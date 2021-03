Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dac38f18-c06d-4f09-a885-eda571e17555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon fontos telefonszám, de átok sújtja. Kérjük, ismételje meg hívását később.","shortLead":"Nagyon fontos telefonszám, de átok sújtja. Kérjük, ismételje meg hívását később.","id":"20210307_Senki_nem_veszi_fel_a_telefont_a_1818on","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dac38f18-c06d-4f09-a885-eda571e17555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38612eb4-9e4c-4503-8474-529a79d0297a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_Senki_nem_veszi_fel_a_telefont_a_1818on","timestamp":"2021. március. 07. 12:57","title":"Senki nem veszi fel a telefont az oltásügyi forródróton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1541841-18fb-4771-896d-966c48d9624e","c_author":"HBO GO","category":"brandcontent","description":"Férfivá fel kell nőni, de nőnek születni kell, tartja a mondás, a valóságban azonban kicsit több a munkája az utóbbinak is, sőt. Bár a szavazati jogot megkaptuk, tanulhatunk, dolgozhatunk, és érzelmek alapján dönthetünk a házasság vagy a válás mellett, a helyzet ma sem teljesen rózsás. Mutatjuk, mindez hol tart most a való életben, és hol a filmek világában.","shortLead":"Férfivá fel kell nőni, de nőnek születni kell, tartja a mondás, a valóságban azonban kicsit több a munkája az utóbbinak...","id":"20210308_Noi_szerepek_kapjuk_vagy_onkent_valasztjuk_oket_HBO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1541841-18fb-4771-896d-966c48d9624e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3810b003-ca40-4e79-a8a4-5039ddb69e5e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210308_Noi_szerepek_kapjuk_vagy_onkent_valasztjuk_oket_HBO","timestamp":"2021. március. 08. 13:30","title":"Női szerepek: kapjuk vagy önként választjuk őket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre a toborzásuk sem állt le.","shortLead":"Egyelőre a toborzásuk sem állt le.","id":"20210308_digitalis_oktatas_iskolaorseg_iskolaorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b5d51c-64ab-4c6d-9760-3ae4e618e1c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_digitalis_oktatas_iskolaorseg_iskolaorok","timestamp":"2021. március. 08. 09:48","title":"A digitális oktatás alatt is számítanak az iskolaőrök munkájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca4af8c3-782c-486f-8b97-51005bd28e04","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mars egy kis része immár Octavia E. Butler nevét viseli.","shortLead":"A Mars egy kis része immár Octavia E. Butler nevét viseli.","id":"20210308_Egy_fekete_scifi_ironorol_neveztek_el_a_Perseverance_leszallohelyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca4af8c3-782c-486f-8b97-51005bd28e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44ef227-747d-4297-a250-11f7d65d61ad","keywords":null,"link":"/kultura/20210308_Egy_fekete_scifi_ironorol_neveztek_el_a_Perseverance_leszallohelyet","timestamp":"2021. március. 08. 13:35","title":"Egy fekete sci-fi írónőről nevezték el a Perseverance leszállóhelyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272ee0d7-6a54-4d58-8c2a-ebce0408f8b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A probléma csak és kizárólag az Aventador legsportosabb kivitelét érinti. ","shortLead":"A probléma csak és kizárólag az Aventador legsportosabb kivitelét érinti. ","id":"20210309_irany_a_szerviz_lerepulhet_a_legerosebb_lamborghini_aventador_svj_motorhazteteje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=272ee0d7-6a54-4d58-8c2a-ebce0408f8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5984cbe1-fccc-4abb-ac34-0f3b8c2e6f61","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_irany_a_szerviz_lerepulhet_a_legerosebb_lamborghini_aventador_svj_motorhazteteje","timestamp":"2021. március. 09. 06:41","title":"Irány a szerviz: lerepülhet a 180 millió forintos Lamborghini motorházteteje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da461045-e324-4eef-9a9a-4f076ccdce20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iQOO újdonságába viszonylag rövid idő alatt lehet használható energiamennyiséget tölteni.","shortLead":"Az iQOO újdonságába viszonylag rövid idő alatt lehet használható energiamennyiséget tölteni.","id":"20210308_iqoo_neo5_gyorstolto_gyorstoltes_androidos_mobil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da461045-e324-4eef-9a9a-4f076ccdce20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d88aa0-c9ee-4efc-ad21-ec18c20f822f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_iqoo_neo5_gyorstolto_gyorstoltes_androidos_mobil","timestamp":"2021. március. 08. 14:03","title":"30 perc alatt 100 százalékra tölt az új androidos mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24","c_author":"Donáth Anna","category":"360","description":"Ausztrália utat mutat a Facebook-szabályozásban, és mindannyiunk érdeke, hogy Zuckerbergék fizessenek a sajtónak a tartalomért – kivéve a magyar kormányt.\r

","shortLead":"Ausztrália utat mutat a Facebook-szabályozásban, és mindannyiunk érdeke, hogy Zuckerbergék fizessenek a sajtónak...","id":"20210307_Donath_Anna_Ausztralia_Facebook_szabalyozas_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f71fd8-9fb4-45a7-bc69-2b50751a5f78","keywords":null,"link":"/360/20210307_Donath_Anna_Ausztralia_Facebook_szabalyozas_magyar_kormany","timestamp":"2021. március. 07. 13:45","title":"Donáth Anna: 180 fokos fordulatot vett a kormány a Facebook elleni keménykedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év végén lejár az előzőleg kötött szerződés, így a társaság új partnert keres. A Népszava szerint ebben most is a Hungarikum Alkusz lesz a segítségükre.","shortLead":"Az év végén lejár az előzőleg kötött szerződés, így a társaság új partnert keres. A Népszava szerint ebben most is...","id":"20210309_meszaros_lorinc_biztositas_biztosito_bkv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b4a40a-6076-436c-a001-878cece399cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_meszaros_lorinc_biztositas_biztosito_bkv","timestamp":"2021. március. 09. 07:06","title":"Mészáros cége segít új biztosítót találni a BKV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]