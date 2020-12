Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss jelentés szerint több mint 50 világváros jó úton halad afelé, hogy a Párizsi egyezménynek megfelelően másfél fokon tartsák a globális hőmérséklet-emelkedést. Új kerékpárutakkal, tömeges faültetésekkel próbálkoznak. ","shortLead":"Egy friss jelentés szerint több mint 50 világváros jó úton halad afelé, hogy a Párizsi egyezménynek megfelelően másfél...","id":"20201211_Buenos_Airestol_Milanoig_54_vilagvaros_klimavalsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471c9099-4a4d-46c6-a552-1830005b8a41","keywords":null,"link":"/elet/20201211_Buenos_Airestol_Milanoig_54_vilagvaros_klimavalsag","timestamp":"2020. december. 11. 12:21","title":"Buenos Airestől Milánóig - már 54 világváros készült el a klímaválság elleni mestertervével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2d39b5-a301-45e3-8bdd-898641bfc40e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Soha annyi esetet nem regisztráltak még a szigetországban, mint szerdán.","shortLead":"Soha annyi esetet nem regisztráltak még a szigetországban, mint szerdán.","id":"20201210_Japanba_mar_a_koronavirus_harmadik_hullama_erkezik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b2d39b5-a301-45e3-8bdd-898641bfc40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7b9b71-ac76-4f49-888b-e9905a0cfe3f","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_Japanba_mar_a_koronavirus_harmadik_hullama_erkezik","timestamp":"2020. december. 10. 14:31","title":"Japánba már a koronavírus harmadik hulláma érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színész a szitokszavak nyomába ered.","shortLead":"A színész a szitokszavak nyomába ered.","id":"20201210_Nicolas_Cage_szetkaromkodja_magat_a_Netflix_uj_sorozataban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9af265-d0b8-4413-99d2-69cd7b5b9786","keywords":null,"link":"/kultura/20201210_Nicolas_Cage_szetkaromkodja_magat_a_Netflix_uj_sorozataban","timestamp":"2020. december. 10. 15:03","title":"Nicolas Cage szétkáromkodja magát a Netflix új sorozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ha egy oltóanyagban olyan összetevő van, ami a tiltott szerek listáján szerepel, akkor figyelmeztetik a doppingellenes hatóságokat.","shortLead":"Ha egy oltóanyagban olyan összetevő van, ami a tiltott szerek listáján szerepel, akkor figyelmeztetik a doppingellenes...","id":"20201211_wada_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d675ab-4401-45a0-8eb4-2b82717947f2","keywords":null,"link":"/sport/20201211_wada_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. december. 11. 21:36","title":"A doppingellenes ügynökség is megvizsgálja a koronavírus-vakcinák összetételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan Messiásként várják a koronavírus elleni védőoltást, mások viszont biztosak abban, hogy ilyen rövid idő alatt csak összecsapni lehetett a vakcinát. Egy amerikai orvos, aki maga is részt vesz gyógyszerkutatásokban, megmagyarázza, hogy nem a tíz hónap kevés, sokkal inkább a más oltások engedélyeztetését megelőző tíz év a feleslegesen sok.","shortLead":"Sokan Messiásként várják a koronavírus elleni védőoltást, mások viszont biztosak abban, hogy ilyen rövid idő alatt csak...","id":"20201211_koronavirus_vakcina_vedooltas_fejlesztese_mennyi_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c52d35e-2670-4433-95dd-a65f9ad3c7c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_koronavirus_vakcina_vedooltas_fejlesztese_mennyi_ido","timestamp":"2020. december. 11. 08:03","title":"Orvos a gyorsan kifejlesztett vakcinákról: nem a tíz hónap kevés, a tíz év feleslegesen sok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9913e826-f921-40a3-b415-54404061f025","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bécsi Filharmonikusok 2021-ben is köszöntik az újévet, igaz, közönség nélkül.","shortLead":"A Bécsi Filharmonikusok 2021-ben is köszöntik az újévet, igaz, közönség nélkül.","id":"20201210_On_is_tapsolhat_a_becsi_ujevi_koncerten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9913e826-f921-40a3-b415-54404061f025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fb6469-2db1-45ea-b496-c6095e773aab","keywords":null,"link":"/kultura/20201210_On_is_tapsolhat_a_becsi_ujevi_koncerten","timestamp":"2020. december. 10. 12:17","title":"Ön is tapsolhat a bécsi újévi koncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2270d44f-9eae-4618-a4a4-796e3957c340","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Esterházy Péter könyvtára az Evangélikus Országos Gyűjteménybe, írói hagyatéka pedig a berlini Művészeti Akadémiához került. De volt-e más opció?","shortLead":"Esterházy Péter könyvtára az Evangélikus Országos Gyűjteménybe, írói hagyatéka pedig a berlini Művészeti Akadémiához...","id":"202050__esterhazyhagyatek__bizalmatlan_orokosok__berlini_kovet__idegenbe_szakadt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2270d44f-9eae-4618-a4a4-796e3957c340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d4d5a2-b2dc-428b-bbc2-7d498adb37e2","keywords":null,"link":"/360/202050__esterhazyhagyatek__bizalmatlan_orokosok__berlini_kovet__idegenbe_szakadt","timestamp":"2020. december. 12. 08:15","title":"Szándék sem volt idehaza Esterházy Péter írói hagyatékának elhelyezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b6fa12-6c0d-4acf-8f6d-819beb6a635d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az oltás előbb jelent meg, de a hatékony gyógyszer is egyre közelebb kerül. Az új koronavírus elleni támadáshoz egy ismert és egyes vírusok ellen is alkalmazott módszert, a proteázgátlást igazítanák az új kórokozóhoz. ","shortLead":"Az oltás előbb jelent meg, de a hatékony gyógyszer is egyre közelebb kerül. Az új koronavírus elleni támadáshoz...","id":"202050_covid_gyogyszerkutatas_a_sokszorositas_leallitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7b6fa12-6c0d-4acf-8f6d-819beb6a635d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f33f851-c22f-4ead-88fa-243780f1ee5a","keywords":null,"link":"/360/202050_covid_gyogyszerkutatas_a_sokszorositas_leallitasa","timestamp":"2020. december. 10. 15:30","title":"Egy gyógyszerrel oldanák meg, hogy ne tudjon a koronavírus sokszorozódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]