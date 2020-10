Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden korábbinál többet, 10925 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak szombaton Olaszországban. Pénteken is sok – 10010 – volt az újonnan nyilvántartásba vett vírushordozók száma.","shortLead":"Minden korábbinál többet, 10925 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak szombaton Olaszországban. Pénteken is sok – 10010...","id":"20201017_Ujabb_betegcsucs_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2978d8-07a7-415f-9408-b8bd939d0a0e","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Ujabb_betegcsucs_Olaszorszagban","timestamp":"2020. október. 17. 19:28","title":"Újabb betegcsúcs Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77839af6-1dff-473d-a417-6ac5c6ece7b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Órákig helyszíneltek a rendőrök annál a balesetnél, ahol két tehergépkocsi ütközött össze.","shortLead":"Órákig helyszíneltek a rendőrök annál a balesetnél, ahol két tehergépkocsi ütközött össze.","id":"20201017_Halalos_baleset_tortent_az_M1es_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77839af6-1dff-473d-a417-6ac5c6ece7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bf899b-70ed-43b3-aa33-3a9c6dd1b9cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_Halalos_baleset_tortent_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2020. október. 17. 08:36","title":"Halálos baleset történt az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e473fd-9b25-4588-bd58-e09ad9c41055","c_author":"Benkő Eszter","category":"360","description":"Fotelmagány, kanapéborászat, banyatájm, karanténháj, koronapara, cecíliás. Még Kazinczy Ferenc is megirigyelhetné azt a szó- és kifejezésáradatot, amelyet a magyar nyelv a koronavírus-járványnak köszönhet. A nyáron megjelent Karanténszótár a pandémia második hullámával újabb szócikkekkel bővülhet.","shortLead":"Fotelmagány, kanapéborászat, banyatájm, karanténháj, koronapara, cecíliás. Még Kazinczy Ferenc is megirigyelhetné azt...","id":"202042__karantenszotar__neologizmusok__gyarapodo_szokincs__szoba_hoztak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27e473fd-9b25-4588-bd58-e09ad9c41055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e43706c-b37c-419a-b07b-cbc551216ec2","keywords":null,"link":"/360/202042__karantenszotar__neologizmusok__gyarapodo_szokincs__szoba_hoztak","timestamp":"2020. október. 17. 16:00","title":"Karanténháj, elgyőrfipalisodás, banyatájm - Pörög a nyelvújítás a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a133473-8cb0-4a68-a8ab-8b5e85000e4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azerbajdzsán később Sztepanakertet támadta, egy napon belül másodszor. ","shortLead":"Azerbajdzsán később Sztepanakertet támadta, egy napon belül másodszor. ","id":"20201017_azerbajdzsan_ormenyorszag_hegyi_karabah_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a133473-8cb0-4a68-a8ab-8b5e85000e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcfe7d7-c6a5-412b-bade-d2cdbef0110b","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_azerbajdzsan_ormenyorszag_hegyi_karabah_tamadas","timestamp":"2020. október. 17. 10:44","title":"A második legnagyobb azeri várost lőtték az örmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094fa833-ff87-4057-8ff9-3b5da965be18","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakásárindex országosan inkább stagnált, a fővárosban alacsonyabbak voltak a négyzetméterárak, mint tavaly, a hitelek átlagos nagysága nőtt – derül ki az ingatlanpiac harmadik negyedéves adataiból.","shortLead":"A lakásárindex országosan inkább stagnált, a fővárosban alacsonyabbak voltak a négyzetméterárak, mint tavaly, a hitelek...","id":"20201016_lakaspiac_ingatlanpiac_duna_house_lakasarindex","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=094fa833-ff87-4057-8ff9-3b5da965be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a858c4a1-aac5-4671-9ad0-653a83d3162f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201016_lakaspiac_ingatlanpiac_duna_house_lakasarindex","timestamp":"2020. október. 16. 16:54","title":"Átlagosan 200 nap, mire elkel egy belvárosi lakás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd98241-4e7c-43ba-8c2d-74c85c00dd05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez eddig a legnagyobb növekmény a regisztrált fertőzöttek számában egyetlen nap alatt. ","shortLead":"Ez eddig a legnagyobb növekmény a regisztrált fertőzöttek számában egyetlen nap alatt. ","id":"20201017_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebd98241-4e7c-43ba-8c2d-74c85c00dd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55326736-adf6-44c3-aef2-19a1bdc21cf2","keywords":null,"link":"/itthon/20201017_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. október. 17. 09:34","title":"Csaknem 1800 új fertőzöttet találtak, 24 koronavírusos beteg hunyt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0baa83-c82c-464b-99cc-dcd9d83990d8","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A hálapénz megmérgezi az orvos-beteg kapcsolatot, de az orvosok viszonyát is egymáshoz - állítja a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke, aki évekig dolgozott egy walesi magánkórházban is, így megvan a véleménye az állami és a magánegészségügy szétválasztásáról is. Portréinterjú Szabad Zoltánnal.","shortLead":"A hálapénz megmérgezi az orvos-beteg kapcsolatot, de az orvosok viszonyát is egymáshoz - állítja a Magyar Orvosok...","id":"202042_szabad_zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c0baa83-c82c-464b-99cc-dcd9d83990d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a96ab0-4a20-4262-8cda-fa4aa9f84e35","keywords":null,"link":"/360/202042_szabad_zoltan","timestamp":"2020. október. 16. 15:00","title":"Szabad Zoltán: \"A paraszolvencia a magyar egészségügy rákfenéje\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216ebdb6-9e4c-4fee-8b78-8f4356d60d16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple még nyáron villantotta meg a saját fejlesztésű processzorát, amely az Intel-chipeket váltja majd le a cég számítógépeiben. A szivárogtató Jon Prosser szerint alig egy hónap múlva be is mutathatják az első Macet, amibe ezt szerelik be.","shortLead":"Az Apple még nyáron villantotta meg a saját fejlesztésű processzorát, amely az Intel-chipeket váltja majd le a cég...","id":"20201016_apple_szamitogep_mac_processzor_apple_silicon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=216ebdb6-9e4c-4fee-8b78-8f4356d60d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75658a81-a089-45cf-bff9-f8654058e6c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_apple_szamitogep_mac_processzor_apple_silicon","timestamp":"2020. október. 16. 16:09","title":"Novemberben jöhet az első Mac, amibe az Apple saját processzorát teszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]