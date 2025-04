Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f0e13fcb-a488-42d7-abb3-bc01cf85298b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megkezdődött a kétféle hajtáslánccal elérhető Mazda 6e itthoni forgalmazása.","shortLead":"Megkezdődött a kétféle hajtáslánccal elérhető Mazda 6e itthoni forgalmazása.","id":"20250404_magyarorszagon-a-mazda-6e-szemrevalo-vadonatuj-elektromos-szedan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0e13fcb-a488-42d7-abb3-bc01cf85298b.jpg","index":0,"item":"ebbcc54e-4c64-4ee5-9644-017aaacea25e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250404_magyarorszagon-a-mazda-6e-szemrevalo-vadonatuj-elektromos-szedan","timestamp":"2025. április. 04. 08:41","title":"Magyarországon a Mazda szemrevaló vadonatúj elektromos szedánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acf6b08-4ee5-4e36-888a-759c6fee66ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Futni mentem után újra a Hegyvidéken forgat.","shortLead":"A Futni mentem után újra a Hegyvidéken forgat.","id":"20250404_Herendi-Gabor-ujra-rendez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3acf6b08-4ee5-4e36-888a-759c6fee66ef.jpg","index":0,"item":"7ece1ee2-8ce1-4538-b209-1354cc5065d8","keywords":null,"link":"/kultura/20250404_Herendi-Gabor-ujra-rendez","timestamp":"2025. április. 04. 11:36","title":"Herendi Gábor tovább fut: rekordnézettségű filmje után újra rendez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4328ec37-adb5-4915-a49a-6fbecfe2d44f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önállóságunkat védve léptünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból, amely “politikai szervezetté vált”, az izraeli kormányfőt pedig nem is akartuk, de nem is tudtuk volna letartóztatni – erős kijelentésekkel indult pénteken reggel Orbán Viktor szokásos interjúja a Kossuth rádióban, amit a Momentum ismét próbált a kapunál akciózva megakadályozni.","shortLead":"Az önállóságunkat védve léptünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból, amely “politikai szervezetté vált”...","id":"20250404_Orban-Kossuth-radio-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4328ec37-adb5-4915-a49a-6fbecfe2d44f.jpg","index":0,"item":"e8a94fd0-4599-4a97-9b09-111dab21a245","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_Orban-Kossuth-radio-interju","timestamp":"2025. április. 04. 07:42","title":"Orbán: Akkor sem tudnánk letartóztatni Netanjahut, ha akarnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20882c5-2ef7-4c50-85ca-07d3df16907c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Rolls-Royce CoupéTail egy a luxus fogalmát alaposan kimaxoló egyedi új sportkupé.","shortLead":"A Rolls-Royce CoupéTail egy a luxus fogalmát alaposan kimaxoló egyedi új sportkupé.","id":"20250404_nem-ez-nem-elektromos-hanem-egy-v12-es-uj-rolls-royce","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d20882c5-2ef7-4c50-85ca-07d3df16907c.jpg","index":0,"item":"b06bee71-e8b7-49bf-914e-f57431d2d788","keywords":null,"link":"/cegauto/20250404_nem-ez-nem-elektromos-hanem-egy-v12-es-uj-rolls-royce","timestamp":"2025. április. 04. 06:41","title":"Nem, ez nem elektromos, hanem egy V12-es új kétajtós Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e6f59f-9f31-4b28-92f2-058a40144fa6","c_author":"Papp Réka Kinga","category":"360","description":"Politikai értelemben a Tisza nem kínál újdonságot, csak új vezetőt. Nem lehet kizárni, hogy a helyi szervezetekből újfajta működés növi ki magát, amelyben a résztvevők kezükbe veszik az irányítást. Egyelőre nem ezt látjuk. Papp Réka Kinga, az Eurozine magazin főszerkesztőjének írása.","shortLead":"Politikai értelemben a Tisza nem kínál újdonságot, csak új vezetőt. Nem lehet kizárni, hogy a helyi szervezetekből...","id":"20250404_Papp-Reka-Kinga-Orban-Gyurcsany-Magyar-Madjarosch-himzesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72e6f59f-9f31-4b28-92f2-058a40144fa6.jpg","index":0,"item":"92ab8010-655c-4962-8f09-aa2ecfbafb8e","keywords":null,"link":"/360/20250404_Papp-Reka-Kinga-Orban-Gyurcsany-Magyar-Madjarosch-himzesek","timestamp":"2025. április. 04. 08:00","title":"„Magyar Péter nem János vitéz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ce4184-3fca-406c-b12d-6e6cf316737a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Február óta nem látott mélypontra süllyedt a forint az euróval és a dollárral szemben.","shortLead":"Február óta nem látott mélypontra süllyedt a forint az euróval és a dollárral szemben.","id":"20250404_Jonnek-az-amerikai-es-kinai-vamok-leterdelt-a-forint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3ce4184-3fca-406c-b12d-6e6cf316737a.jpg","index":0,"item":"1b46445c-0654-4f9f-b98f-2c500ff699d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Jonnek-az-amerikai-es-kinai-vamok-leterdelt-a-forint","timestamp":"2025. április. 04. 13:42","title":"Jönnek az amerikai és kínai vámok, letérdelt a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Pánik nincs, de a hazai állattenyésztés kétharmada aggódva figyeli a ragadós száj- és körömfájásos esetekkel kapcsolatos fejleményeket. A feszültség a sertéstenyésztőket érinti a leginkább, náluk pár napos késés is a pénztárcára mehet. ","shortLead":"Pánik nincs, de a hazai állattenyésztés kétharmada aggódva figyeli a ragadós száj- és körömfájásos esetekkel...","id":"20250404_ragados-szaj--es-koromfajas-marha-sertes-juh-tej-agazat-jarulekos-karok-kockazatok-husexport-husimport-allattenyesztok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6.jpg","index":0,"item":"e74845e6-510e-46f6-8cfd-6813d61d94df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_ragados-szaj--es-koromfajas-marha-sertes-juh-tej-agazat-jarulekos-karok-kockazatok-husexport-husimport-allattenyesztok-ebx","timestamp":"2025. április. 04. 17:30","title":"Ragadós száj- és körömfájás: a piaci pszichózis miatt már azt a magyar húst sem veszik meg, amit lehetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök a vámjaira bejelentett pekingi válaszreakciót kommentálta.","shortLead":"Az elnök a vámjaira bejelentett pekingi válaszreakciót kommentálta.","id":"20250404_trump-kina-valaszvamok-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae.jpg","index":0,"item":"4281814d-2222-499d-ad91-3871b0dbb90d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_trump-kina-valaszvamok-reakcio","timestamp":"2025. április. 04. 17:03","title":"Trump: Kína bepánikolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]