Szarka Gábor, a megújult Színház-és Filmművészeti Egyetem (SZFE)új kancellárja az Index Kibeszélőjének vendége volt, amelyben többek között elmondta, hogy az átalakulás számos előnyt hozott magával, hiszen az SZFE nem volt egy túlfinanszírozott egyetem, a költségvetés volt a leggyengébb láncszeme, de most, a kormány ígérete szerinti hárommilliárdos forrásból sokkal könnyebben tudnak majd fejleszteni, és sokkal több lehetőséget tudnak biztosítani.

A kancellárt megkérdezték arról, hogy ha korábban is az állam dolga lett volna biztosítani a költségvetést, akkor ezt a modellváltás előtt vajon miért nem tették meg. Szarka erre úgy reagált, hogy ő október óta kancellár, így nem tud nyilatkozni arról, hogy a korábbi vezetés és a korábbi fenntartó között milyen viszony volt, és miért nem kaptak nagyobb forrást.

Szóba került az is, hogy elindult a FreeSZFE Egyesület: Szarka szerint ők az elejétől kezdve mondták és ígérték, hogy aki tovább szeretné vinni a hallgatóit, az minden további nélkül, jobb körülmények között megteheti, és nem gondolja, hogy ők lettek volna azok, akik ezt az egyezséget felborították.

„Mondjuk, azért azt megnézném, hogy melyik magyarországi egyesület a több ezerből vagy több tízezerből indul ilyen jó feltételekkel, hogy mindjárt egy felújított épületet kap meg anélkül, hogy bárki tudná, hogy milyen tevékenységet fog ott folytatni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó indulás, sok sikert kívánok, egyébként.”

Szarka hozzátette, ő nem látja azt problémásnak, hogy ilyen formában két irányba megy az egyetem polgársága, ők szerettek volna együtt dolgozni az eddigi oktatókkal, és ezt a lehetőséget fel is ajánlották. Jobban örült volna, ha mindenki elfér ezen az egyetemen, de ezzel nem mindenki van így – tette hozzá.

Az interjúban felmerültek Pikó András polgármester korábbi szavai, aki az SZFE ügyében úgy fogalmazott: rombolás történt. Szarka szerint ők a két ikonikus épületet, a Szentkirályi utcait és az Urániát felújították, plusz, most azt tervezik – és már a kérelmet is benyújtották –, hogy a Vas utca 2/D-ből (tehát nem abból a részből, amelyet átadnak az egyháznak), egy nyilvános művészeti könyvtárat csinálnak, amit a terveik szerint megnyitnak a józsefvárosi polgárok számára is. Szarka azzal érvelt, hogy az SZFE előző vezetése is szerette volna már korábban átadni az Ódry Színpad épületét az egyháznak,

tehát, ha úgy nézzük, hogy a református egyház így is, úgy is megkapta volna valamikor, akár 15-ben, akár most azt az épületet, és egyébként az összes többi épületet Józsefvárosnak és a józsefvárosi emberek érdekében felújítjuk, akkor nemhogy elvettünk valamit, hanem még adtunk is. És ez konkrétan, tényszerűen így van

– tette hozzá.

Szarka arra is reagált, hogy Pikó András visszavonná tőle a tíz évvel ezelőtt kapott kitüntetését: ezt egy nagyon rossz precedensnek érzi. „Én magam miatt nem aggódom, ha ilyen döntés születik, azt természetesen tudomásul veszem. Nem örülök neki, de tudomásul veszem. Józsefváros az akkori tevekénységemmel ugye megnyerte az addig tulajdonképpen drog- és prostituálttanyaként működő Orczy-kertet, egy teljesen felújított, gyönyörű, a józsefvárosiak számára is nyitott kampuszt kapott cserébe, és ebben a munkában vettem részt, ezért kaptam akkor a kitüntetést.

Azt hiszem, ez egy olyan rossz precedens, hogy ha ezt követjük, akkor Magyarországon nem maradnak kitüntetettek, mert minden kurzus el fogja venni az előző kurzus által adott kitüntetéseket a másiktól, és szépen felszámolódik a kitüntetéseknek és a díjaknak a rendszere.

Ha úgy vesszük, hogy ilyen nagyon-nagyon kevés..., sőt, még talán nem is volt még olyan példa, nem emlékszem precedensre, hogy megtörtént volna ilyen. Talán köztörvényes bűnözőktől veszik el a korábban megítélt díjakat. Ha ez megtörténik annak ellenére, hogy Józsefváros ezzel az egész átalakítással, épületeket, könyvtárat, egy szebb dolgot nyer ezáltal is, mint ahogy az Orczy-kerttel is, akkor azt gondolom, hogy talán nem is igazságos.”

