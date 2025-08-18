Skibidi, delulu és tradwife – TikTok szlenggel bővült a Cambridge Dictionary

A „Skibidi”, „tradwife” és „delulu” is azok között az új szavak között vannak, amelyek bekerültek az idei Cambridge Dictionary szótárba – írja a Guardian. A kifejezéseket az köti össze, hogy a közösségi médiában, azon belül is a TikTokon kezdték el őket használni, mára viszont (főképp a fiatalabb generációk) hétköznapi beszédében is terjednek.

Azok számára, akik abban reménykednek, hogy ezek az új szavak csak egy múló internetes divat részét képezik, a szótár összeállítói rossz hírrel szolgálnak: „Az internetes kultúra megváltoztatja az angol nyelvet, amit lenyűgöző megfigyelni és rögzíteni a szótárban” – mondta Colin McIntosh, a szótár lexikális programjának vezetője.

Nem mindennap látunk olyan szavakat, mint a „skibidi” és a „delulu” bekerülni a Cambridge Dictionary szótárba, de csak azokat a szavakat vesszük fel, amelyekről úgy gondoljuk, hogy sokáig velünk lesznek

– tette hozzá.

Mit jelentenek azonban ezek a szavak? A Cambridge Dictionary a „skibidi” szót úgy definiálja, mint „egy szó, amelynek különböző jelentései lehetnek, például »király« vagy »rossz«, de valódi jelentés nélkül is használható viccnek”. Példa: „Mi a skibidi-t csinálsz? A kifejezés népszerűségét a skibidi toilet nevű, YouTube-on futó animációs videó sorozatnak köszönheti, amelyben emberi fejek nyúlnak ki WC-kből.

A „tradwife” kifejezés egy jelenséget takar, amely 2020 után kezdett el terjedni, szintén a közösségi médiában. Azokat az influeszereket írja le, akik konzervatív nézeteket vallanak és büszkék arra, hogy a férjükről, gyermekükről, otthonukról gondoskodnak – és ezt a közösségi médiában meg is osztják. A szó a „traditional” és „wife” (hagyományos feleség) szavak összevonása után képződött.

A „delulu”, a delusional (téveszmés) vicces rövidítése, ami összefüggésbe hozható a poszt-igazság (post-truth) világgal, ahol a személyes meggyőződések fontosabbak, mint a valóság. A szótárban a következőképpen definiálják: „valótlan vagy téves dolgokba vetett hit”. Fontos kitétel még, hogy itt nem véletlen tévedésről, hanem tudatos döntésről van szó a hitet tápláló személy részéről.

Bekerült még a „broligarchy” kifejezés, amely a techipar vezetőire utal, akiknek platformjain ezek a szavak terjednek. Ez a „bro” (egyfajta megszólítás, ami a brother, testvér szó rövidítése) és az „oligarcha” szavak összevonásából alakult, és a a szótár szerint ez „egy kis férfi csoportot jelöl, különösen olyan férfiakat, akik technológiai vállalkozást tulajdonolnak vagy abban részt vesznek, rendkívül gazdagok és hatalmasak, és politikai befolyással rendelkeznek vagy azt szeretnének szerezni”.

A szótár egyéb új bejegyzései között szerepel a „mouse jiggler” (egérrázó), amit a covidnak köszönhetünk és olyan eszközt vagy szoftvert ír le, aminek segítségével úgy tűnik, mintha az ember távmunkában dolgozna, holott nincs a gép előtt.

Illetve a „work spouse” (munkahelyi házastárs) kifejezés, amely a szótár szerint olyan munkahelyi kapcsolatot jelöl, amelyben két ember segít egymásnak és megbízik egymásban.

Nyitóképünkön a skibidi toilet animációs videósorozat egyik képkockája, forrás: YouTube / DaFuq!?Boom!