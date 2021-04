Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55ecd78f-0d5f-4319-a54a-0ef536e52b10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érkező járművek mindkét forgalmi sávban szétterítették a csapágygolyókat, amelyek balesetveszélyt jelentettek az úttesten.","shortLead":"Az érkező járművek mindkét forgalmi sávban szétterítették a csapágygolyókat, amelyek balesetveszélyt jelentettek...","id":"20210410_Csapagygolyok_omlottek_a_86os_utra_a_teherautos_elhajtott_a_helyszinrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ecd78f-0d5f-4319-a54a-0ef536e52b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984842ae-93e7-4a3e-9b3f-af47d3744b67","keywords":null,"link":"/cegauto/20210410_Csapagygolyok_omlottek_a_86os_utra_a_teherautos_elhajtott_a_helyszinrol","timestamp":"2021. április. 10. 10:39","title":"Csapágygolyók ömlöttek a 86-os útra, a teherautós elhajtott a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9a2710-c2bd-4733-b1a7-700232f6d3b1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Kreml közelében lévő, neobarokk stílusban kialakított, gasztronómiai ínyencségeket, gyarmatárut és ritka borokat kínáló üzletet 1901-ben nyitották meg. ","shortLead":"A Kreml közelében lévő, neobarokk stílusban kialakított, gasztronómiai ínyencségeket, gyarmatárut és ritka borokat...","id":"20210411_Bezart_a_120_eves_Jeliszejevszkij_elelmiszerbolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b9a2710-c2bd-4733-b1a7-700232f6d3b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60012bb7-174a-4865-a726-828b009ee599","keywords":null,"link":"/elet/20210411_Bezart_a_120_eves_Jeliszejevszkij_elelmiszerbolt","timestamp":"2021. április. 11. 15:15","title":"Bezárt a 120 éves Jeliszejevszkij élelmiszerbolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af345c65-e52c-4fa8-a3d0-9313c9f478a7","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Egy év alatt a második nagy gyár jelenti be távozását Ózdról. A dolgozók tanácstalanok, a polgármester a település jövőjét félti, a kormány segítséget ígér. A Johnson Electric távozása a legrosszabbkor jött: a város még az előző gyárbezárást sem heverte ki, de már vannak pozitív fejlemények.



","shortLead":"Egy év alatt a második nagy gyár jelenti be távozását Ózdról. A dolgozók tanácstalanok, a polgármester a település...","id":"20210410_ozd_johnson_electric_gyarbezaras_riport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af345c65-e52c-4fa8-a3d0-9313c9f478a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e886909b-70e7-4bf9-9ebb-4fc49225c969","keywords":null,"link":"/kkv/20210410_ozd_johnson_electric_gyarbezaras_riport","timestamp":"2021. április. 10. 07:00","title":"Akkor jött az újabb gyárbezárás, amikor még az előzőt sem heverte ki Ózd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6894589-ffd7-4c2a-82aa-b9362ca4dfec","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Janine Pendleton fotóin egy embert sem látunk, de a jelenlétük még ebben ebben az ürességben is kísért. A Manchester mellett élő fotóst az érdekli, hogy mi van a „belépni tilos” táblákon túl, és a legtöbbször varázslatos világokat talál: egy átjárót a letűnt időkbe. Elfeledett, elhagyatott és pusztulásnak induló helyekről készült képeiből mutatunk be néhányat.","shortLead":"Janine Pendleton fotóin egy embert sem látunk, de a jelenlétük még ebben ebben az ürességben is kísért. A Manchester...","id":"20210410_nagyitas_elhagyatott_helyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6894589-ffd7-4c2a-82aa-b9362ca4dfec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e161ba2f-a9e1-406d-9762-1246bd2dc358","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210410_nagyitas_elhagyatott_helyek","timestamp":"2021. április. 10. 20:00","title":"Egykor emberek jártak ezeken a helyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3cdff3-4d6e-493f-9720-8e0d382e3d72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem indulnak majd olyan helyeken, ahol már megvan a fideszes jelölt legesélyesebb kihívója.","shortLead":"Nem indulnak majd olyan helyeken, ahol már megvan a fideszes jelölt legesélyesebb kihívója.","id":"20210409_toth_bertalan_mszp_parbeszed_elovalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf3cdff3-4d6e-493f-9720-8e0d382e3d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd89e765-2432-4366-bca3-f9671a6e15b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_toth_bertalan_mszp_parbeszed_elovalasztas","timestamp":"2021. április. 09. 20:48","title":"Hatvan-hetven választókerületben lesz MSZP-s jelölt az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4ee745-4252-4ca6-8be7-f400c8df6498","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Lényegében mindenkinek van okostelefonja, aki megteheti, így a technológiai vállalatoknak hamarosan valami más eszközről kell elhitetniük a fogyasztókkal, hogy nélkülözhetetlen a mindennapjainkhoz. Most a szemüveg tűnik befutónak.","shortLead":"Lényegében mindenkinek van okostelefonja, aki megteheti, így a technológiai vállalatoknak hamarosan valami más...","id":"202114__mobil_utan_szemuveg__kiterjesztett_valosag__mekkorat_neznek__mi_jon_azokostelefon_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc4ee745-4252-4ca6-8be7-f400c8df6498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfd59ed-7256-44d0-b057-eb08308e3c84","keywords":null,"link":"/360/202114__mobil_utan_szemuveg__kiterjesztett_valosag__mekkorat_neznek__mi_jon_azokostelefon_utan","timestamp":"2021. április. 11. 08:15","title":"Mi jön az okostelefonok után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0361206f-821c-4e4b-b13d-abdb3a147341","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen 19 darabot gyártanak majd belőle.","shortLead":"Összesen 19 darabot gyártanak majd belőle.","id":"20210411_Extravagans_aranyozott_karbon_kerekpar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0361206f-821c-4e4b-b13d-abdb3a147341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24496af0-88af-4ef2-87c4-a8376bd98e93","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_Extravagans_aranyozott_karbon_kerekpar","timestamp":"2021. április. 11. 15:41","title":"Extravagáns és méregdrága az aranyozott karbon kerékpár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az mRNS-alapú vakcinákhoz hasonlítják őket, gyengén teljesítenek – mondta a kínai járványügy vezetője.","shortLead":"Ha az mRNS-alapú vakcinákhoz hasonlítják őket, gyengén teljesítenek – mondta a kínai járványügy vezetője.","id":"20210411_sinopharm_kina_vakcina_inaktivalt_virus_mrns","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4671787c-f68d-4a97-a5a7-d3d546caab36","keywords":null,"link":"/tudomany/20210411_sinopharm_kina_vakcina_inaktivalt_virus_mrns","timestamp":"2021. április. 11. 13:50","title":"Egy szakértő szerint az olyan vakcinák, mint amilyen a kínai Sinopharm is, nem eléggé hatásosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]