[{"available":true,"c_guid":"715d54cf-9cff-408e-98cd-657ab71272ef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagy István agrárminiszter szombaton már bejelentette, hogy megszűnt a vészhelyzet.","shortLead":"Nagy István agrárminiszter szombaton már bejelentette, hogy megszűnt a vészhelyzet.","id":"20250414_nebih-szaj-koromfajas-fertozott-telepek-felszamolasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/715d54cf-9cff-408e-98cd-657ab71272ef.jpg","index":0,"item":"0b9fe8e2-e41e-49a3-905c-2636b3984c6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_nebih-szaj-koromfajas-fertozott-telepek-felszamolasa","timestamp":"2025. április. 14. 21:16","title":"Nébih: befejeződött a ragadós száj- és körömfájással fertőzött telepek felszámolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0420896-14c9-49ac-8b05-5b616207ff18","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nem kell aggódni, az erkölcsi bizonyítványba nem került be a Pride-bírság, az arcfelismerő-rendszert nem érdemes megpróbálni orvosi maszkkal kijátszani.","shortLead":"Nem kell aggódni, az erkölcsi bizonyítványba nem került be a Pride-bírság, az arcfelismerő-rendszert nem érdemes...","id":"20250415_pride-felvonulas-jogi-kisokos-civilek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0420896-14c9-49ac-8b05-5b616207ff18.jpg","index":0,"item":"b5ad59ed-f5e7-40d2-bf04-d71320033b62","keywords":null,"link":"/elet/20250415_pride-felvonulas-jogi-kisokos-civilek-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 14:23","title":"Ezzel számoljon mindenki, ha elmegy a Pride-felvonulásra – jogi kisokost állítottak össze a civilek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9568aff4-21fc-470e-8ed6-59436308a4aa","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Február a zsugorodás hónapja volt, jóval kevesebb lett a megkötött új szerződés is.","shortLead":"Február a zsugorodás hónapja volt, jóval kevesebb lett a megkötött új szerződés is.","id":"20250414_KSH-epitoipar-februar-eves-es-havi-szinten-is-csokkent-a-termeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9568aff4-21fc-470e-8ed6-59436308a4aa.jpg","index":0,"item":"32da18be-12ce-4872-bbc2-0ec6291bed55","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250414_KSH-epitoipar-februar-eves-es-havi-szinten-is-csokkent-a-termeles","timestamp":"2025. április. 14. 08:30","title":"Szenved az építőipar is, éves és havi szinten is csökkent a termelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74347971-e107-4e80-9992-60a50f5112a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az exkluzív jegyek az énekesnővel való személyes találkozást is garantálják.","shortLead":"Az exkluzív jegyek az énekesnővel való személyes találkozást is garantálják.","id":"20250415_Nehany-nap-alatt-elfogytak-a-610-ezer-forintos-VIP-jegyek-JLo-budapesti-koncertjere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74347971-e107-4e80-9992-60a50f5112a4.jpg","index":0,"item":"4dbeb01d-d6c8-45f8-985b-f3303e305d2d","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_Nehany-nap-alatt-elfogytak-a-610-ezer-forintos-VIP-jegyek-JLo-budapesti-koncertjere","timestamp":"2025. április. 15. 12:07","title":"Néhány nap alatt elfogytak a 610 ezer forintos VIP-jegyek JLo budapesti koncertjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e497883e-e2b0-490e-8392-6a88ce63f4e1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Maga alá gyűrte, majd újabb céggel bővítette az Orbán-kormány igényeit is kielégítő közvélemény-kutatások irányítását Mráz Ágoston Sámuel.","shortLead":"Maga alá gyűrte, majd újabb céggel bővítette az Orbán-kormány igényeit is kielégítő közvélemény-kutatások irányítását...","id":"20250415_Mraz-Agoston-Samuel-Gyori-Tibor-Observer-Mediafigyelo-Nezopont-Intezet-Boros-Bank-Levente-Gaspar-Soma-Talaber-Krisztian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e497883e-e2b0-490e-8392-6a88ce63f4e1.jpg","index":0,"item":"62da4fb0-5568-4f39-87d2-8d869f9f2e96","keywords":null,"link":"/360/20250415_Mraz-Agoston-Samuel-Gyori-Tibor-Observer-Mediafigyelo-Nezopont-Intezet-Boros-Bank-Levente-Gaspar-Soma-Talaber-Krisztian","timestamp":"2025. április. 15. 13:06","title":"Gombamód szaporodnak a Mráz-csapat nézőpontos cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2cf627-1f0b-4ccc-ad0d-68002a8f3bec","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"Kurali Zoltán lesz a Magyar Nemzeti Bank új alelnöke, miután jelöltségét támogatta a parlament Gazdasági Bizottsága. A korábban bankvezetőként, majd az Államadósság Kezelő Központ vezetőjeként dolgozó pénzpiaci szakember osztja az új jegybanki vezetés álláspontját, miszerint az elsődleges feladat az infláció letörése, ennek a legfontosabb eszköze a kamatpolitika.","shortLead":"Kurali Zoltán lesz a Magyar Nemzeti Bank új alelnöke, miután jelöltségét támogatta a parlament Gazdasági Bizottsága...","id":"20250415_kurali-mnb-meghallgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b2cf627-1f0b-4ccc-ad0d-68002a8f3bec.jpg","index":0,"item":"b3acf022-df5f-4f9e-8042-c11260f76546","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250415_kurali-mnb-meghallgatas","timestamp":"2025. április. 15. 11:55","title":"Az ÁKK éléről frissít Varga Mihály jegybankja, de később derül ki, mi lesz az új alelnök feladata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6dfb635-576d-4ca6-8838-2945c58bdc9f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Josh Shapiro és családja a házban tartózkodott, de időben ki tudtak menekülni.","shortLead":"Josh Shapiro és családja a házban tartózkodott, de időben ki tudtak menekülni.","id":"20250413_josh-shapiro-pennsylvania-kormanyzo-tuz-gyujtogatas-demokrata-part-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6dfb635-576d-4ca6-8838-2945c58bdc9f.jpg","index":0,"item":"aeeef5e0-c6ef-4407-ab43-130e03c2746b","keywords":null,"link":"/vilag/20250413_josh-shapiro-pennsylvania-kormanyzo-tuz-gyujtogatas-demokrata-part-usa","timestamp":"2025. április. 13. 21:48","title":"Felgyújtották Pennsylvania demokrata kormányzójának otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe49a751-899e-49b3-91cd-cbe6a3368993","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Világszerte elérhetetlenné vált a One UI 7-es frissítés, miután a Samsung átmenetileg visszavonta azt.","shortLead":"Világszerte elérhetetlenné vált a One UI 7-es frissítés, miután a Samsung átmenetileg visszavonta azt.","id":"20250414_samsung-galaxy-oneui7-frissites-felfuggesztes-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe49a751-899e-49b3-91cd-cbe6a3368993.jpg","index":0,"item":"9d5ab3ea-7798-4599-8d05-9c2c336f5169","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_samsung-galaxy-oneui7-frissites-felfuggesztes-hiba","timestamp":"2025. április. 14. 16:03","title":"Egy súlyos hiba miatt szünetel a Samsung mobilok nagy frissítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]