Hétvégén a franciaországi Reimsben rendezik meg a második teqball-világbajnokságot, ahol 42 ország 91 sportolója indul. A magyar színeket párosban a címvédő Blázsovics Ádám és Bányik Csaba, illetve egyéniben Sipos Árpád, az idei magyar bajnok képviseli, a cél pedig a dobogó.

A futball és az asztalitenisz elemeit vegyítő, magyar találmányon alapuló teqballt néhány éve mutatták csak be hivatalosan. A „meghajlított pingpong-asztalon” játszható sportágnak ez lesz a második világbajnoksága, a hosszú távú cél az, hogy bekerüljön az olimpiai programba – ez azért még messzebb van. Az viszont egy fontos lépés volt efelé, hogy elkezdődtek a pénzdíjas versenyek, ám ahhoz, hogy valaki meg is tudjon élni ebből, több egyesület alakulására, és további bajnokságok szervezésére van szükség. Addig is egyre több profi focista népszerűsíti a teqballt, Ronaldinho például így játssza:

A játék szabályait itt mutatták be alaposabban: