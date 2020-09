Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1777d5ce-2eb4-4595-8c06-5ba6dc9b1a59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iparág szereplői és a hatóságok együttműködését szorgalmazta Stéphane Richard, a több országban jelenlévő Orange telekommunikációs szolgáltató vezérigazgatója, aki egy tízezer forintnál is olcsóbb androidos okostelefonnal is előállt.","shortLead":"Az iparág szereplői és a hatóságok együttműködését szorgalmazta Stéphane Richard, a több országban jelenlévő Orange...","id":"20200930_orange_sanza_touch_legolcsobb_4g_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1777d5ce-2eb4-4595-8c06-5ba6dc9b1a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125de6e9-5ff1-40d8-ac04-a3af2186823a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_orange_sanza_touch_legolcsobb_4g_okostelefon","timestamp":"2020. szeptember. 30. 08:03","title":"9500 forintos androidos okostelefonnal állt elő az Orange","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29850dd3-1321-498c-9265-19751fb1ae59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarországot nem tette a kockázatos országok listájára a szlovák Központi Válságstáb.","shortLead":"Magyarországot nem tette a kockázatos országok listájára a szlovák Központi Válságstáb.","id":"20200928_Ismet_veszhelyzet_kihirdetesere_keszul_a_kormany_Szlovakiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29850dd3-1321-498c-9265-19751fb1ae59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031ec831-04ce-4591-a684-2845b9bdc6f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_Ismet_veszhelyzet_kihirdetesere_keszul_a_kormany_Szlovakiaban","timestamp":"2020. szeptember. 28. 21:56","title":"Ismét vészhelyzet kihirdetésére készül a kormány Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6639fc6e-ca0f-46cd-a6e9-5e3b607aa938","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Bálintnak két tárgyaláson kellett volna megjelennie, de mindkettőről kiviharzott a szeged.hu szerint.","shortLead":"Szabó Bálintnak két tárgyaláson kellett volna megjelennie, de mindkettőről kiviharzott a szeged.hu szerint.","id":"20200928_szeged_szabo_balint_targyalas_orizet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6639fc6e-ca0f-46cd-a6e9-5e3b607aa938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c319eade-9b8e-4624-87e0-01981ec61592","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_szeged_szabo_balint_targyalas_orizet","timestamp":"2020. szeptember. 28. 18:44","title":"Őrizetbe vett a rendőrség egy szegedi önkormányzati képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab71579-8b6c-4f4d-b9c5-2572ff9ff529","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oktatási minisztérium homályos válaszai aligha nyújtanak kapaszkodót a diákoknak.","shortLead":"Az oktatási minisztérium homályos válaszai aligha nyújtanak kapaszkodót a diákoknak.","id":"20200930_brexit_brit_egyetemek_eu_kedvezmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cab71579-8b6c-4f4d-b9c5-2572ff9ff529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6d429e-504e-46fa-84fd-3646056cd2c5","keywords":null,"link":"/vilag/20200930_brexit_brit_egyetemek_eu_kedvezmenyek","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:49","title":"Kedvezményekkel tartanák meg EU-s hallgatóikat a brit egyetemek, de törvényt sérthetnek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9008ba99-b9d3-4dc6-a867-e46a27b29960","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az Európai Bizottság az eddigieknél is ambiciózusabb éghajlatvédelmi célokat tűzött ki, amire elvileg pénz is lehetne. A magyar kormány azért még keresztbe tehet az Európai Bizottságnak.","shortLead":"Az Európai Bizottság az eddigieknél is ambiciózusabb éghajlatvédelmi célokat tűzött ki, amire elvileg pénz is lehetne...","id":"202039__unios_klimastrategia__kibocsatascsokkentes__jarvanyhatas__fokozatvaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9008ba99-b9d3-4dc6-a867-e46a27b29960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd48c02-cce9-4d39-8ba2-83b91ed65d7e","keywords":null,"link":"/360/202039__unios_klimastrategia__kibocsatascsokkentes__jarvanyhatas__fokozatvaltas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:00","title":"Akár be is jöhet az EU klímaterve, de még Orbánnak is lesz egy-két szava hozzá ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cbd42a-53be-4e21-9cca-4c5593cb3ba9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó egyedi megjelenésű limitált szériás szabadidő-autójának alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A japán gyártó egyedi megjelenésű limitált szériás szabadidő-autójának alaposan megkérik az árát.","id":"20200929_113_millio_forintos_csucs_suzuki_vitara_tunt_fel_a_szinen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5cbd42a-53be-4e21-9cca-4c5593cb3ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f706ad2d-8fc4-4d3a-97ad-67284b9d9048","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_113_millio_forintos_csucs_suzuki_vitara_tunt_fel_a_szinen","timestamp":"2020. szeptember. 29. 09:21","title":"11,3 millió forintos csúcs Suzuki Vitara tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc38a90-76a4-4d86-a7c8-918e341d98b0","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"cegauto","description":"Az újlipótvárosi átmenő autóforgalom lendületét visszafogó, közben akár száznál is több parkolóhelyet felszámoló javaslattal állt elő a főváros, olyasmivel, amelyhez hasonlót már a bulinegyedben is bevezettek. A XIII. kerületi önkormányzat ellenállásán azonban egyelőre elbukott a dolog. ","shortLead":"Az újlipótvárosi átmenő autóforgalom lendületét visszafogó, közben akár száznál is több parkolóhelyet felszámoló...","id":"20200929_Rendesen_felforgatna_Ujlipotvaros_autos_eletet_a_fovaros_uj_javaslata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cc38a90-76a4-4d86-a7c8-918e341d98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602eceff-3066-46a2-84c4-9407ae83b7c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_Rendesen_felforgatna_Ujlipotvaros_autos_eletet_a_fovaros_uj_javaslata","timestamp":"2020. szeptember. 29. 05:05","title":"Felforgatta volna az újlipótvárosi autózást a főváros merész terve, de a kerület szétcincálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16","c_author":"Serdült Viktória","category":"kultura","description":"Ezredesi kinevezése óta folyamatosan lépked előre a ranglétrán Szarka Gábor, a Színház-és Filmművészeti Egyetem új kancellárja: miniszteri biztosi posztja után az állami ipari parkokért, majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem campusáért felelt. Bár hivatalos életrajzán kívül szinte semmilyen információ nem lelhető fel róla, ha a Vidnyánszky Attila vezette kuratórium egy lojális, jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkező tisztségviselőt keresett a posztra, tökéletes választásnak tűnik. Legfeljebb újságírói képzettsége miatt vonhatják fel néhányan a szemöldöküket. ","shortLead":"Ezredesi kinevezése óta folyamatosan lépked előre a ranglétrán Szarka Gábor, a Színház-és Filmművészeti Egyetem új...","id":"20200930_Szinmuveszeti_uj_kancellar_Szarka_Gabor_portre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b22e66f-8062-449e-9784-b7306b1fe3da","keywords":null,"link":"/kultura/20200930_Szinmuveszeti_uj_kancellar_Szarka_Gabor_portre","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:35","title":"Megbízható katona tűzközelben: még újságírói végzettsége is van a Színművészeti új kancellárjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]