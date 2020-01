Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2be303c4-546a-45da-9852-a273b55d913f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A különböző bolygókon eltér a gravitáció erőssége, ez pedig meghatározza azt is, hogy egy űrhajónak mekkora sebességet kell elérnie, hogy elérje a világűrt.","shortLead":"A különböző bolygókon eltér a gravitáció erőssége, ez pedig meghatározza azt is, hogy egy űrhajónak mekkora sebességet...","id":"20200118_Feleakkora_sebesseg_is_eleg_lesz_a_Marson_ha_egy_urhajot_akarnak_kiloni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2be303c4-546a-45da-9852-a273b55d913f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6a0b5e-52ee-45f0-be69-d8df08c62668","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_Feleakkora_sebesseg_is_eleg_lesz_a_Marson_ha_egy_urhajot_akarnak_kiloni","timestamp":"2020. január. 18. 11:18","title":"Feleakkora sebesség is elég lesz a Marson, ha egy űrhajót akarnak kilőni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a08633c7-c25a-4c50-a3bc-e51622072917","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy apró változtatást léptetett életbe a keresőjében a Google, amely a cég szerint a felhasználók érdekeit szolgálja, de többen mégsem örülnek neki.","shortLead":"Egy apró változtatást léptetett életbe a keresőjében a Google, amely a cég szerint a felhasználók érdekeit szolgálja...","id":"20200119_google_kereso_kereses_ikon_link","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a08633c7-c25a-4c50-a3bc-e51622072917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7950b5a4-d53d-48c5-b248-09aa2358b03e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_google_kereso_kereses_ikon_link","timestamp":"2020. január. 19. 20:03","title":"Nem biztos, hogy tetszeni fog: más lett a Google kereső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065afa97-5f50-42e4-b51f-fff627e771ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyenge hidegfront érkezik, de mire eléri a Duna vonalát, meg is szűnik. 