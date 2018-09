A boldogság a jelentéssel bíró, értelmes életből fakad. Hogy ki vagyok én, és mi a szerepem a világban, jobb esetben serdülőkorban szilárdul meg. Ez olyan keretet ad az életnek, ami meghatározza a viszonyulást önmagunkhoz és a világhoz. A bizonytalan, sodródó ember lába alatt nincs talaj.

Mindenkinek fel kell tennie a kérdést, hogy mi a fő csapásirány, amit követ, miben találja meg az élet értelmét. Ez mindenkinek más lehet: egy eszme (politika, igazság, jótékonyság stb.), Isten vagy család. Az érték, a célok magasabb szintje ad irányt, meghatározza a jelent és a jövőt. Célok nélkül az ember sebezhető.

Ábel története

A fiatal Ábel azzal keres fel, hogy nincs értelme az életének, úgy érzi, kihúzták a talajt a lába alól, és ami eddig boldoggá tette, az most hidegen hagyja. Álmatlanságról számol be, belső feszültségről, motiválatlanságról, de több testi tünetről is, mint fejfájás, hasmenés.

A munka által határozta meg önmagát © Shutterstock

A beszélgetés során egyértelművé válik, hogy negatív érzéseinek mozgatórugója a veszteségélmény. Egy hónappal korábban pénzügyi nehézségekkel küzdő munkahelye – többekkel együtt – leépítette. Ábel olyan hasonlattal élt, mintha egyedül állna egy mezőn, ahol tűz a nap, de nem tudja, merre induljon, mert bármerre néz, csak ugyanazt látja: az üres mezőt.

Legyen az egy szerettünk halála, szakítás, vagy a munkahelyünk elvesztése, gyászreakciót indít be. Mindez olyan zavart okoz, hogy megingunk, bizonytalanná válunk, merre is tartunk. Ábel a munka által határozta meg önmagát, ez adta meg számára az értékesség érzését. Ám ezt a csapot elzárták. Maradt a belső űr és az ismétlődő kérdés, hogy hogyan tovább.

A férfi jó pár hónapon keresztül iránytű nélkül, céltalanul sodródott, másképpen fogalmazva: passzív elszenvedőjévé vált az életének, ami addig értelemmel telinek, értékesnek tűnt. Az instabil és keret, célok nélküli élet egy idő után testi és pszichés tünetet idézett elő, szorongást, hangulatzavart.

Egyedül egy üres mezőn © Shutterstock

A terápia során visszatért Ábel biztonságérzete, újra feléledt benne a remény. Így kezdte reálisan megítélni helyzetét, és feladni önmarcangoló gondolatait. A terápia biztonságos közegében mozgósította belső erőforrásait, számba vette a lehetőségeit, megoldó stratégiákat dolgozott ki. Végül úgy döntött, hogy a nyarat utazással fogja tölteni, és csak az után fog állást keresni.

A céltalanság mint védekezés

Az ember, aki nem hisz önmagában, aki nem bízik saját képességeiben, kiszolgáltatottá válik. A sodródás, a céltalanság ebből a sérült önértékelésből táplálkozik, azaz úgy érzi, hogy egyedül életképtelen. Hárítja – nem tudatosan –a felelősséget, és mástól várja mindenre a megoldást. Nagy pszichés energiát fektet abba, hogy valaki megmentse. Itt nem hirtelen fellépő zavar következménye a céltalanság, hanem állandó, stabil személyiségjellemző.

Aktívan tenni © Shutterstock

Az önmagában nem bízó ember nem tudja, mi a szerepe a világban, igaz, vannak álmai, de azokat elfojtja. Ha volt is célja, tagadja, hiszen retteg, hogy konfrontálódik azzal, akiben a biztonságérzetét látja. Az ilyen ember általában kapcsolatfüggő lesz, és sajnos alárendelődik, szürkévé válik.

Sorsunk kovácsa

A boldog, célokkal teli élet nem veleszületett adottság, adomány, hanem állapot, ami változhat. Rengeteg tényező befolyásolja, akár pozitív, akár negatív irányban. Az ember képes változásokat elérni, de azokra folyamatként érdemes tekinteni, amelyekben az egyénnek aktívan tennie is kell.

Ha valaki azt érzi, hogy elakad, hogy kialakult valamilyen rövidzárlat, érdemes megállni, önvizsgálatot tartani, akár szakembert is felkeresni. Mindenki lehet és tud boldog lenni, ha tesz érte. A boldogságot nem hajkurászni kell, és nem erővel fenntartani: a jóllét érzését meg kell élni, de ehhez tudnom kell, hogy mi a szerepem a világban.

Makai Gánor pszichológus írása a legújabb HVG Extra Pszichológia magazinban jelent meg, mely valódi vágyainkkal, legbensőbb motivációinkkal foglalkozik. Ha érdekli, hogyan találhatja és valósíthatja meg céljait, keresse a lapot az újságárusoknál vagy fizessen elő most! Ha most fizet elő, páros belépőt nyerhet a budapesti Frida Kahlo-kiállításra. Aktuális számunkat meg is rendelheti.

Jöjjön el a következő HVG Extra Pszichológia Szalonba szeptember 25-én, ahol Faludi Viktória és Szondy Máté pszichológusokkal beszélgetünk motivációinkról és vágyainkról. További infók itt.