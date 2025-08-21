Demjén Ferencet megműtötték felsőcomb-törése után

A művész egy hete törte el a csontját otthonában. A menedzsmentje most tájékoztatást adott ki arról, hogy sikerült a műtét.

Kedves Barátaink! Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy Demjén Ferenc műtétje jól sikerült, és napról napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött!

tette közzé az énekes menedzsmentje Demjén Ferenc Facebook-oldalán.

Ahogy arról beszámoltunk, a menedzsment augusztus 13-án adta hírül, hogy Demjén felsőcomb-törést szenvedett az otthonában, emiatt műtéti beavatkozásra volt szüksége. „Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre” – írták akkor. A művésznek Orbán Viktor és Sulyok Tamás is jobbulást kívánt, később pedig az is kiderült: Charlie ugrott be az elmaradó koncertjeire.

„Köszönjük az ima támogatásokat és támogató üzeneteket, valamint a Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk” – zárta mostani posztját a menedzsment.

