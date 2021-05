Elkészült a hvg.hu TOP30as listája minden idők legfontosabb magyar filmjeiről. Úgy tűnik, hogy drasztikusan nem változott a filmes kánon, számos eddig is klasszikus film helye kirobbanthatatlan egy ilyen listáról, de azért feltűntek újabb alkotások is.

Tényleg ezek a legjobb magyar filmek?

Elkészült a hvg.hu TOP30as listája minden idők legfontosabb magyar filmjeiről. Úgy tűnik, hogy drasztikusan nem változott a filmes kánon, számos eddig is klasszikus film helye kirobbanthatatlan egy ilyen listáról, de azért feltűntek újabb alkotások is.

A magyar film 120. születésnapjára közel félszáz filmes (rendezők, operatőrök, producerek, vágók), kritikus, újságíró és író segítségével összeállítottuk a listánkat minden idők legfontosabb filmjeiről. Hogy pontosan kik vettek részt az összeállításban, és hogy állt össze a lista azt a keretes anyagban olvashatják.

A TOP30-as listát három részben mutattuk be itt, itt és itt, ahol röviden bemutattuk a felkerült filmeket is.

Keretes:

Minden idők 30 legfontosabb magyar filmje:

1. Szerelem

2. Szegénylegények

3. Megáll az idő

4.Szindbád

5. Sátántangó

6. Saul fia

7. Az ötödik pecsét

8. A tanú

9. Az én XX. századom

10. Bizalom

11. A kis Valentinó

12. Testről és lélekről

13. Werckmeister harmóniák

14. Valahol Európában

15. Eldorádó

16. Körhinta

17. Mephisto

18. Amerikai anzix

19. A tizedes meg a többiek

20. Régi idők focija

21. Jób lázadása

22. Hideg napok

23. Sodrásban

24. Kontroll

25. Taxidermia

26. Hannibál tanár úr

27. Psyché

28. Apa

29. Fehér tenyér

30. Egészséges erotika

Összesen 168 film jutott eszébe a 42 embernek. A legrégebbi ezek közül az 1931-es Székely István-film, a Hyppolit, a lakáj (ezt 7-en is felvették a listájukra), a Kabos Gyula főszereplésével készült vígjáték egyébként a második magyar hangosfilm volt. De tavalyi filmeket is jelöltek, a mostani Oscar-versenyben is érdekelt Mundruczó Kornél-filmet, a Pieces of a Womant, és Horváth Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmjét. Azaz tényleg az elmúlt 120 év terméséből állt össze a lista.

Nyilván egy ilyen „minden idők” listára nehezebben kerülnek fel újabb alkotások, hiszen ahhoz, hogy egy mű klasszikussá váljon, kell némi idő. A TOP 30-on a legfiatalabb film Enyedi Ildikó 2017-es berlini fődíjas és Oscar-shortlistes alkotása, a Testről és lélekről. A 21. században készült filmek közül még bekerült a legjobb 30-ba az Oscar-díjas Nemes Jeles László-film, a Saul fia (2015.), továbbá Tarr Béla Werckmeister harmóniák (2000.), Antal Nimród Kontroll (2003.), Pálfi György Taxidermia (2006.), Hajdu Szabolcs Fehér tenyér (2006.). című filmje. A 30-ból 24 film tehát a 20. század-ban készült. (2015-ben a hvg.hu összeállított egy listát a 21. század legjobb magyar filmjeiből, ezt itt találja.)

Az összes említett 168 film több mint a fele a 60-as, 70-es, 80-as években készült, a TOP30-ba jutott filmek kétharmada szintén erre az időszakra tehető:

A TOP30 film évtizedes megoszlása

A 168 említett film összesen 89 rendező alkotása (78 férfi, 11 nő). A legtöbb (tíz!) filmmel Fábri Zoltán szerepel, Jancsó Miklós és Szabó István 7-tel, Sándor Pál, Szomjas György és Tarr Béla 5-tel.

A TOP30-ba Fábri Zoltánnak és Szabó Istvánnak is 3 filmje került be. A női rendezőket a harmincas listán egyedül Enyedi Ildikó képviseli, igaz ő rögtön két filmmel is, rajta kívül Bódy Gábor és Tarr Béla kétfilmes. A TOP30-ba csak olyan filmek kerültek, amiket legalább 9 ember jelölt. A Szerelem című filmet a 42-ből 36-an jelölték, a Szegénylegényeket 33-an, a Megáll az időt 29-en.

Korábban is készültek a magyar filmekről különböző listák, ezek közül a legtöbbet hivatkozott Budapesti 12, amelyeket a magyar filmszakma 1968-ban titkos szavazással állított össze, illetve az Új Budapesti 12, ami 2000-ben készült. A Magyar Művészeti Akadémia 2012-ben, Sára Sándor kezdeményezésére állított össze egy 53-as listát az általuk legértékesebb alkotásnak tartott magyar nagyjátékfilmekből.

Ha ezeket összevetjük a HVG TOP30-cal, azt láthatjuk, hogy rengeteg filmnek van biztos helye az ilyen listákon, készüljön az a hatvanas években vagy a 2020-asban. (Értelemszerűen az átfedések csak az adott listák készítésének időpontjáig érvényesek.)

Az 1968 előtt készült és a listánkra került filmek majdnem mindegyike szerepelt a Budapesti 12-n is. (A Valahol Európában nálunk felkerült, ott nem volt rajta.) Van három film, ami nálunk nem került be, de a Budapesti 12-n szerepel: Bán Frigyes Talpalatnyi föld, Máriássy Félix Budapesti tavasz és Fehér Imre Bakaruhában című filmje.

Az Új Budapesti 12-listán szereplő filmek mindegyike visszaköszön viszont a HVG TOP30-ban is, ez alól egyetlen kivétel van, Szőts István Emberek a havasonja, ami egyébként nálunk is éppen hogy lecsúszott a 30-ból. Ilyen, néhány ponttal lemaradt film még a Szürkület (Fehér György), a Dögkeselyű (András Ferenc) és a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan (Reisz Gábor) című filmje. 5-8 embernek eszébe jutott még a Tízezer nap (Kósa Ferenc), a Családi tűzfészek (Tarr Béla), a Fotográfia (Zsolnay Pál), az Álombrigád (Jeles András), a Moszkva tér (Török Ferenc), az Egy nap (Szilágyi Zsófia), a Rengeteg (Fliegauf Bence), a Biblioteque Pascal (Hajdu Szabolcs), a Feldobott kő (Sára Sándor), A nyomozó (Gigor Attila), az Ajándék ez a nap (Gothár Péter), a Hyppolit, a lakáj (Székely István), a Hukkle (Pálfi György), a Szamárköhögés (Gárdos Péter), az Üvegtigris (Rudolf Péter, Kapitány Iván), az Angi Vera (Gábor Pál) és a Liza, a rókatündér (Ujj Mészáros Károly).

Az MMA 53-as listáján nincs rajta a HVG TOP30-ban szereplő Bizalom, Werckmeister harmóniák, Jób lázadása, Kontroll, Taxidermia, Apa, Fehér tenyér és Egészséges erotika című film, de másik 22 alkotás itt-ott is feltűnik.

A TOP 30 összeállítása

42 ember (33 férfi, 9 nő) küldte el nekünk a saját 20-as listáját, amiben fontossági sorrendben sorolta fel a mindenki a filmeket. A közreműködők:

Balla István, Báron György, Bicsérdi Ádám, Czeglédi Fanni, Csatlós Hanna, Deák Kristóf, Enyedi Ildikó, Gelencsér Gábor, Gigor Attila, Goda Kriszta, Gulya István, Hartai László, Háy János, Janish Attila, Kovács András Bálint, Kovács Bálint, Kovács Gábor, Kovács Gellért, Kránicz Bence, Lichter Péter, Mécs Mónika, Muhi “András” Pires, Muhi András, Mundruczó Kornél, Murai András, Németh Róbert, Pálfi György, Pálos Gergely, Pataki Ági, Reisz Gábor, Sándor Anna, Schubert Gusztáv, Tasnádi István, Tóth Barnabás, Török Ferenc, Ujj Mészáros Károly, Vajda Judit, Vámos Miklós, Varga Balázs, Varga Ferenc, Varró Attila, Vincze Teréz

Minden film, ami szóba került, annyiszor kapott 20 pontot, ahány ember jelölte. (Tehát ha 10 ember is jelölte, akkor az 200 pontot ért). Plusz minden film kapott pontot a helyezésére a 20-as listákon is. Az első helyen megjelölt film 20 pontot, a második helyen megjelölt 19-et…. a huszadik helyen megjelölt 1 pontot.

E két pontszám összege adta a film összpontszámát emberenként. Egy film, egy embernél tehát minimum 21 pontot ért (a 20-as lista utolsó helyezettje) és maximum 40 pontot (az első helyezett).

Ezeket összesítve alakult ki a HVG 30-as listája.

