arcazonosiatas_betiltasa_portland_torveny_hatarozat","timestamp":"2020. szeptember. 10. 17:03","title":"Itt az eddigi legszigorúbb tiltás: senki sem használhat arcfelismerő szoftvert Portlandben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae60a4a-5366-479f-a4b4-b658c141c81e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekeket beengedték az iskolába, de tanítás nem volt.","shortLead":"A gyerekeket beengedték az iskolába, de tanítás nem volt.","id":"20200909_koronavirusos_tanar_nagyrecse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ae60a4a-5366-479f-a4b4-b658c141c81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2904a9-2318-4471-8d51-7dcceb9c9443","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_koronavirusos_tanar_nagyrecse","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:37","title":"Egy koronavírusos tanár miatt szünetel a tanítás a nagyrécsei iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]