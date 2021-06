Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b1915534-63c4-4dc0-9f42-e29c0aafacdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenhárom év együttlét után sokan már párkapcsolati tanácsokért fordulnak hozzájuk. Ernyey Bélának pedig vannak tanácsai. ","shortLead":"Tizenhárom év együttlét után sokan már párkapcsolati tanácsokért fordulnak hozzájuk. Ernyey Bélának pedig vannak...","id":"20210616_Ernyey_Bela_tensasszony_kofa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1915534-63c4-4dc0-9f42-e29c0aafacdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee1327d-6fa7-4bb4-846f-6bd477d25189","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Ernyey_Bela_tensasszony_kofa","timestamp":"2021. június. 16. 15:59","title":"Ernyey Béla elítéli azokat a nőket, akik egy kapcsolatban „ténsasszonyokká, kofákká válnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levelek alapján Johnson reménytelennek nevezte az egészségügyi miniszterét.","shortLead":"A levelek alapján Johnson reménytelennek nevezte az egészségügyi miniszterét.","id":"20210617_boris_johnson_dominic_cummings_kiszivargott_levelezes_matt_hancock","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4877b5cd-c01f-498b-bac2-753b0f3d1104","keywords":null,"link":"/vilag/20210617_boris_johnson_dominic_cummings_kiszivargott_levelezes_matt_hancock","timestamp":"2021. június. 17. 08:52","title":"Boris Johnson WhatsApp üzeneteit szivárogtatta ki a brit miniszterelnök volt főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da064af-015e-449f-9dbb-6389e6618766","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb Fortography versenyt hirdetett az Epic Games: a téma ezúttal a földönkívüliek és az UFO-k körül forog, ami nem meglepő, ismerve az új évadot.","shortLead":"Újabb Fortography versenyt hirdetett az Epic Games: a téma ezúttal a földönkívüliek és az UFO-k körül forog, ami nem...","id":"20210616_epic_games_fortography_kihivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3da064af-015e-449f-9dbb-6389e6618766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e188877-bee5-4493-b41c-7a28db830200","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_epic_games_fortography_kihivas","timestamp":"2021. június. 16. 11:03","title":"Feladatot adott ki az Epic Games: készítsen ufós képernyőképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e61fd29-9546-48b8-8e73-547b60859ad1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rudolf Olivér FONICA M-120 című diplomafilmjét is meghívta a cannes-i fesztivál Cinéfondation programja.","shortLead":"Rudolf Olivér FONICA M-120 című diplomafilmjét is meghívta a cannes-i fesztivál Cinéfondation programja.","id":"20210616_Meg_egy_magyar_film_ott_lesz_a_cannesi_fesztivalon_rudolf_oliver_fonica_m_120","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e61fd29-9546-48b8-8e73-547b60859ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9454ebb9-a374-4a0b-adaa-ba21962c2896","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_Meg_egy_magyar_film_ott_lesz_a_cannesi_fesztivalon_rudolf_oliver_fonica_m_120","timestamp":"2021. június. 16. 11:21","title":"Még egy magyar film ott lesz a cannes-i fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d00d21-3827-48fd-98bc-7489f4335b25","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az év eleji logisztikai áremelkedés és konténerhiány után most a kínai kikötőzárások okoznak súlyos problémákat, a hatásokat Magyarországon is lehet érezni.","shortLead":"Az év eleji logisztikai áremelkedés és konténerhiány után most a kínai kikötőzárások okoznak súlyos problémákat...","id":"20210616_aruszallitas_logisztika_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91d00d21-3827-48fd-98bc-7489f4335b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c62cdf-532f-4e6d-a94f-a7d2525bd94d","keywords":null,"link":"/kkv/20210616_aruszallitas_logisztika_kina","timestamp":"2021. június. 16. 07:40","title":"Még karácsonykor is érezhetjük, mekkora most a zavar a tengeri áruszállításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tavaly közel felére esett vissza az adásvételek száma Pest megyében, de átlagosan is öt százalékkal csökkentek a tranzakciók. A földár viszont felfelé kúszik, országosan egy év alatt ötszázalékos volt a drágulás, 2010 óta több mint két és félszeresére emelkedett a termőföld hektáronkénti ára. Megyénként nagyok az árkülönbségek.","shortLead":"Tavaly közel felére esett vissza az adásvételek száma Pest megyében, de átlagosan is öt százalékkal csökkentek...","id":"20210615_Kevesebben_vesznek_foldet_de_egyre_dragabban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cde039a-2d19-42c6-a09d-c23541f6d22a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210615_Kevesebben_vesznek_foldet_de_egyre_dragabban","timestamp":"2021. június. 15. 16:23","title":"Balatonfüreden tízszer annyiért lehet földet venni, mint Bátonyterenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff2e94-44b7-493e-af38-0a69b11c0a5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi Chrome-bővítménynek köszönhetően néhány kattintást kell csupán tennünk ahhoz, hogy egy Pinterest tábla valamennyi képét vagy közülük a nekünk tetszőket letölthessük.","shortLead":"Az alábbi Chrome-bővítménynek köszönhetően néhány kattintást kell csupán tennünk ahhoz, hogy egy Pinterest tábla...","id":"20210617_chrome_bovitmeny_pinterest_tabla_osszes_kepenek_letoltese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bff2e94-44b7-493e-af38-0a69b11c0a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe7958f-b239-4350-8ca7-5aa93d6a5936","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_chrome_bovitmeny_pinterest_tabla_osszes_kepenek_letoltese","timestamp":"2021. június. 17. 10:03","title":"Egyszerűen letöltheti egy Pinterest-tábla összes képét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1627d725-38d3-414b-a631-0bca8fa8864b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugálok hármat lőttek a magyar válogatottnak, a németek egy öngóllal szenvedtek vereséget.","shortLead":"A portugálok hármat lőttek a magyar válogatottnak, a németek egy öngóllal szenvedtek vereséget.","id":"20210615_magyar_portugal_nemet_francia_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1627d725-38d3-414b-a631-0bca8fa8864b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269fd66c-acfc-40da-bbf9-d225da27024e","keywords":null,"link":"/sport/20210615_magyar_portugal_nemet_francia_eb","timestamp":"2021. június. 15. 23:23","title":"A magyarok és a németek bánkódhatnak a halálcsoport első fordulója után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]