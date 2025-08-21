Demjén Ferencet megműtötték felsőcomb-törése után

Kedves Barátaink! Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy Demjén Ferenc műtétje jól sikerült, és napról napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött!

– tette közzé az énekes menedzsmentje Demjén Ferenc Facebook-oldalán.

Ahogy arról beszámoltunk, a menedzsment augusztus 13-án adta hírül, hogy Demjén felsőcomb-törést szenvedett az otthonában, emiatt műtéti beavatkozásra volt szüksége. „Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre” – írták akkor. A művésznek Orbán Viktor és Sulyok Tamás is jobbulást kívánt, később pedig az is kiderült: Charlie ugrott be az elmaradó koncertjeire.

„Köszönjük az ima támogatásokat és támogató üzeneteket, valamint a Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk” – zárta mostani posztját a menedzsment.