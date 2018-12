Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Javított a magyar ipar a szeptemberi mélypont után, 3,3 százalékos növekedést mért a KSH.","shortLead":"Javított a magyar ipar a szeptemberi mélypont után, 3,3 százalékos növekedést mért a KSH.","id":"20181206_Magara_talalt_a_magyar_autogyartas_ujra_javul_az_ipar_helyzete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4487d27-47bd-4642-ba60-443a9176512d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Magara_talalt_a_magyar_autogyartas_ujra_javul_az_ipar_helyzete","timestamp":"2018. december. 06. 09:37","title":"Magára talált a magyar autógyártás, újra javul az ipar helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6934e51-4aee-4d13-b1bf-3953e8711217","c_author":"Seres László","category":"velemeny","description":"Egyszer Orbán Viktornak is lehet igaza: Magyarország (és a többi távolmaradó) jól tette, hogy nem csatlakozott az ENSZ globális migrációs csomagjához. Vélemény.","shortLead":"Egyszer Orbán Viktornak is lehet igaza: Magyarország (és a többi távolmaradó) jól tette, hogy nem csatlakozott az ENSZ...","id":"20181207_Seres_Eljen_az_ENSZ_megint_megold_egy_problemat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6934e51-4aee-4d13-b1bf-3953e8711217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1feb61e-1da3-4180-8849-a45cc9272efb","keywords":null,"link":"/velemeny/20181207_Seres_Eljen_az_ENSZ_megint_megold_egy_problemat","timestamp":"2018. december. 07. 16:35","title":"Seres: Éljen, az ENSZ megint megold egy problémát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az aréna költsége 8,1 milliárdra nőtt. ","shortLead":"Az aréna költsége 8,1 milliárdra nőtt. ","id":"20181207_Dragabb_lesz_a_Vasas_uj_stadionja_es_az_atadasra_is_varni_kell_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa57bb4-d13b-4095-ae64-0c9c4d52c365","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Dragabb_lesz_a_Vasas_uj_stadionja_es_az_atadasra_is_varni_kell_meg","timestamp":"2018. december. 07. 09:54","title":"Drágább lesz a Vasas új stadionja, és az átadásra is várni kell még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a58e729-4df7-4190-90c3-7eb14c8af600","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A történelem során először hallhatja az emberiség, hogyan fúj a szél egy idegen bolygón. Az InSight véletlenül rögzítette a hangot.","shortLead":"A történelem során először hallhatja az emberiség, hogyan fúj a szél egy idegen bolygón. Az InSight véletlenül...","id":"20181207_mars_insight_szonda_marsi_szel_hangja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a58e729-4df7-4190-90c3-7eb14c8af600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b77953-c606-4bfd-9ee0-d0cdc48c540a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_mars_insight_szonda_marsi_szel_hangja","timestamp":"2018. december. 07. 19:33","title":"Hallgassa meg: ilyen hangja van a Marson fújó szélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1422048f-f432-40b5-b4ca-4e4cd0db3dbf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai légierő egyik gépe „különleges” repülést hajtott végre az ország felett.","shortLead":"Az amerikai légierő egyik gépe „különleges” repülést hajtott végre az ország felett.","id":"20181206_Az_USA_a_levegoben_fejezte_ki_tamogatasat_Ukrajnanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1422048f-f432-40b5-b4ca-4e4cd0db3dbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49442786-6880-48b9-be4d-fd0b8c3d4126","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Az_USA_a_levegoben_fejezte_ki_tamogatasat_Ukrajnanak","timestamp":"2018. december. 06. 19:21","title":"Az USA a levegőben fejezte ki támogatását Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A faj árulójának tartják, mert félvér nőt vett feleségül.","shortLead":"A faj árulójának tartják, mert félvér nőt vett feleségül.","id":"20181207_Neonaci_csoport_buzdit_Harry_herceg_megolesere_mert_elvette_Meghan_Marklet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7895a6-08a4-404d-8f64-dc75815131cf","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Neonaci_csoport_buzdit_Harry_herceg_megolesere_mert_elvette_Meghan_Marklet","timestamp":"2018. december. 07. 15:32","title":"Neonáci csoport buzdít Harry herceg megölésére, mert elvette Meghan Markle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae6320f-61db-4c69-8e21-4b31a2d31122","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A Csirkefej rendezője úgy küldött ki meghívókat egy Spiró-darabra, hogy az e-mailben kifejtette markáns véleményét is az Orbán-rezsimről. A levelet valaki kiszivárogtatta a Külügyminisztériumnak, ahonnan értesítették a Párizsi Magyar Intézetet. Az intézet vezetője szerint nem Spiró György darabjával van a bajuk, hanem azzal, hogy a rendező politikai demonstrációra használta volna föl az egyébként a kormány támogatásával készült előadást. ","shortLead":"A Csirkefej rendezője úgy küldött ki meghívókat egy Spiró-darabra, hogy az e-mailben kifejtette markáns véleményét is...","id":"20181206_Egy_orbanisztanozo_level_miatt_levettek_Spiro_Csirkefej_cimu_eloadasat_a_Parizsi_Magyar_Intezetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae6320f-61db-4c69-8e21-4b31a2d31122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9916bd-f965-47eb-be9c-97cc814fcc07","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Egy_orbanisztanozo_level_miatt_levettek_Spiro_Csirkefej_cimu_eloadasat_a_Parizsi_Magyar_Intezetben","timestamp":"2018. december. 06. 15:10","title":"Egy orbanisztánozó levél miatt törölték Spiró György előadását a Párizsi Magyar Intézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da77112-d17a-48e5-bd6d-b262bb711513","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőséges aktivistára is emlékeznek egy éven át.","shortLead":"A szélsőséges aktivistára is emlékeznek egy éven át.","id":"20181206_A_meggyilkolt_Rozsa_Eduardonak_szentel_emlekevet_a_Magyar_Iszlam_Kozosseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3da77112-d17a-48e5-bd6d-b262bb711513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25fe9705-f3ce-4b3d-ad62-bf3e514b986f","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_A_meggyilkolt_Rozsa_Eduardonak_szentel_emlekevet_a_Magyar_Iszlam_Kozosseg","timestamp":"2018. december. 06. 09:44","title":"A meggyilkolt Rózsa Eduárdónak szentel emlékévet a Magyar Iszlám Közösség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]