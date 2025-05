Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9a5bd721-36f9-4fd9-a696-b69d493d03fb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy frissen előkerült videón jól látni, hogyan cikázott a Dunán az a motorcsónak, melynek fedélzetén végül hét magyar fiatal vesztette életét.","shortLead":"Egy frissen előkerült videón jól látni, hogyan cikázott a Dunán az a motorcsónak, melynek fedélzetén végül hét magyar...","id":"20250518_verocei-hajobaleset-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a5bd721-36f9-4fd9-a696-b69d493d03fb.jpg","index":0,"item":"b1ac43da-f424-4745-8928-7c0230cc5e89","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_verocei-hajobaleset-video","timestamp":"2025. május. 18. 19:21","title":"Előkerült egy videó a verőcei hajótragédiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94bf32c7-06b7-4e66-b37f-50589aee8f7f","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Sokan nem azért hallgatnak a munkahelyükön, mert nincs mondanivalójuk, hanem mert félnek. A pszichológiai biztonság megteremtése kulcsfontosságú, ha azt akarjuk, hogy a tudás és az innováció valóban kibontakozhasson. Szerkesztett részlet Amy C. Edmondson Pszichológiai biztonság a munkahelyen című könyvéből.","shortLead":"Sokan nem azért hallgatnak a munkahelyükön, mert nincs mondanivalójuk, hanem mert félnek. A pszichológiai biztonság...","id":"20250518_pszichologiai-biztonsag-konyv-reszlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94bf32c7-06b7-4e66-b37f-50589aee8f7f.jpg","index":0,"item":"55158688-c98b-437d-a4fb-c23b35e124b6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250518_pszichologiai-biztonsag-konyv-reszlet","timestamp":"2025. május. 18. 19:15","title":"Mindenki tud valamit. De ez csak akkor számít, ha el is meri mondani!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec82f09-22fe-4234-9534-9a57cc9efec2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A szombat este történt New York-i vízi balesetben 19-en megsérültek, két ember meghalt.","shortLead":"A szombat este történt New York-i vízi balesetben 19-en megsérültek, két ember meghalt.","id":"20250518_Mexikoi-vitorlas-Brooklyn-hid-utkozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fec82f09-22fe-4234-9534-9a57cc9efec2.jpg","index":0,"item":"daf6d441-0fc4-48ca-9fbc-ceb44778e25c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_Mexikoi-vitorlas-Brooklyn-hid-utkozes","timestamp":"2025. május. 18. 09:37","title":"Videón, ahogy a Brooklyn hídnak ütközik a mexikói haditengerészet hajója – két halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b46d6ac-7d7e-4bf7-b13c-f860edb7af9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK egykori elnökének lemondása jóval nagyobb érdeklődést váltott ki, mint a Tisza Párt által a második őszödi beszédként emlegetett leleplezés.","shortLead":"A DK egykori elnökének lemondása jóval nagyobb érdeklődést váltott ki, mint a Tisza Párt által a második őszödi...","id":"20250517_Gyurcsany-Ferenc-Magyar-Peter-oszodi-beszed-google-trends-erdeklodes-internet-kereses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b46d6ac-7d7e-4bf7-b13c-f860edb7af9e.jpg","index":0,"item":"d899354b-34e4-41ca-a301-9717271f63b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_Gyurcsany-Ferenc-Magyar-Peter-oszodi-beszed-google-trends-erdeklodes-internet-kereses","timestamp":"2025. május. 17. 08:05","title":"A nap, amikor Gyurcsány Ferenc lenyomta Magyar Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1cc670-89bd-4f18-93b1-7655eba08fd3","c_author":"Székács Linda","category":"360","description":"A különböző gyümölcsöket és zöldségeket, vízcseppet ábrázoló hangulatjelek, vagyis emojik egyfajta kódként is működnek a közösségi médiában. Arra szolgálnak, hogy megtévesszék a szexuális tartalmak szűrését igen ellentmondásosan végző algoritmust. Mi az algospeak, mit jelent a cseresznye, kikre van a legrosszabb hatással a hibásan működő prüdéria, és mit szól mindehhez a szexuálpszichológus és a kommunikációs szakember?","shortLead":"A különböző gyümölcsöket és zöldségeket, vízcseppet ábrázoló hangulatjelek, vagyis emojik egyfajta kódként is működnek...","id":"20250517_szexrol-beszelgetni-TikTokon-padlizsan-cseresznye-jelentese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db1cc670-89bd-4f18-93b1-7655eba08fd3.jpg","index":0,"item":"37d7fe38-6246-414d-bd52-c54c590cb288","keywords":null,"link":"/360/20250517_szexrol-beszelgetni-TikTokon-padlizsan-cseresznye-jelentese","timestamp":"2025. május. 17. 16:30","title":"A Seggs vajon mi? Így butította le a szexről való beszédet a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57bdad0-c918-4f3f-83d8-3aacfbbd139d","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"„A divat lett az én forradalmam” – idézi fel pályáját az ősi arisztokrata családból származó Jean-Charles de Castelbajac divattervező, képzőművész. Az első miseruhákat börtönkörnyezetbe tervezte, a legutóbbiakat a Notre-Dame újranyitására. Dolgozott a Sex Pistolsszal, Rihannával, a festő Jean-Michel Basquiat-val, a reklámfotós Oliviero Toscanival – de saját stílusából semmi áron nem engedett. HVG-portré.","shortLead":"„A divat lett az én forradalmam” – idézi fel pályáját az ősi arisztokrata családból származó Jean-Charles de...","id":"20250517_Jean-Charles-Castelbajac-divattervezo-kepzomuvesz-HVG-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e57bdad0-c918-4f3f-83d8-3aacfbbd139d.jpg","index":0,"item":"0bf36d4b-dcb2-4e5f-955d-640ca141f7c3","keywords":null,"link":"/360/20250517_Jean-Charles-Castelbajac-divattervezo-kepzomuvesz-HVG-portre","timestamp":"2025. május. 17. 12:30","title":"Madonna, Lady Gaga és a pápa öltöztetője a HVG-nek: Nálam soha nem a divat a prioritás, hanem a közlésvágy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság eufóriája, a pici iránt érzett feltétel nélküli szeretet és a közös pillanatok öröme felejthetetlen élményt nyújtanak. Azonban a rózsaszín köd mögött gyakran ott rejtőznek a szülés utáni időszak nehézségei, mind testi, mind lelki szinten, amelyek ráadásul sok esetben nemcsak az anyának okoznak gondot.","shortLead":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság...","id":"20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29.jpg","index":0,"item":"6894e22a-9e8a-4770-b321-4cd2bbaf5287","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 17. 11:30","title":"Egészséges a kisbaba, de az anyuka jól van? Testi-lelki felépülés a szülés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"f792656c-63e6-412f-9c30-064b08c43e99","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szerb, magyar és grúz középpolgárság a korrupt elittől szenved, azonban a tömegmozgalmak kevésnek bizonyulnak a változáshoz, amíg az EU asszisztál a „stabilokráciához” – írja Oliver Jens Schmitt történész. Miért érdekes a Tisza Párt felbukkanása?","shortLead":"A szerb, magyar és grúz középpolgárság a korrupt elittől szenved, azonban a tömegmozgalmak kevésnek bizonyulnak...","id":"20250518_osztrak-professzor-kelet-europa-kozepreteg-duh-korrupt-elit-orban-tisza-part-europai-unio-stabilokracia-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f792656c-63e6-412f-9c30-064b08c43e99.jpg","index":0,"item":"9d3b87d7-cf64-49ed-a714-986148f576eb","keywords":null,"link":"/360/20250518_osztrak-professzor-kelet-europa-kozepreteg-duh-korrupt-elit-orban-tisza-part-europai-unio-stabilokracia-lapszemle","timestamp":"2025. május. 18. 08:45","title":"Osztrák professzor: Dühös a magyar középréteg a korrupt és tekintélyuralmi elitre, de lerázni aligha tudja magáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]