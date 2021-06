Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"2020 végén, másfél évvel a bejelentés után a magyar állami projektcég végül megvette a trieszti kikötői területet és koncessziót 25 millió euróért. A cég az évet egymillió eurós veszteséggel zárta, sok ment el ügyvédi díjakra.","shortLead":"2020 végén, másfél évvel a bejelentés után a magyar állami projektcég végül megvette a trieszti kikötői területet és...","id":"20210603_trieszt_kikoto_adria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd809af-bfb6-47ac-a8ad-333c7364c739","keywords":null,"link":"/kkv/20210603_trieszt_kikoto_adria","timestamp":"2021. június. 03. 06:50","title":"Magyarország tengeri kikötője egyelőre csak Windowson működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b7b4b9-e912-4dc9-b821-6dde0b3f0639","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Vagy a dél-koreai gyártó történetének legnagyobb virális reklámkampánya zajlik, vagy csak hatalmas mázlijuk van. Mindenesetre a fél internet a Samsungról beszél.","shortLead":"Vagy a dél-koreai gyártó történetének legnagyobb virális reklámkampánya zajlik, vagy csak hatalmas mázlijuk van...","id":"20210603_Pillanatok_alatt_pornomem_lett_a_Samsung_uj_virtualis_asszisztense_Sam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78b7b4b9-e912-4dc9-b821-6dde0b3f0639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1196fd58-e579-4ed3-a4af-d97e85924b04","keywords":null,"link":"/kkv/20210603_Pillanatok_alatt_pornomem_lett_a_Samsung_uj_virtualis_asszisztense_Sam","timestamp":"2021. június. 03. 13:40","title":"Pillanatok alatt pornómém lett a Samsung „új virtuális asszisztense”, Sam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 702 covidos beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"Jelenleg 702 covidos beteget ápolnak kórházban.","id":"20210604_koronavirus_magyarorszag_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4701de-82ff-4ff1-8e9d-a99a55e8a3c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210604_koronavirus_magyarorszag_adatok","timestamp":"2021. június. 04. 07:56","title":"Koronavírus: 26 beteg meghalt, 269 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c161f232-5a87-4618-871f-ca1b20417341","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demszky Gábor egykori tanácsadója szerint Dobrevvel, Karácsonnyal és Jakabbal is le lehetne győzni minszterelnököt.\r

","shortLead":"Demszky Gábor egykori tanácsadója szerint Dobrevvel, Karácsonnyal és Jakabbal is le lehetne győzni minszterelnököt.\r

","id":"20210603_Bruck_Gabor_Karacsony_Gergely_Dobrev_Klara_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c161f232-5a87-4618-871f-ca1b20417341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364c4b83-72e8-4f8a-949d-e383027e477f","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Bruck_Gabor_Karacsony_Gergely_Dobrev_Klara_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 03. 10:57","title":"\"Orbán Viktor fárad és egyre többet hibázik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy zuhanykabint talált el a lövedék, amely a szomszédos lőtérről érkezett. Nem sérült meg senki.","shortLead":"Egy zuhanykabint talált el a lövedék, amely a szomszédos lőtérről érkezett. Nem sérült meg senki.","id":"20210602_szolnok_mav_strand_loter_lovedek_rendorseg_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7133904-1096-4851-8698-cec8e4358138","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_szolnok_mav_strand_loter_lovedek_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2021. június. 02. 21:05","title":"Nyomozás indult, miután lövedék csapódott be a szolnoki MÁV-strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Működési támogatást oszt a kormány, a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványnak pedig 18 milliárd forintot adományoznak.","shortLead":"Működési támogatást oszt a kormány, a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványnak pedig 18 milliárd forintot...","id":"20210604_kiegeszito_tamogatas_onkormanyzatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3158461b-5832-423a-89a4-64ac43cec504","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210604_kiegeszito_tamogatas_onkormanyzatok","timestamp":"2021. június. 04. 09:10","title":"23 milliárd forint kiegészítő támogatást kapnak az önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c2f2d1-d9a1-42af-81f8-9a01250dd25c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az átigazolások miatt rúgta össze a port a Ferencváros vezetésével az ukrán edző. Azt mondja, szeretett volna, sőt továbbra is szeretne a Ferencvárosnál dolgozni.","shortLead":"Az átigazolások miatt rúgta össze a port a Ferencváros vezetésével az ukrán edző. Azt mondja, szeretett volna, sőt...","id":"20210603_rebrov_ferencvaros_atigazolas_edzovaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11c2f2d1-d9a1-42af-81f8-9a01250dd25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c71cf8-c466-4034-8f32-01ffca11e9aa","keywords":null,"link":"/sport/20210603_rebrov_ferencvaros_atigazolas_edzovaltas","timestamp":"2021. június. 03. 11:22","title":"Rebrov: Eszem ágában sem volt elhagyni a Fradit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0011548a-c1c6-4fc0-9663-fd58fe9cb7a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc tökéletes céltáblaként kínálja magát a Fidesznek, de a személyére épített kormányzati kampány csak a saját tábor tüzelésére jó. ","shortLead":"Gyurcsány Ferenc tökéletes céltáblaként kínálja magát a Fidesznek, de a személyére épített kormányzati kampány csak...","id":"20210602_Jo_tenne_a_baloldalnak_ha_visszavonulna_Gyurcsany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0011548a-c1c6-4fc0-9663-fd58fe9cb7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3a634d-4fea-4fcc-b1d8-1b9ac4574203","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Jo_tenne_a_baloldalnak_ha_visszavonulna_Gyurcsany","timestamp":"2021. június. 02. 13:27","title":"Jót tenne a baloldalnak, ha visszavonulna Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]