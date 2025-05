Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"da3b7697-948e-4a6d-b2c2-8b1b07c317b2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Leapmotor két modellt dob nálunk piacra.","shortLead":"A Leapmotor két modellt dob nálunk piacra.","id":"20250512_kinai-automarka-leapmotor-emil-frey","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da3b7697-948e-4a6d-b2c2-8b1b07c317b2.jpg","index":0,"item":"56d355ad-1b0e-4d8f-83b0-d2bb483c41d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_kinai-automarka-leapmotor-emil-frey","timestamp":"2025. május. 12. 14:15","title":"Újabb kínai autómárka jön Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194eed2d-4d5c-46ef-97c5-95ab3efd0e50","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legtöbb probléma az akkumulátorral szokott lenni, de ezenkívül motorhibák is gyakran előfordulnak.","shortLead":"A legtöbb probléma az akkumulátorral szokott lenni, de ezenkívül motorhibák is gyakran előfordulnak.","id":"20250513_ezert-robbannak-le-mostansag-leginkabb-az-autok-mutatjuk-a-toplistat-adac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/194eed2d-4d5c-46ef-97c5-95ab3efd0e50.jpg","index":0,"item":"5f18d029-d6ac-4f01-8335-5b9e2ebb22ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_ezert-robbannak-le-mostansag-leginkabb-az-autok-mutatjuk-a-toplistat-adac","timestamp":"2025. május. 13. 07:21","title":"Ezért robbannak le mostanság leginkább az autók, mutatjuk a toplistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Szijjártó Péter szerint évi plusz 600 milliárd forintba kerülne Magyarországnak, ha megvalósulna az EU terve, és minden tagállam teljesen leválna az orosz energiahordozókról. Pontosan miről szól az unió javaslata? Milyen helyzetben éri Magyarországot? És tényleg feladat nélkül maradhat Németh Szilárd rezsibiztos?","shortLead":"Szijjártó Péter szerint évi plusz 600 milliárd forintba kerülne Magyarországnak, ha megvalósulna az EU terve, és minden...","id":"20250512_rezsicsokkentes-orosz-energia-levalas-gaz-LNG-olaj-uran-import-tilalom-Europai-Unio-Szijjarto-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa.jpg","index":0,"item":"26068192-df8a-40ed-aabb-42c03140dcc1","keywords":null,"link":"/360/20250512_rezsicsokkentes-orosz-energia-levalas-gaz-LNG-olaj-uran-import-tilalom-Europai-Unio-Szijjarto-Peter","timestamp":"2025. május. 12. 12:00","title":"Tényleg annyi a rezsicsökkentésnek, ha végleg szakítunk az orosz energiával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a3d1a5-9a3b-4a2d-b136-1dc72837fa02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmsztár térdét kétszer is műteni kellett, de egyebek mellett isiásszal, porckorongsérvvel és talpgyulladással is kínlódik. ","shortLead":"A filmsztár térdét kétszer is műteni kellett, de egyebek mellett isiásszal, porckorongsérvvel és talpgyulladással is...","id":"20250513_Tom-Hardy-egeszseg-terdmutet-isiasz-porckorongserv-serules-fuggoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12a3d1a5-9a3b-4a2d-b136-1dc72837fa02.jpg","index":0,"item":"465039c7-0f9a-4bc6-8372-4f91f14a050e","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Tom-Hardy-egeszseg-terdmutet-isiasz-porckorongserv-serules-fuggoseg","timestamp":"2025. május. 13. 13:46","title":"Tom Hardy annyira rossz egészségi állapotban van, hogy úgy érzi, darabokra hullik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc761ea-a90b-4102-9377-f0bbf5190643","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"Az arány némiképp javult a Ringier Hungary szócikkszerkesztő maratonjának köszönhetően, ahol elszánt önkéntesek sora gépelt azért, hogy több nőről olvashassunk az internetes lexikonban. ","shortLead":"Az arány némiképp javult a Ringier Hungary szócikkszerkesztő maratonjának köszönhetően, ahol elszánt önkéntesek sora...","id":"20250512_Wikipedia-nok-egyenjogusag-ferfiak-szocikk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdc761ea-a90b-4102-9377-f0bbf5190643.jpg","index":0,"item":"d61f2115-42b6-4b59-83c6-bd75b0247004","keywords":null,"link":"/elet/20250512_Wikipedia-nok-egyenjogusag-ferfiak-szocikk","timestamp":"2025. május. 12. 15:37","title":"Az online térben is hátrány éri a nőket – a magyar nyelvű Wikipédia-szócikkek mindössze 15,6 százaléka szól róluk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d895804-1a04-45f8-a93e-3798286f66e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a miniszterelnök megnyilatkozása csak arról szólt, hogy a magyar kormány a román választók döntése nyomán kormányzó erőkkel hajlandó együttműködni.","shortLead":"Szerinte a miniszterelnök megnyilatkozása csak arról szólt, hogy a magyar kormány a román választók döntése nyomán...","id":"20250511_Kover-Laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d895804-1a04-45f8-a93e-3798286f66e2.jpg","index":0,"item":"b90e2933-2795-4269-bafe-aa45b5e020bb","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Kover-Laszlo","timestamp":"2025. május. 11. 21:45","title":"Kövér László magyarázza Orbán szavait az AUR elnökéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db518d5e-4e01-426c-b021-c4d8d2d00fad","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezik egy még az ID.3 GTX-nél is potensebb új VW villanyautó.","shortLead":"Hamarosan érkezik egy még az ID.3 GTX-nél is potensebb új VW villanyautó.","id":"20250512_farmotoroskent-tamad-a-vw-legujabb-izgalmas-id3-gti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db518d5e-4e01-426c-b021-c4d8d2d00fad.jpg","index":0,"item":"f531fd9c-3aaa-4668-b1fc-718fc44b8f9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_farmotoroskent-tamad-a-vw-legujabb-izgalmas-id3-gti","timestamp":"2025. május. 12. 08:41","title":"Farmotorosként támad a VW legújabb izgalmas GTI-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan új együttműködési megállapodást köthet a Microsoft és az OpenAI, mindkét cég jól járhat a megegyezéssel. ","shortLead":"Hamarosan új együttműködési megállapodást köthet a Microsoft és az OpenAI, mindkét cég jól járhat a megegyezéssel. ","id":"20250512_openai-chatgpt-microsoft-egyuttmukodes-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc.jpg","index":0,"item":"c77170a8-03c1-413e-a777-ae8e28ff04fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_openai-chatgpt-microsoft-egyuttmukodes-megallapodas","timestamp":"2025. május. 12. 10:03","title":"Gőzerővel tárgyal az OpenAI és a Microsoft, sok múlhat a megegyezésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]