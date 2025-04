Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e67dee97-90b2-4fa7-b3d1-fd51b8f16485","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész halálát rákos megbetegedés okozta, társai a közösségi médiában emlékeznek meg róla.","shortLead":"A zenész halálát rákos megbetegedés okozta, társai a közösségi médiában emlékeznek meg róla.","id":"20250407_70-eves-koraban-elhunyt-a-Blondie-dobosa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e67dee97-90b2-4fa7-b3d1-fd51b8f16485.jpg","index":0,"item":"3e50f170-5804-422f-b9fc-c9e5479127e1","keywords":null,"link":"/elet/20250407_70-eves-koraban-elhunyt-a-Blondie-dobosa","timestamp":"2025. április. 07. 19:24","title":"70 éves korában elhunyt a Blondie dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d764023-a43d-43b6-a40e-c978c2801e16","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump vámjai és a kínaiak válasza továbbra is érezteti hatását az európai börzéken: zuhan London, Frankfurt és Párizs is, de az összeurópai tőzsdeindex is másfél éves mélypontra került a hét első napján.","shortLead":"Donald Trump vámjai és a kínaiak válasza továbbra is érezteti hatását az európai börzéken: zuhan London, Frankfurt és...","id":"20250407_donald-trump-vam-tozsde-europa-dax-ftse-stoxx-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d764023-a43d-43b6-a40e-c978c2801e16.jpg","index":0,"item":"e884449d-889b-43c3-8de9-4a763d6220ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_donald-trump-vam-tozsde-europa-dax-ftse-stoxx-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 10:02","title":"Szabadesésben az európai tőzsdék a Trump vámbejelentései utáni első hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe484c1f-ad4b-446d-a645-09c71a4d75b8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hatékonyabban érhetjük el a céljainkat, ha nem csupán listába szedjük az azokhoz vezető, elvégzendő feladatainkat, hanem látjuk is, hogyan kapcsolódnak egymásba. Ebben lehet segítségünkre a mind mapping, azaz gondolattérkép-készítés. Meg is mutatjuk egy háromperces videóban Szilágyi Áronnal és Kenyeres Andrással.","shortLead":"Hatékonyabban érhetjük el a céljainkat, ha nem csupán listába szedjük az azokhoz vezető, elvégzendő feladatainkat...","id":"20250407_gondolatterkep-mind-map-mentalis-technika-penge-podcast-szilagyi-aron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe484c1f-ad4b-446d-a645-09c71a4d75b8.jpg","index":0,"item":"4bd41d59-d68f-4378-b929-cd4743e6c528","keywords":null,"link":"/elet/20250407_gondolatterkep-mind-map-mentalis-technika-penge-podcast-szilagyi-aron","timestamp":"2025. április. 07. 12:09","title":"Hogyan segíthet, ha térképet rajzolunk a céljainkhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d0a365-c38f-4a2b-9c34-b871500267f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai sajtó arról írt, hogy Donald Trump az Ázsiával szembeni vámok 90 napos felfüggesztésén gondolkozik. A tőzsdék kedvezően reagáltak a hírre, de nemsokára kiderült, hogy nincs valóságalapja.","shortLead":"Az amerikai sajtó arról írt, hogy Donald Trump az Ázsiával szembeni vámok 90 napos felfüggesztésén gondolkozik...","id":"20250407_usa-donald-trump-vam-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-dow-jones-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5d0a365-c38f-4a2b-9c34-b871500267f6.jpg","index":0,"item":"4e09d523-e990-40ae-a923-e7d3bf258d82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_usa-donald-trump-vam-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-dow-jones-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 16:52","title":"Teljes őrület az amerikai tőzsdéken: rövid időre kilőttek az indexek, de aztán megszólalt a Fehér Ház, és visszatértek a masszív mínuszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6fc447-97f8-45cb-8cba-acc15698b24f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még csak találgatások vannak arról, hogy mikor jelenik meg, de az már bizonyosnak tűnik, hogy lesz összehajtható telefonja az Apple-nek is. A közelmúltban két, egymástól független kiszivárogtatás is arról szólt, hogy egészen különleges anyagból fog készülni az eszköz csuklópántja.","shortLead":"Még csak találgatások vannak arról, hogy mikor jelenik meg, de az már bizonyosnak tűnik, hogy lesz összehajtható...","id":"20250406_apple-osszehajthato-iphone-femuveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d6fc447-97f8-45cb-8cba-acc15698b24f.jpg","index":0,"item":"baf65225-53d8-4cea-8a91-5862ae31b583","keywords":null,"link":"/tudomany/20250406_apple-osszehajthato-iphone-femuveg","timestamp":"2025. április. 06. 18:03","title":"Olyan anyag kerülhet az Apple összehajtható iPhone-jába, amilyen még sosem volt ilyesmiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd64428b-493a-4684-9c8c-e0baad34d38c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A reggeli mínusz 23 százalékból kora délutánra plusz 5 lett, a 4iG-ban is résztulajdonos Rheinmetall ugyanakkor Budapestről továbbra sem kap jó híreket.","shortLead":"A reggeli mínusz 23 százalékból kora délutánra plusz 5 lett, a 4iG-ban is résztulajdonos Rheinmetall ugyanakkor...","id":"20250407_rheinmetall-tozsde-frankfurt-dax-vam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd64428b-493a-4684-9c8c-e0baad34d38c.jpg","index":0,"item":"b0c8e297-6728-4e2a-904e-af272c1a8d7c","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_rheinmetall-tozsde-frankfurt-dax-vam-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 14:10","title":"Nagyon ugrott a reggeli sokk után a Rheinmetall, délután már felfelé húzta a frankfurti tőzsdét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de3b08a-ed51-4eb7-914e-d381e180af28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Donald Trump vámháborújának első napja nagy veszteséget okozott a tőzsdéken.","shortLead":"Donald Trump vámháborújának első napja nagy veszteséget okozott a tőzsdéken.","id":"20250407_vezeto-nyugat-europai-tozsdek-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5de3b08a-ed51-4eb7-914e-d381e180af28.jpg","index":0,"item":"711aefc7-5e60-48d2-9df5-91025738bf2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_vezeto-nyugat-europai-tozsdek-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 07. 18:40","title":"Beleálltak a földbe a vezető nyugat-európai tőzsdék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ae5079-73ae-4d98-8750-330f803ecb5d","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A rongáló beismerő vallomást tett.","shortLead":"A rongáló beismerő vallomást tett.","id":"20250406_benedek-tibor-szusza-ferenc-ujpest-fradi-rongalas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4ae5079-73ae-4d98-8750-330f803ecb5d.jpg","index":0,"item":"858ce57f-ee22-4d74-b7d8-fef27bd6291e","keywords":null,"link":"/sport/20250406_benedek-tibor-szusza-ferenc-ujpest-fradi-rongalas-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 20:20","title":"Elkapták a férfit, aki megrongálta a Benedek Tibor és Szusza Ferenc emlékére állított falat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]