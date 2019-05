Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c600cb65-0ad3-455c-b336-d0abb787f650","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt focistának az edzői képesítéshez szüksége van az érettségire is. ","shortLead":"A volt focistának az edzői képesítéshez szüksége van az érettségire is. ","id":"20190508_Most_erettsegizik_a_volt_valogatott_Dombi_Tibor_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c600cb65-0ad3-455c-b336-d0abb787f650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea7a965-ae12-4401-89a2-027ad3e023ed","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Most_erettsegizik_a_volt_valogatott_Dombi_Tibor_is","timestamp":"2019. május. 08. 06:24","title":"Most érettségizik a volt válogatott Dombi Tibor is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290094a5-858b-401d-87c7-62eddfe943bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google jelenleg is zajló fejlesztői konferenciája jó apropó volt arra, hogy közelebbről is megmutassák a készülő új oprendszert, a Q-t. ","shortLead":"A Google jelenleg is zajló fejlesztői konferenciája jó apropó volt arra, hogy közelebbről is megmutassák a készülő új...","id":"20190508_android_q_funkciok_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=290094a5-858b-401d-87c7-62eddfe943bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea3a3a3-0076-4420-854c-831636458959","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_android_q_funkciok_video","timestamp":"2019. május. 08. 18:33","title":"Videón a következő Android legnagyobb dobásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba88a1c1-e1fa-4939-ba81-63e43c2a10fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Íme, az újabb bizonyíték, hogy szorult helyzetben születnek a legkreatívabb ötletek.","shortLead":"Íme, az újabb bizonyíték, hogy szorult helyzetben születnek a legkreatívabb ötletek.","id":"20190509_Beiskolaztak_a_birkakat_egy_francia_faluban_mert_nem_volt_eleg_diak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba88a1c1-e1fa-4939-ba81-63e43c2a10fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100c7c50-766d-44d2-8220-302afb5ba9ab","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Beiskolaztak_a_birkakat_egy_francia_faluban_mert_nem_volt_eleg_diak","timestamp":"2019. május. 09. 07:17","title":"Beiskolázták a birkákat egy francia faluban, mert nem volt elég diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78838cf1-6059-4e64-8904-b1c856ffcb6d","c_author":"Gergely Márton","category":"hetilap","description":"A kimondott szó tettre sarkall, a verbális agresszió előbb-utóbb tettlegességben végződik – figyelmeztet Ránki Sára igazságügyi nyelvész, a Központi Nyomozó Főügyészség volt szakértője.","shortLead":"A kimondott szó tettre sarkall, a verbális agresszió előbb-utóbb tettlegességben végződik – figyelmeztet Ránki Sára...","id":"201919__ranki_sara__politikai_tragarsagrol_verbalis_eroszakrol__nekik_szabad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78838cf1-6059-4e64-8904-b1c856ffcb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49737785-5345-48eb-90c6-ea1b12dcce16","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.19/201919__ranki_sara__politikai_tragarsagrol_verbalis_eroszakrol__nekik_szabad","timestamp":"2019. május. 08. 00:00","title":"Nekik szabad?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd4da92-d795-48ee-a00f-b3b1ca60a640","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Adam LeBor író, újságíró a Budapesten játszódó krimitrilógiája első részének bemutatójára jött el a könyvfesztiválra. Beszélt többek között a magyarországi cigányság helyzetéről, és a menekültekről is. ","shortLead":"Adam LeBor író, újságíró a Budapesten játszódó krimitrilógiája első részének bemutatójára jött el a könyvfesztiválra...","id":"20190509_Adam_LeBor_konyvfesztival_konyv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbd4da92-d795-48ee-a00f-b3b1ca60a640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e62660a-7e42-466a-9a25-edaed30ac40c","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_Adam_LeBor_konyvfesztival_konyv","timestamp":"2019. május. 09. 14:17","title":"\"Éreztem, hogy az európai történelmet átformáló események zajlanak a szemem előtt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9863e2d7-bf2a-4485-9a18-484c91a53deb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kemény 2 forinttal mérséklődik.","shortLead":"Kemény 2 forinttal mérséklődik.","id":"20190508_Csokken_de_meg_igy_is_400_forint_folott_marad_a_benzinar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9863e2d7-bf2a-4485-9a18-484c91a53deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40a126b-a5e1-47ff-884a-14a165a6597f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Csokken_de_meg_igy_is_400_forint_folott_marad_a_benzinar","timestamp":"2019. május. 08. 15:40","title":"Csökken, de még így is 400 forint fölött marad a benzinár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201919_sir_david_attenborough_vesztjoslo_termeszetfilmes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc10f85d-6c2e-493d-918e-6ffe20900652","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.19/201919_sir_david_attenborough_vesztjoslo_termeszetfilmes","timestamp":"2019. május. 08. 00:00","title":"Sir David Attenborough: vészt jósló természetfilmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2937c3-13e2-41c4-a4c8-f800965778fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány hétfőn tűnt el. ","shortLead":"A kislány hétfőn tűnt el. ","id":"20190508_13_eves_eltunt_kislanyt_keresnek_Csongrad_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd2937c3-13e2-41c4-a4c8-f800965778fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ef1ac7-0252-4684-9d54-23ff8580bf0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_13_eves_eltunt_kislanyt_keresnek_Csongrad_megyeben","timestamp":"2019. május. 08. 09:17","title":"13 éves eltűnt kislányt keresnek Csongrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]