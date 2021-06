Május 31-én még büszkén jelentette be a Nemzeti Filmintézet, hogy nyolc magyar film premierjét is a hajdani Filmszemle legújabb megtestesülésén, a Magyar Mozgókép Fesztiválon tartják meg. Ezek között volt Bakony Alexa dokumentumfilmje, a Tobi színei is.

A Tobi színei egy olyan, lánytestben született kamasz élettörténetét követi éveken keresztül, aki nem tud azonosulni a születési nemével. A film megmutatja azt a pillanatot is, amikor elfogadják a hivatalos kérelmét a neme és a neve megváltoztatására. (A magyar kormány azóta megtiltotta, hogy valaki így tegyen: már nem változtatható meg a név akkor sem, ha akár nemi korrekciós eljáráson is átesett a transznemű ember.) A Tobi színei megmutatja, milyen dilemmákkal szembesül, aki nem tud azonosulni a nemmel, amellyel született, és hogyan állnak ehhez a kérdéshez a szülei és más családtagjai.

A két állami fenntartású szervezet – a Nemzeti Filmintézet és a Veszprém-Balaton 2023 – Európa Kulturális Fővárosa program – által szervezett fesztivál programjából azonban időközben minden további közlemény nélkül kikerült a film (még azelőtt, hogy a kormány elfogadta volna a melegellenestörvényt, amely egyrészt összemossa a pedofíliát a homoszexualitással és transzneműséggel, másrészt megtiltja a homoszexualitás és a nemváltás bemutatását a 18 éven aluliak számára).

A hvg.hu érdeklődésére a film mozis forgalmazója, a Cirkofilm elmondta: megkeresték a Nemzeti Filmintézetet, hogy érdeklődjenek a programváltozás okáról. Válaszként egy nyilatkozatot kaptak a Magyar Mozgókép Fesztivál szervezőitől, amelyben azt írták: a négynapos fesztivál szervezői törekszenek arra, hogy régi magyar filmeket is vetíteni tudjanak a közönségnek, azonban korlátozottak a vetítései lehetőségek, így több új film helyett mégis inkább régieket vetítenek. A változásban elmondásuk szerint érintett A feltaláló című film is, ám az valójában nem új film, már 2020 elején bemutatták a magyar mozik, valamint a Pacsirta című tévéfilm is.

A Tobi színei című filmet így a fesztivál után, július 1-jén lehet majd először látni a mozikban.

