[{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Bizonyítékok támasztják alá, hogy Oroszország terveket dolgozott ki NATO-államok megtámadására. Trump szántszándékkal súlyosbítja a helyzetet Los Angelesben, és ordít róla, hogy szívesen lenne Amerika királya. A jelenlegi izraeli kormány a világon mindenütt veszélyt jelent a zsidók számára. Témák és vélemények a világsajtóban.","shortLead":"Bizonyítékok támasztják alá, hogy Oroszország terveket dolgozott ki NATO-államok megtámadására. Trump szántszándékkal...","id":"20250611_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"d298db2e-32aa-41b3-8429-988c59732f02","keywords":null,"link":"/360/20250611_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 11. 10:03","title":"A német titkosszolgálat orosz „kis zöld emberkék” felbukkanásától tart, például Észtországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa856f2-43de-424e-8c87-830cabb2b629","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klíma- és emberjogi aktivista Párizson keresztül térhez vissza Svédországba.","shortLead":"A klíma- és emberjogi aktivista Párizson keresztül térhez vissza Svédországba.","id":"20250610_greta-thunberg-freedom-flotilla-izrael-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fa856f2-43de-424e-8c87-830cabb2b629.jpg","index":0,"item":"56aeba99-aa20-402b-878e-3d83a6ce15a0","keywords":null,"link":"/elet/20250610_greta-thunberg-freedom-flotilla-izrael-franciaorszag","timestamp":"2025. június. 10. 10:50","title":"Egy Franciaországba tartó repülőjárattal hagyta el Izraelt Greta Thunberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab319fd-7f64-4a80-b746-d8ece4af25ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza elnöke szerint a miniszterelnök a CPAC-kel és a franciaországi látogatásával épp azzal a szuverenitással megy szembe, amelynek védelméről megállás nélkül harsog a propaganda.","shortLead":"A Tisza elnöke szerint a miniszterelnök a CPAC-kel és a franciaországi látogatásával épp azzal a szuverenitással megy...","id":"20250610_Magyar-Peter-Orban-Viktor-Parizs-szuverenitas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cab319fd-7f64-4a80-b746-d8ece4af25ef.jpg","index":0,"item":"ed065465-d03d-4386-89bb-c57c493347b9","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Magyar-Peter-Orban-Viktor-Parizs-szuverenitas-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 11:15","title":"Magyar Péter: Orbán Párizsban feladta a magyar szuverenitást, fordított esetben napokig ezt harsogná a propaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9026fe5c-d520-474b-a69e-e490bc83d66a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt Hankó Balázs, a kultúráért és innovációért felelős miniszter jelentette be. ","shortLead":"Ezt Hankó Balázs, a kultúráért és innovációért felelős miniszter jelentette be. ","id":"20250610_Daloskonyvet-kapnak-a-ballagok-a-kormanytol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9026fe5c-d520-474b-a69e-e490bc83d66a.jpg","index":0,"item":"ca15b073-bd45-4407-bb4b-de0f7eff674d","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Daloskonyvet-kapnak-a-ballagok-a-kormanytol","timestamp":"2025. június. 10. 16:31","title":"Vannak benne „udvarláshoz énekelhető dalok” is – a kormány egy daloskönyvet ad ballagási ajándékként a nyolcadikosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6826a878-96d1-4851-a064-8f4ded8b396a","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"„Boldogság vagy aggodalom, hogy éjájjal szól már a dalom?”, tette fel aztán a költői kérdést. ","shortLead":"„Boldogság vagy aggodalom, hogy éjájjal szól már a dalom?”, tette fel aztán a költői kérdést. ","id":"20250610_Brody-Janos-mesterseges-intelligencia-AI-ujrahangszerelt-dal-Lesz-meg-egyszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6826a878-96d1-4851-a064-8f4ded8b396a.jpg","index":0,"item":"e22fc0c4-a939-4bf5-a692-b349388d9927","keywords":null,"link":"/kultura/20250610_Brody-Janos-mesterseges-intelligencia-AI-ujrahangszerelt-dal-Lesz-meg-egyszer","timestamp":"2025. június. 10. 16:14","title":"Bródy János újrahangszereltette a mesterséges intelligenciával az egyik számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e970c2d-ba9a-40a1-9d46-eb0d8a6df7eb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Aston Martin Valkyrie LM olyan durva, hogy kizárólag versenypályán lehet vezetni.","shortLead":"Az Aston Martin Valkyrie LM olyan durva, hogy kizárólag versenypályán lehet vezetni.","id":"20250610_csak-10-szerencses-milliardos-csaphat-le-az-aston-martin-valkyrie-lm-orult-hiperautora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e970c2d-ba9a-40a1-9d46-eb0d8a6df7eb.jpg","index":0,"item":"b9871ca1-1320-479d-8794-8b420e3c1ddb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250610_csak-10-szerencses-milliardos-csaphat-le-az-aston-martin-valkyrie-lm-orult-hiperautora","timestamp":"2025. június. 10. 08:41","title":"Csak 10 szerencsés milliárdos csaphat le az Aston Martin őrült hiperautójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23272df9-e018-40dd-905a-f603961c5a94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hajó humanitárius segélyt vitt volna Gázába, de Izrael védelmi minisztere vasárnap arra utasította a hadsereget, hogy akadályozzák meg az aktivisták célba érését.","shortLead":"A hajó humanitárius segélyt vitt volna Gázába, de Izrael védelmi minisztere vasárnap arra utasította a hadsereget...","id":"20250610_Izrael-kiutasitja-a-Gazaba-tarto-aktivistakat-koztuk-Greta-Thunberget-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23272df9-e018-40dd-905a-f603961c5a94.jpg","index":0,"item":"30df994d-2af2-43e9-b8da-eb6e8509be51","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_Izrael-kiutasitja-a-Gazaba-tarto-aktivistakat-koztuk-Greta-Thunberget-is","timestamp":"2025. június. 10. 08:42","title":"Az izraeli hatóságok kiutasítják Greta Thunberget és aktivistatársait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483537dd-c813-4fc2-840e-6e4b2d36e2ea","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Valaki a közönség soraiból hajigált műanyag poharakat a Romantic tagjaira a szegedi fellépésükön. ","shortLead":"Valaki a közönség soraiból hajigált műanyag poharakat a Romantic tagjaira a szegedi fellépésükön. ","id":"20250610_Gaspar-Gyozo-Romantic-megdobaltak-muanyag-poharral-koncert-Szeged-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/483537dd-c813-4fc2-840e-6e4b2d36e2ea.jpg","index":0,"item":"c6c892d8-d43c-4af5-a0d4-fd7114096ce4","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Gaspar-Gyozo-Romantic-megdobaltak-muanyag-poharral-koncert-Szeged-video","timestamp":"2025. június. 10. 13:51","title":"Koncert közben, a színpadon dobálták meg Gáspár Győzőéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]