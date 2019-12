Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c217a0a-97e1-4779-8b57-acc27c13c8c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Nagyon jelentős\" rakétakísérletet hajtott végre Észak-Korea az ország északi részén fekvő Szohe rakétakísérleti telepen - jelentette vasárnap a KCNA állami hírügynökség.","shortLead":"\"Nagyon jelentős\" rakétakísérletet hajtott végre Észak-Korea az ország északi részén fekvő Szohe rakétakísérleti...","id":"20191208_Nagyszabasu_raketakiserletet_hajtott_vegre_EszakKorea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c217a0a-97e1-4779-8b57-acc27c13c8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c3d67e9-354e-4c8a-a53b-53a6ca911482","keywords":null,"link":"/vilag/20191208_Nagyszabasu_raketakiserletet_hajtott_vegre_EszakKorea","timestamp":"2019. december. 08. 08:15","title":"Nagyszabású rakétakísérletet hajtott végre Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bca33fc-f6e0-427c-8a27-de45a1e3577e","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"A világhírű velencei Peggy Guggenheim Gyűjtemény igazgatónője kapta idén a MOME Moholy-Nagy-díját. Karole P. B. Vail volt a kurátora 2016-ban annak a retrospektív kiállításnak, amely a 20. század egyik legnagyobb hatású művészének az életművét mutatta be a New York-i Solomon R. Guggenheim Múzeumban.","shortLead":"A világhírű velencei Peggy Guggenheim Gyűjtemény igazgatónője kapta idén a MOME Moholy-Nagy-díját. Karole P. B. Vail...","id":"201949__karole_p_b_vail_kurator__peggy_guggenheimrol_velencerol__otthonrol_hozta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bca33fc-f6e0-427c-8a27-de45a1e3577e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd61aac-e527-4569-94ae-8c6f8caa78fe","keywords":null,"link":"/360/201949__karole_p_b_vail_kurator__peggy_guggenheimrol_velencerol__otthonrol_hozta","timestamp":"2019. december. 08. 12:00","title":"A műgyűjtés királynőjének örököse is beleszeretett Moholy-Nagy sokoldalúságába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271500ec-0903-4a3e-8060-96af66dfae7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szerint szükség van rá, hogy az iPhone folyamatosan figyelje a felhasználók tartózkodási helyét, de állítják, az adatokat csupán a készülék kezeli, nem távoli szerverek.","shortLead":"Az Apple szerint szükség van rá, hogy az iPhone folyamatosan figyelje a felhasználók tartózkodási helyét, de állítják...","id":"20191207_apple_iphone_11_pro_ios_13_helyadatok_gps","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=271500ec-0903-4a3e-8060-96af66dfae7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e608bf7-9cc5-4451-9c7b-5d2032964dec","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_apple_iphone_11_pro_ios_13_helyadatok_gps","timestamp":"2019. december. 07. 09:03","title":"Megmagyarázta az Apple, miért figyeli az iPhone folyton, hogy hol van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f84eee2-767f-4c14-8614-c12b66effe4f","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A legújabb magyar romkom, a Seveled anyafiguráját kifejezetten neki szánta Orosz Dénes rendező, ő pedig élvezte, hogy a szerepben komoly végleteket járhat be. A szinte minden műfajban bizonyító Básti Julival a generációk közötti kapcsolódásokról, hatalmi játszmákról, szakmai sznobizmusról beszélgettünk. Meg arról is, hogy Gothár Péter botránya nem csupán a rendező történte, és szerinte semmiképpen sem politikai pártállás kérdése.","shortLead":"A legújabb magyar romkom, a Seveled anyafiguráját kifejezetten neki szánta Orosz Dénes rendező, ő pedig élvezte...","id":"20191208_Basti_Juli_A_megalazottsag_megoli_a_tehetseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f84eee2-767f-4c14-8614-c12b66effe4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e36b326-f437-498a-8175-57fef2368e22","keywords":null,"link":"/kultura/20191208_Basti_Juli_A_megalazottsag_megoli_a_tehetseget","timestamp":"2019. december. 08. 20:00","title":"Básti Juli: A megalázottság megöli a tehetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d23bd26-c639-458b-a93a-9ebd8a055deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig ez a legnépszerűbb úticél.","shortLead":"Még mindig ez a legnépszerűbb úticél.","id":"20191208_magyar_nyaralas_horvatorszag_romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d23bd26-c639-458b-a93a-9ebd8a055deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbbd815-15a8-4a28-bbd8-35f4d6a58171","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_magyar_nyaralas_horvatorszag_romania","timestamp":"2019. december. 08. 19:27","title":"49 milliárd forintot nyaraltak el a magyarok Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42bc07e-38ac-4665-908f-190303bd3519","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az agrártárca pontosította saját államtitkára szavait.","shortLead":"Az agrártárca pontosította saját államtitkára szavait.","id":"20191207_chipsado_eltorlese_cafolat_agrarminiszterium_zsigo_robert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d42bc07e-38ac-4665-908f-190303bd3519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e60c301-91dd-47b1-9919-4a2fdb92955d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_chipsado_eltorlese_cafolat_agrarminiszterium_zsigo_robert","timestamp":"2019. december. 07. 13:30","title":"Nincs is napirenden, úgyhogy marad a chipsadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133154dc-24b5-4fd6-a73c-b953cf13c253","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1977-es megjelenésekor az amerikai Tandy által gyártott TRS-80-as az Apple II és a Commodore PET mellett az egyik legsikeresebb személyi számítógép volt. Ebből a masinából került most egy példány a Neumann Társaság szegedi állandó kiállítására.","shortLead":"1977-es megjelenésekor az amerikai Tandy által gyártott TRS-80-as az Apple II és a Commodore PET mellett az egyik...","id":"20191207_neumann_tarsasag_szegedi_informatikatorteneti_kiallitas_tandy_trs_80_biro_istvan_agora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=133154dc-24b5-4fd6-a73c-b953cf13c253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53f50ae-dd74-439c-af1f-479535cc46a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_neumann_tarsasag_szegedi_informatikatorteneti_kiallitas_tandy_trs_80_biro_istvan_agora","timestamp":"2019. december. 07. 08:03","title":"Legendás otthoni számítógépet állítanak ki Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A klímaváltozás miatt folyamatosan csökken az óceánok vízében lévő oxigén mennyisége és ennek nagyon rövid időn belül komoly hatása lesz a tengeri élőlényekre, s közvetve a halászatból élő, illetve a halakat fogyasztó százmilliók számára.","shortLead":"A klímaváltozás miatt folyamatosan csökken az óceánok vízében lévő oxigén mennyisége és ennek nagyon rövid időn belül...","id":"20191207_oxigen_tenger_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8457bb5a-d932-4dc6-8ba8-2875d1ba19d8","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_oxigen_tenger_klimavaltozas","timestamp":"2019. december. 07. 18:05","title":"Emberek százmillióit fenyegeti az óceánok oxigénszintjének a csökkenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]