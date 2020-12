Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ausztrál kormány megnövelte a többi fejlesztés alatt álló vakcinára vonatkozó megrendeléseket.","shortLead":"Az ausztrál kormány megnövelte a többi fejlesztés alatt álló vakcinára vonatkozó megrendeléseket.","id":"20201211_Ausztral_vakcina_klinikai_teszteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd1ce44-382c-45af-94dc-0688d390a375","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_Ausztral_vakcina_klinikai_teszteles","timestamp":"2020. december. 11. 06:44","title":"Felhagytak az ausztrál vakcina klinikai tesztelésével, mert több résztvevőnél hamis HIV-teszteredményt mutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233a09a8-62d7-46db-ae36-ff5bfbe52219","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A rejtélyes megbetegedést amerikai diplomaták először Kubában, majd Kínában tapasztalták. Egy friss szakértői jelentés szerint célzott rádióhullámok okozhatták, bizonyíték a szándékosságra nincs, de ha valaki mégis hangfegyvert csinált, jól titkolja az USA elől.","shortLead":"A rejtélyes megbetegedést amerikai diplomaták először Kubában, majd Kínában tapasztalták. Egy friss szakértői jelentés...","id":"20201210_Hangfegyverre_gyanakodnak_a_diplomataikat_vizsgalo_amerikaiak_de_nem_tudjak_bizonyitani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=233a09a8-62d7-46db-ae36-ff5bfbe52219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6ffc99-d723-42bb-a0b8-7aeb60ddb04a","keywords":null,"link":"/360/20201210_Hangfegyverre_gyanakodnak_a_diplomataikat_vizsgalo_amerikaiak_de_nem_tudjak_bizonyitani","timestamp":"2020. december. 10. 17:00","title":"Nem tudják bizonyítani az amerikaiak, hogy hangfegyver okozta a Havanna-szindrómát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb777068-f416-464e-872b-f5a3ac9136f5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ismeretlen tettesek kilopták a rádióberendezéseket egy Il-80-as orosz katonai repülőgépből, amelyet arra fejlesztettek ki, hogy atomháború esetén a fedélzetéről irányítsák a fegyveres erőket. ","shortLead":"Ismeretlen tettesek kilopták a rádióberendezéseket egy Il-80-as orosz katonai repülőgépből, amelyet arra fejlesztettek...","id":"20201210_oroszorszag_atomhaboru_iteletnapi_parancsnoki_repulogep_iljusin_80_maxdome_kirablas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb777068-f416-464e-872b-f5a3ac9136f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6682081e-d3e5-4e95-8479-db912054d3e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_oroszorszag_atomhaboru_iteletnapi_parancsnoki_repulogep_iljusin_80_maxdome_kirablas","timestamp":"2020. december. 10. 19:33","title":"Kifosztottak egy \"ítéletnapi\" parancsnoki repülőgépet Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd80c1c-dfd1-433c-a2c8-74d781215d1c","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A vita csak látszólag szól a költségvetésről, igazából a nagykoalíciós partnerek, Benjamin Netanjahu és Beni Ganc harca áll a háttérben. A tét egyebek közt a baloldal jövője, illetve hogy Netanjahu megúszhatja-e a büntetőperét, melyben csalással és korrupcióval vádolják.","shortLead":"A vita csak látszólag szól a költségvetésről, igazából a nagykoalíciós partnerek, Benjamin Netanjahu és Beni Ganc harca...","id":"20201209_Furcsa_par_harca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cd80c1c-dfd1-433c-a2c8-74d781215d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3875533a-6a59-4c7e-a078-dd3007cda343","keywords":null,"link":"/360/20201209_Furcsa_par_harca","timestamp":"2020. december. 10. 13:00","title":"A feje tetejére állt az izraeli politika, két éven belül a negyedik választás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6558e6c-2fe2-4a18-8194-1ccff7c635b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vészhelyzet adta lehetőséggel élve több havi fizetést adtak egymásnak áprilisban.","shortLead":"A vészhelyzet adta lehetőséggel élve több havi fizetést adtak egymásnak áprilisban.","id":"20201211_dunafoldvar_egymast_jutalmazta_alpolgarmester_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6558e6c-2fe2-4a18-8194-1ccff7c635b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293f7763-9786-4720-bac8-79a284071778","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_dunafoldvar_egymast_jutalmazta_alpolgarmester_polgarmester","timestamp":"2020. december. 11. 10:34","title":"Egymást jutalmazta meg a dunaföldvári polgármester és az alpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657a3270-9283-439b-9cfd-c87e9c0bce0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adatelemző Rebekah Jones korábban vitába keveredett az állam kormányzójával. Nem sokkal később elbocsátották a munkahelyéről. A szakértő szerint a kettő nem a véletlen műve.","shortLead":"Az adatelemző Rebekah Jones korábban vitába keveredett az állam kormányzójával. Nem sokkal később elbocsátották...","id":"20201210_rendorok_hazkutatas_rebekah_jones_koronavirus_florida","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=657a3270-9283-439b-9cfd-c87e9c0bce0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecd5588-503d-4ec0-9804-328fbda276fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_rendorok_hazkutatas_rebekah_jones_koronavirus_florida","timestamp":"2020. december. 10. 10:06","title":"Rendőrök érkeztek a nő házához, aki riadót fújt az amerikai koronavírusos esetek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4dbe576-44d3-4599-9eca-0e273535ced0","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"A homofóbia akkor is rossz, ha azt egy példás házasságban élő heteroszexuális képviseli, és akkor is, ha egy rejtőzködő homoszexuális. A kettő közti különbség ilyen értelemben érdektelen, írja szerzőnk. Ha egy politikus homofób uszító vagy fedezi pártja uszítását, éppen eleget tudunk róla, hogy kiérdemelje megvetésünket. Vélemény.","shortLead":"A homofóbia akkor is rossz, ha azt egy példás házasságban élő heteroszexuális képviseli, és akkor is, ha egy rejtőzködő...","id":"20201209_Roth_Elza_A_Szajer_ugy_valojaban_nem_kozugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4dbe576-44d3-4599-9eca-0e273535ced0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdbeff37-7c86-499f-95a3-670e6c940607","keywords":null,"link":"/360/20201209_Roth_Elza_A_Szajer_ugy_valojaban_nem_kozugy","timestamp":"2020. december. 09. 17:00","title":"Róth Elza: A Szájer-ügy valójában nem közügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07722ac3-ef88-4936-bf14-f3287d9497f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hosszú ideig jó barátságban volt Vitray Tamás és Hofi Géza, ám a viszonyuk később annyira megromlott, hogy nem is találkoztak és beszéltek egymással. Sőt, a legendás humorista évekig csípős megjegyzéseket tett a tévésre.



","shortLead":"Hosszú ideig jó barátságban volt Vitray Tamás és Hofi Géza, ám a viszonyuk később annyira megromlott, hogy nem is...","id":"20201211_Egy_tevemusor_miatt_veszett_ossze_orokre_Vitray_es_Hofi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07722ac3-ef88-4936-bf14-f3287d9497f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43fa4d8-76e2-4afc-8b26-4390ec6cb825","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Egy_tevemusor_miatt_veszett_ossze_orokre_Vitray_es_Hofi","timestamp":"2020. december. 11. 10:29","title":"Egy tévéműsor miatt veszett össze örökre Vitray és Hofi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]