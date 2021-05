Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2fab00ff-cf81-46ab-99be-264e32ac7b6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DBX típusjelzésű SUV-nak köszönhetően nincs panasz a kékvérű brit márka eladásaira.","shortLead":"A DBX típusjelzésű SUV-nak köszönhetően nincs panasz a kékvérű brit márka eladásaira.","id":"20210510_az_elso_divatterepjaro_porgeti_fel_az_aston_martin_eladasait_dbx","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fab00ff-cf81-46ab-99be-264e32ac7b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e3df4a-8371-4a22-a8d7-4968bb13e65e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_az_elso_divatterepjaro_porgeti_fel_az_aston_martin_eladasait_dbx","timestamp":"2021. május. 10. 11:21","title":"Az első divatterepjáró pörgeti fel az Aston Martin eladásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee7b49d-eb81-4100-9c3b-25c13ef79275","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lábnyomról egy terepfutó fotókat is készített.","shortLead":"A lábnyomról egy terepfutó fotókat is készített.","id":"20210510_medvelabnyom_borzsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ee7b49d-eb81-4100-9c3b-25c13ef79275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9170bb-4ac4-4951-ba58-24e14a9ba3df","keywords":null,"link":"/elet/20210510_medvelabnyom_borzsony","timestamp":"2021. május. 10. 10:11","title":"Most a Börzsönyben találtak egy medvelábnyomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d1bb9f-342c-4542-a224-ffb747ef9e30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap azt írta, hogy az oltások péntektől indulhatnak. ","shortLead":"A lap azt írta, hogy az oltások péntektől indulhatnak. ","id":"20210509_pfizer_idopont_foglalas_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62d1bb9f-342c-4542-a224-ffb747ef9e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bca09cb-0ef4-4966-800f-5e79bd051220","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_pfizer_idopont_foglalas_oltas","timestamp":"2021. május. 09. 14:06","title":"A Népszava úgy értesült, hogy ismét lehet időpontot foglalni Pfizerre, a Koronavírus Sajtóközpont cáfol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3461b8-28b1-4321-8c0f-2e114d3124c7","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Szűk hárommilliárdosra tervezték, végül csaknem négymilliárd forintból épült új szakrendelő a budapesti X. kerületben. Jelentős késés után is csak a falak állnak, gyógyítás nincs az épületben, és nem is tudni, mikor lesz.","shortLead":"Szűk hárommilliárdosra tervezték, végül csaknem négymilliárd forintból épült új szakrendelő a budapesti X. kerületben...","id":"202118__egeszseges_budapest__fontolva_haladas__kulisszatitkok__rendelesre_varnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa3461b8-28b1-4321-8c0f-2e114d3124c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e28e54-a4e2-450c-919e-72938e62f79c","keywords":null,"link":"/360/202118__egeszseges_budapest__fontolva_haladas__kulisszatitkok__rendelesre_varnak","timestamp":"2021. május. 10. 11:00","title":"Drága volt, de legalább szép lett az új szakrendelő – kár, hogy teljesen üres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c607ee2-acf1-4eca-94dc-8b3ac72d13b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddig is kormányzó Skót Nemzeti Párt nyerte a skót parlamenti választást, a zöldekkel együtt megvan a többségük ahhoz, hogy népszavazást írhassanak ki a függetlenségről, már ha ezt a brit kormány engedi.","shortLead":"Az eddig is kormányzó Skót Nemzeti Párt nyerte a skót parlamenti választást, a zöldekkel együtt megvan a többségük...","id":"20210508_skocia_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c607ee2-acf1-4eca-94dc-8b3ac72d13b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc4ed18-0a36-44e5-b741-bce14add616f","keywords":null,"link":"/vilag/20210508_skocia_valasztas","timestamp":"2021. május. 08. 21:32","title":"A függetlenséget támogató pártok kerültek többségbe a skót parlamenti választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rajongói szemében az izraeli miniszterelnök királynak számít, ám lehet, hogy most az egyszer alulmarad a királycsinálók szövetségével szemben – írja a Financial Times vezércikke. A kormányfő, akinél senki más nem töltötte be hosszabb ideig ezt a posztot, nem tudott életképes koalíciót összekovácsolni az újabb előrehozott választás után, amely immár a negyedik volt két év alatt.","shortLead":"Rajongói szemében az izraeli miniszterelnök királynak számít, ám lehet, hogy most az egyszer alulmarad a királycsinálók...","id":"20210510_Financial_Times_Netanjahu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5242c89-c5e7-4856-b532-0a7b117b3edc","keywords":null,"link":"/360/20210510_Financial_Times_Netanjahu","timestamp":"2021. május. 10. 07:30","title":"Financial Times: Közeleg a vég Netanjahunak? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mintegy 16 ezer tavaly vásárolt lélegeztetőgépből 425-öt ajándékoztak el.","shortLead":"A mintegy 16 ezer tavaly vásárolt lélegeztetőgépből 425-öt ajándékoztak el.","id":"20210508_lelegeztetogep_ajandek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe4cd3f-55f6-4b49-a575-5941527e5035","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210508_lelegeztetogep_ajandek_koronavirus","timestamp":"2021. május. 08. 20:09","title":"Eddig 425 lélegeztetőgépet ajándékozott el a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a3d356-eab2-4b92-a4ca-cfe4cd4ed667","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte az egész országban esni fog az eső, csak az ország keleti felén lesz tartósan 20 fok felett a hőmérséklet. ","shortLead":"Szinte az egész országban esni fog az eső, csak az ország keleti felén lesz tartósan 20 fok felett a hőmérséklet. ","id":"20210510_idojaras_szerdatol_esik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3a3d356-eab2-4b92-a4ca-cfe4cd4ed667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54900ed-a1d7-444c-929d-955e6a7ba73a","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_idojaras_szerdatol_esik","timestamp":"2021. május. 10. 16:30","title":"Hidegfront érkezik szerdán, kettészakad az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]