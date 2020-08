Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3abca72e-0eb2-4ad0-b009-9da9a3263720","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 12 ezer tűzoltó küzd a lángokkal, helikopterek és repülőgépek támogatásával. A kormányzó külföldi országoktól kért segítséget. ","shortLead":"Több mint 12 ezer tűzoltó küzd a lángokkal, helikopterek és repülőgépek támogatásával. A kormányzó külföldi országoktól...","id":"20200822_bozottuz_Kalifornia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3abca72e-0eb2-4ad0-b009-9da9a3263720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77b4d06-8ab3-489d-8c7b-47f4a50b0abd","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_bozottuz_Kalifornia","timestamp":"2020. augusztus. 22. 13:04","title":"Narancssárgára festették a bozóttüzek Kalifornia egét - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd85af3-72ec-4779-84fe-5a9b6ca29db3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megugrott a koronavírus-fertőzöttek száma a megyében, a helyi lap szerint egy rendezvényen a vendégek 60 százaléka kapta el a vírust.","shortLead":"Megugrott a koronavírus-fertőzöttek száma a megyében, a helyi lap szerint egy rendezvényen a vendégek 60 százaléka...","id":"20200822_Szuperfertozo_jarhatott_egy_szabolcsi_rendezvenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fd85af3-72ec-4779-84fe-5a9b6ca29db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c685027c-71dd-4cde-a372-41817fc38ab4","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Szuperfertozo_jarhatott_egy_szabolcsi_rendezvenyen","timestamp":"2020. augusztus. 22. 10:10","title":"Szuperfertőző járhatott egy szabolcsi rendezvényen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebda8ef8-1af3-49d6-9ee5-ec3ff8de470b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Törökország földközi-tengeri terjeszkedése nemcsak a regionális stabilitást, de a NATO kohézióját is fenyegeti. Mintha még mindig kísértene a 100 éve született, de papíron maradt sevres-i béke.","shortLead":"Törökország földközi-tengeri terjeszkedése nemcsak a regionális stabilitást, de a NATO kohézióját is fenyegeti. Mintha...","id":"202034__a_torok_trianon__kek_haza__hajsza_afoldgazert__harom_tenger_ordoge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebda8ef8-1af3-49d6-9ee5-ec3ff8de470b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf42a8b-1eef-4c9a-8042-347da280c6f8","keywords":null,"link":"/360/202034__a_torok_trianon__kek_haza__hajsza_afoldgazert__harom_tenger_ordoge","timestamp":"2020. augusztus. 22. 16:00","title":"Harcolni is kész a török elnök a Földközi-tenger mélyén felfedezett gázmezőkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4ecb7a-1d21-4915-a928-1aadaa1010f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A negyedik egymást követő napon döntött rekordot az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, a kór főleg a fiatalok körében terjed.","shortLead":"A negyedik egymást követő napon döntött rekordot az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, a kór főleg...","id":"20200822_Meghaladta_a_haromszazat_a_napi_uj_esetek_szama_Horvatorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d4ecb7a-1d21-4915-a928-1aadaa1010f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6c017b-04f1-4944-af56-7be924fd0539","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_Meghaladta_a_haromszazat_a_napi_uj_esetek_szama_Horvatorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 22. 16:33","title":"Meghaladta a háromszázat a napi új esetek száma Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A második negyedévben 13,6 százalékkal esett a GDP. A járvánnyal járó bénultság oldódása után az a nagy kérdés, hogy a következő hónapok visszapattanást vagy visszavánszorgást hoznak-e.","shortLead":"A második negyedévben 13,6 százalékkal esett a GDP. A járvánnyal járó bénultság oldódása után az a nagy kérdés...","id":"202034__osszeomlas__jarvanyos_beavatkozas__magyaros_minuszok__melysegi_rekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89feca70-7805-4365-9c0e-16380167a4d1","keywords":null,"link":"/360/202034__osszeomlas__jarvanyos_beavatkozas__magyaros_minuszok__melysegi_rekord","timestamp":"2020. augusztus. 22. 08:15","title":"Mélységi rekord: egy gazdaság nem élhet túl úgy, hogy zárva tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124f6e57-9d80-4e48-8998-8a13400147a8","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hogyan kellene átalakulnia az otthonunknak, hogy napi 24 órában használhassuk egy újabb karantén esetén? Min kellene változtatni ahhoz, hogy hatékonyan oldhassuk meg a társadalmi elszigetelődést? És ha a metrócsempét a nyers húsok fogyasztásakor kapott betegségeknek, a nyolcvanas évek szőrös vécéülőkéit meg az antibiotikumoknak köszönhetjük, vajon mit hoz majd a koronavírus?","shortLead":"Hogyan kellene átalakulnia az otthonunknak, hogy napi 24 órában használhassuk egy újabb karantén esetén? Min kellene...","id":"20200823_Az_otthonunk_az_algoritmus_ami_megved_a_koronavirus_keserveitol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=124f6e57-9d80-4e48-8998-8a13400147a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16e026a-3d5a-48c2-b05e-74178dab8677","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200823_Az_otthonunk_az_algoritmus_ami_megved_a_koronavirus_keserveitol","timestamp":"2020. augusztus. 23. 20:00","title":"Az otthonunk az algoritmus, amely megvéd a koronavírus keserveitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4bacdb-6cb6-4a6d-b37d-660bdfe3a506","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jack Sherman 64 éves volt, halálának oka egyelőre nem ismert. ","shortLead":"Jack Sherman 64 éves volt, halálának oka egyelőre nem ismert. ","id":"20200822_Meghalt_Red_Hot_Chili_Peppers_gitaros_Jack_Sherman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b4bacdb-6cb6-4a6d-b37d-660bdfe3a506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26152c8e-913b-45a5-bb62-9180ecce59ca","keywords":null,"link":"/kultura/20200822_Meghalt_Red_Hot_Chili_Peppers_gitaros_Jack_Sherman","timestamp":"2020. augusztus. 22. 12:15","title":"Meghalt a Red Hot Chili Peppers volt gitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fadf947-f97c-4e97-b101-4b9c4ab00977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az I. kerületi polgármester közösségi oldalán magyarázta el, miért van helye a szivárványos zászlónak a polgármesteri hivatal épületén.","shortLead":"Az I. kerületi polgármester közösségi oldalán magyarázta el, miért van helye a szivárványos zászlónak a polgármesteri...","id":"20200823_V_Naszalyi_Marta_Ha_le_akarod_szedni_a_zaszlot_letrat_a_portan_kerhetsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fadf947-f97c-4e97-b101-4b9c4ab00977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8978afa8-cf28-461c-9607-050de0471542","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_V_Naszalyi_Marta_Ha_le_akarod_szedni_a_zaszlot_letrat_a_portan_kerhetsz","timestamp":"2020. augusztus. 23. 11:25","title":"V. Naszályi Márta: „Ha le akarod szedni a zászlót, létrát a portán kérhetsz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]