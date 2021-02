Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49ad554e-13e8-4780-b380-6dcc673c0e7e","c_author":"Massay-Kosubek Zoltán","category":"gazdasag.zhvg","description":"Papíron Magyarország is elkötelezett, hogy csökkentse a túlságosan magas és halálos légszennyezettséget, azonban a valóságban ez nem történt meg. Az Európai Unió Bírósága ezért kötelezettségszegési eljárásban elítélte az országot, de vajon megvédi a magyar embereket az EU döntése, kevesebb lesz ettől a szállópor, a kipufogógáz, az avarégetés, és az ezekből fakadó korai halálozás és megbetegedés? ","shortLead":"Papíron Magyarország is elkötelezett, hogy csökkentse a túlságosan magas és halálos légszennyezettséget, azonban...","id":"20210222_eu_birosag_legszennyezettseg_zvhvg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49ad554e-13e8-4780-b380-6dcc673c0e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7c7b0a-3215-49d3-89e1-c40b093b661e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210222_eu_birosag_legszennyezettseg_zvhvg","timestamp":"2021. február. 22. 10:15","title":"Hiába ítélte el az EU Bírósága Magyarországot, ettől nem lesz tisztább a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03b1c31-050f-4e13-b2aa-03f7464b5b85","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Szlovákiát sem kerüli a többösszetevőjű Covid-fáradtság. Sőt mondhatni: Covid-kimerültség.","shortLead":"Szlovákiát sem kerüli a többösszetevőjű Covid-fáradtság. Sőt mondhatni: Covid-kimerültség.","id":"20210223_Szeretettel_Pozsonybol_A_diszno_nem_attol_hizik_hogy_merik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f03b1c31-050f-4e13-b2aa-03f7464b5b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5045487e-8d57-47c9-97c3-67588fd4ab8f","keywords":null,"link":"/360/20210223_Szeretettel_Pozsonybol_A_diszno_nem_attol_hizik_hogy_merik","timestamp":"2021. február. 23. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: A Covid-disznó sem attól hízik, hogy mérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a3d00e-563b-4f99-9330-ff11cfb9df5a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"John Magufuli elnök már a maszkhasználatot is szorgalmazza.","shortLead":"John Magufuli elnök már a maszkhasználatot is szorgalmazza.","id":"20210222_Tanzania_koronavirusfertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1a3d00e-563b-4f99-9330-ff11cfb9df5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc305c8-25f0-49b0-9f38-dcbf0eae008a","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_Tanzania_koronavirusfertozes","timestamp":"2021. február. 22. 05:55","title":"Tanzánia először ismerte el, hogy jelen van a koronavírus-fertőzés az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec43ce95-5612-4fd3-8e0e-ef7fc9965f64","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A felirat egyezik a festőművész kézírásával.","shortLead":"A felirat egyezik a festőművész kézírásával.","id":"20210223_Edvard_Munch_Sikoly_titkos_uzenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec43ce95-5612-4fd3-8e0e-ef7fc9965f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576e1502-0e4f-4a3e-bc58-4e67f9e51441","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_Edvard_Munch_Sikoly_titkos_uzenet","timestamp":"2021. február. 23. 10:50","title":"\"Csak egy őrült festhette\" – írta rá a Sikolyra maga Edvard Munch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78c8683-6428-498f-871f-41421d257112","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfüggesztették a sügérhalászatot a térségben. ","shortLead":"Felfüggesztették a sügérhalászatot a térségben. ","id":"20210222_radioaktiv_hal_fukusima","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b78c8683-6428-498f-871f-41421d257112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b908dbbb-150a-40ac-b33f-e2e9309a86b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_radioaktiv_hal_fukusima","timestamp":"2021. február. 22. 19:55","title":"Radioaktív halat fogtak Fukusima közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos figura, újító, jótékony dollárszázmilliárdos, közben pedig keménykezű, szinte diktatórikus vezető, aki nemcsak a gazdaságot, a technológiát, hanem az életmódot és a kultúrát, egyebek közt az olvasási szokásokat is megváltoztatta. A HVG Könyvek által gondozott Minden eladó Jeff Bezos életét kíséri végig, melyet a következő hetekben több epizódban mutatunk be.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos...","id":"20210222_Apak_es_a_fiu__Jeff_Bezos_eletutja_3_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353ddc31-95a4-46da-9ef5-2b89aaca26f2","keywords":null,"link":"/360/20210222_Apak_es_a_fiu__Jeff_Bezos_eletutja_3_resz","timestamp":"2021. február. 22. 19:00","title":"Apák és a fiú – Jeff Bezos életútja, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322b2775-9b0c-45dd-8f16-cfd27e383370","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A KMPG tanácsadó cég szerint egy adatbázis segítségével vissza lehetne követni, melyik állat honnan származik, így az illegális kereskedők is azonnal lebuknának.","shortLead":"A KMPG tanácsadó cég szerint egy adatbázis segítségével vissza lehetne követni, melyik állat honnan származik...","id":"20210222_ausztralia_allatvedelem_dns_adatbazis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=322b2775-9b0c-45dd-8f16-cfd27e383370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771b11a3-f175-4225-93e8-6f48e34320b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_ausztralia_allatvedelem_dns_adatbazis","timestamp":"2021. február. 22. 16:03","title":"DNS-adatbázissal buktatná le Ausztrália az illegális állatkereskedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Drágul a benzin és a gázolaj is. ","shortLead":"Drágul a benzin és a gázolaj is. ","id":"20210222_uzemanyagar_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13788334-00cc-484c-b2fd-ab8c606f0d5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_uzemanyagar_dragulas","timestamp":"2021. február. 22. 15:35","title":"A benzin ára 6 forinttal emelkedik szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]